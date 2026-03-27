La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

Panichelli sufrió una grave lesión de rodilla y se despidió del Mundial 2026 (@joaco_panichelli)

Una lesión de ligamentos cruzados dejó fuera del Mundial al delantero Joaquín Panichelli, figura del Racing de Estrasburgo y convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina.

La mañana del viernes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Joaquín Panichelli, de 23 años, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante una práctica en el predio de Ezeiza, lo que lo aparta de la lista para la Copa del Mundo 2026.

El delantero cordobés, máximo goleador de la Ligue 1 con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos con el Racing de Estrasburgo, formaba parte de los convocados de última hora por el técnico Lionel Scaloni, quien lo había sumado al plantel por su rendimiento en Francia. Panichelli se perfilaba como uno de los competidores directos de José Manuel López para ocupar un lugar en la nómina definitiva.

Durante el entrenamiento del jueves, previo al amistoso frente a Mauritania en La Bombonera, el plantel realizó ejercicios físicos y trabajos tácticos bajo la supervisión del cuerpo técnico. Fue en ese contexto donde Panichelli sintió la lesión que, tras los estudios médicos, se confirmó como una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La AFA comunicó oficialmente: “Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha”.

Se estima que el período de recuperación requerirá entre seis y ocho meses de inactividad, lo que deja al atacante fuera de la doble fecha FIFA y de la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio.

La sentida carta de Joaquín Panichelli tras su grave lesión con la selección argentina

En sus redes sociales, Panichelli publicó un mensaje en el que expresó: “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticia, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”.

El futbolista, que ya había sufrido una lesión similar en 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés, añadió: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

Y cerró con la convicción de que saldrá airoso pese al difícil momento: “Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño”.

El mensaje del padre de Joaquín Panichelli tras la dura lesión del futbolista

La noticia generó muestras de apoyo tanto de sus compañeros como de la cuenta oficial de la Selección Argentina, que publicó: “Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos”.

El delantero había debutado con la selección argentina en el amistoso frente a Angola a finales de 2025. Su familia también compartió palabras de acompañamiento, como lo hizo su padre, Germán Panichelli, quien afirmó: “Siempre con vos Joaco querido. Y en las malas mucho más. Te verán volver”.

La baja de Panichelli obliga al cuerpo técnico liderado por Scaloni a redefinir la lista de atacantes para el certamen mundialista. El delantero, que no podrá disputar el torneo, se enfrentará ahora a un proceso de recuperación prolongado, con el objetivo de regresar a las canchas y retomar su carrera profesional.