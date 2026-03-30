Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

“No habrá mucho margen. Porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana. Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses, se intenta estar cerca de ellos y seguir su rendimiento. Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos. Acá, lo más importante, es que lleguen bien de resto físico. Lo futbolístico, lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más importante, es relevante, y eso es que ellos lleguen bien y un poco de suerte”.