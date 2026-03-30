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Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

El entrenador campeón del mundo tendrá contacto con los medios en el Predio de Ezeiza antes del último entrenamiento

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14:39 hsHoy

¡Finalizó la conferencia de prensa de Lionel Scaloni!

14:34 hsHoy

Su análisis tras la lesión de Panichelli:

“Hemos hablado con él. Se tomó lo de venir al predio tras que le dieron los resultados. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón. No lo merecía él, es un laburante de esto, se lo había ganado. Le dije que siga así, estaba entrenando muy bien. Y jode”.

14:32 hsHoy

Sobre las chances de los juveniles de ir a la Copa del Mundo:

“Todos pueden ir al Mundial. La edad no es importante. No es un problema si debutan o no. Si están acá, tienen chances de viajar”

14:30 hsHoy

Pruebas antes de la Copa del Mundo:

“La idea es jugar dos amistosos antes del Mundial y Serbia puede ser uno de ellos”.

14:29 hsHoy

Cómo viven la previa con el cuerpo técnico:

“Estamos menos ansiosos. Más alertas de que puedan pasar cosas ajenas y no nos afectaría tanto como en la lista anterior. Esto es más típico que en Qatar, que fue a fin de año. Ahora estamos más tranquilos porque todo lleva más su curso. Una vez que das la lista, vas con el objetivo de empezar el Mundial.

14:24 hsHoy

Su mirada sobre el presente de Messi:

“Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea. Que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables. Lo que tengo para decirle es que lo disfrute. Que lo tome como tal. Se ganó el derecho de decidir y no va con la presión de tenerlo que ganar. No es sólo de nosotros que lo queremos ver. Todo el mundo quiere verlo jugar y eso es lo que deseamos”.

14:21 hsHoy

La logística para la lista final:

“No habrá mucho margen. Porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana. Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses, se intenta estar cerca de ellos y seguir su rendimiento. Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos. Acá, lo más importante, es que lleguen bien de resto físico. Lo futbolístico, lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más importante, es relevante, y eso es que ellos lleguen bien y un poco de suerte”.

14:17 hsHoy

Seguimiento de los rivales del Mundial y la despedida de Otamendi:

“Vimos a Austria y Argelia. Son rivales difíciles. Es la realidad, ya tendremos tiempo de hablar. Y sobre Otamendi, tenía molestia en un nervio. No lo tenemos que ver mucho a él, si está bien, merece jugar su último partido acá. A nosotros nos ha dado tanto. Mantiene una regularidad y si está en condiciones, jugará”.

14:15 hsHoy

Cómo analizar el tiempo que resta hasta el Mundial:

“Una vez que se van de acá, será el rendimiento en sus clubes. Nosotros los conocemos, los datos que juntamos. Tampoco quiere hacer hincapié en esto, ellos juegan cosas muy importantes, cuando llegue el momento, todos sabemos lo que significa. Yo he vivido esa situación y es compleja. No voy a meterles esa presión. Los que llevan tiempo con nosotros tienen esa ventaja, pero eso lo tenés que sostener. Tiene que haber un mínimo de rendimiento. Por eso lo de Mauritania no se puede repetir. Y si se repite, evaluaremos a nivel individual y del equipo”.

14:11 hsHoy

Cuál es el foco para el armado de la lista del Mundial:

“Nos enfocamos en no perder la identidad. El jugador que viene con su tiempo, nos fortalezca. La forma es diferente, desde noviembre no nos veíamos. Buscamos siempre mantener o mejorar lo que ya hicimos. En eso estamos. Si los jugadores que ya estuvieron no mejoran, sabremos lo que hacer. Buscamos lo más cercano a la perfección. El jugador que está en la lista nos tiene que fortalecer”.

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