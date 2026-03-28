La contundente sentencia de Lionel Scaloni tras el amistoso de Argentina ante Mauritania: “El equipo no estuvo en ningún momento bien”

El entrenador fue tajante respecto al rendimiento de Argentina

La selección argentina venció a Mauritania 2-1 en La Bombonera en el primero de los amistosos previos al Mundial 2026. Los goles fueron convertidos por Enzo Fernández, tras un centro de Nahuel Molina, y Nico Paz de tiro libre. El descuento llegó en el último minuto por intermedio de Jordan Lefort, tras una endeble respuesta en un corte aéreo de Emiliano Dibu Martínez. Una vez finalizado el encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y brindó las sensaciones que le dejó el encuentro.

“Preocupación en sí, no. Hay cosas para corregir como siempre y es mejor mirarlas ahora. Que pasen ahora es un poco mejor. Un poco por las pruebas, un poco también por ver cosas. No hicimos un buen partido. Eso lo tengo bastante claro. Este equipo puede jugar mucho mejor, es evidente. Hemos jugado mucho mejor que lo de hoy”, comenzó Scaloni sobre el rendimiento del equipo.

Cuando le preguntaron si el equipo se relajó en el segundo tiempo y eso derivó en la merma en el rendimiento, fue tajante: “No creo que sea por eso. No se jugó bien el segundo tiempo, ni el primer tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien. Eso está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir”.

Respecto al encuentro contra Zambia en el cierre de la fecha FIFA, destacó: “El martes va a ser más o menos como hoy. Hay que seguir viendo, probando. Es un poco la idea de estos partidos. No sé la cantidad de jugadores, ahora no lo tengo en la cabeza. Mañana también haremos un ensayo con la Sub 20. Todo suma”.

*El dolor por la lesión de Panichelli

El entrenador de Pujato también se refirió a Joaquín Panichelli, quien quedó desafectado por una grave lesión en la rodilla, lo que generó muestras de apoyo por parte de sus compañeros: “Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia con eso. Fue muy triste lo que vivimos ayer. Los compañeros han vivido eso. No sé si influye en esto o no. Te puedo asegurar que fue muy triste y no es justo. Como él dijo, no se lo merecía. No se lo merece ninguno. Pero, particularmente, él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros. Si influye o no, puede que sí. Sinceramente fue algo muy feo que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí. Es una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hemos estado hablando con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder la oportunidad de jugar el Mundial”.

En el plano de los rendimientos de los jugadores, argumentó: “Individualmente no me voy a poner uno por uno. Todos los chicos que pudimos ver han aportado lo suyo. Es verdad que, cuando el equipo no juega un buen partido, es muy difícil rescatar o que uno se pueda salvar solo. Cuando el equipo juega bien, la mayoría o todos juegan bien. Pero en líneas generales, sobre todo los chicos que han debutado, no es fácil debutar con la camiseta de la Selección, han dado lo suyo y lo veremos el siguiente partido también”.

*La participación de Messi en el amistoso

Lionel Messi inició en el banco de suplentes y la cinta de capitán la llevó Cristian Cuti Romero. En el complemento, la Pulga ingresó junto con Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono. “Lo de Leo hablé con él para que juegue un rato. Así lo decidimos”, comentó Scaloni sobre la suplencia del rosarino. Por su parte, respecto a la suplencia del Motorcito, afirmó únicamente que fueron “decisiones”.

El encuentro, que se jugó bajo una tenue lluvia, marcó una de las últimas presentaciones de la Selección en el país antes del Mundial. El próximo compromiso será ante Zambia, este martes en el mismo escenario y desde las 20:15. La agenda del combinado de Lionel Scaloni contempla disputar una serie de amistosos antes de la Copa del Mundo en la fecha FIFA de junio. El entrenador aseguró en conferencia de prensa que Serbia es uno de los posibles rivales, aunque el partido todavía no fue confirmado de manera oficial.

La selección argentina forma parte del Grupo J en el Mundial 2026, con inicio el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina). El segundo partido será ante Austria el 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y el tercero contra Jordania el 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

*El nivel de Argentina contra Mauritania

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI EN CONFERENCIA DE PRENSA

La valoración de los entrenamientos que saca de la fecha FIFA de marzo: “Con cada uno vamos hablando individualmente y vamos comentándoles lo que pretendemos individualmente. Sobre todo, con muchos comentamos del presente. Al que no vemos bien se lo comentamos. Radica un poco en esta doble fecha. El poder juntarse a charlar y debatir sobre lo que estamos viendo. También sirve para dejar en claro, como lo dijimos muchas veces, que no hay rival fácil. Si es verdad que cuando estamos bien, competimos con cualquiera, y que cuando bajamos un poquito el pistón, se complica. Es la realidad y eso no es solo por Argentina. Todos los equipos si no juegan bien o no están al 100%, se complica. Sea el rival que sea. El fútbol está muy parejo”.

La posición de Giuliano Simeone: “En Chile también jugó unos minutos por izquierda. Puede ser una variante. Hicimos descansar a Nico González, que venía con poca carga de minutos. Metimos a Giuliano por ahí. También a Julián (Álvarez) para que pueda estar el siguiente. Probar cosas en ese sector. Lo puede hacer tranquilamente. Lógicamente lo estamos viendo por la derecha, creo que es donde más juega. Es una prueba para ver si realmente nos puede aportar”.

La producción de Mauritania y la exigencia: “Los felicité porque hicieron un buen partido. ‘Sufriendo’, me respondió (el entrenador de Mauritania). Hicieron un buen partido la verdad, los felicito. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en buenas ligas y son seleccionables. Después hay detalles que te marcan la diferencia. Es un buen rival. Nos sirve la prueba”.

Cuáles son la conclusiones que puede sacar en un amistoso: “Buscamos probar básicamente. Las conclusiones negativas o positivas, que hoy no me voy a poner a explicar cómo jugó el equipo. Si tenemos que sacar algo positivo es que cuando probamos jugar de otra manera o alguna cosa diferente, es verdad que se puede llegar a resentir el funcionamiento tanto defensivo como ofensivo. Al final, si atacas mal, defendes mal, y viceversa. Creo que esa es la sensación que nos llevamos. Las pruebas pueden salir bien, y si no salen bien, sabes que tenes que confiar en lo que hacías antes”.

Los rivales del Mundial y su nivel en los amistosos: “Vimos un rato de Argelia con Guatemala y un rato de Austria con Ghana. Ganaron los dos por goleada. Y a Costa Rica con Jordania no lo pudimos ver. Son rivales difíciles. No puedo decir otra cosa porque es la realidad. Son rivales duros y van a jugar como jugó Mauritania hoy. Al 100%. Un Mundial se decide por pequeñas cosas. Son buenos equipos. Vamos apercibidos por lo que nos pasó el primer partido del Mundial pasado”.

La motivación de los jugadores en un amistoso contra Mauritania: “No creo que haya influido. Si no te contagia jugar en tu casa con tu gente... no creo que vaya por ese lado. Si creo que lo de ayer, repito, no busco excusas, fue feo. Lo de Joaquín nos afectó y a lo mejor salen a la cancha preocupados y ahí no me puedo meter. Del tema motivacional, no creo. Jugar con tu gente es positivo”.

El malestar que dejó el rendimiento del equipo: “Se puede jugar mejor. Repito, este equipo puede jugar mejor. Corregiremos y analizaremos como siempre hacemos. Creemos que puede ser lo que hemos comentado con el cuerpo técnico. Intentaremos hacer una buena producción el martes. Este equipo juega bien, tenemos posibilidades de ganar. Intentaremos hacer un partido más completo”.