Alarma en la selección argentina: se lesionó un jugador en la práctica y está en duda para la doble fecha de amistosos

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Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la Ligue 1 con 16 tantos, sufrió una molestia durante el entrenamiento vespertino de la selección argentina. Este viernes se le realizarán estudios clínicos para conocer el alcance de la lesión.

La posible baja de Panichelli pone en duda su participación en la doble fecha de amistosos que el conjunto nacional disputará frente a Mauritania y Zambia, indicó Gastón Edul en TyC Sports. El delantero, convocado nuevamente por Lionel Scaloni gracias a su rendimiento en la liga francesa, ya debutó en el amistoso contra Angola a fines de 2025.

La expectativa sobre la presencia de Panichelli en los próximos encuentros responde a su desempeño sobresaliente en Francia, circunstancia que motivó la reciente citación al equipo nacional. Los resultados de los estudios médicos que se efectuarán marcarán si podrá estar disponible para los próximos compromisos. Vale recordar que Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul también presentan molestias físicas y podrían quedar fuera de este compromiso, siendo reservados para el próximo amistoso ante Zambia.

Joaquín Panichelli, delantero argentino de 23 años, fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni para el amistoso de la selección argentina ante Angola, previo al Mundial 2026. La figura del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia llegó a ese club tras un paso sin debutar en la primera de River Plate y una transferencia de USD 20 millones. River conservó un 20% de su pase, lo que le reportó ingresos tras la venta al club francés.

Joaquín Panichelli surgió de las inferiores de River Plate

Formado en clubes cordobeses y River Plate, se destacó en la Reserva, pero la falta de oportunidades lo llevó al Deportivo Alavés y luego al Mirandés en España, donde fue goleador pese a una grave lesión de ligamentos. Reconvertido de enganche a delantero centro en River, Panichelli consolidó su perfil ofensivo en Europa. Su entorno familiar, con su padre exfutbolista y escritor, influyó en su desarrollo personal y deportivo. La convocatoria de Scaloni busca alternativas ofensivas de cara al Mundial, donde la dupla Lautaro Martínez–Julián Álvarez es habitual.

La selección argentina enfrentará a Mauritania en un partido amistoso este viernes a las 20:15 en La Bombonera, en lo que podría ser uno de los últimos encuentros de Lionel Messi como titular en el país antes del Mundial 2026. El compromiso servirá como banco de pruebas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara a la lista definitiva que deberá presentar para la Copa del Mundo.

La probable alineación que saldrá al campo incluye a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico en defensa; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y un tridente ofensivo formado por Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

En la práctica de la tarde, según indicó Gastón Edul, Lionel Scaloni siguió rotando el equipo y participaron Nico Paz y Giuliano Simeone como titulares junto a Mac Allister y Enzo Fernández.

Lionel Scaloni define el equipo de Argentina para enfrentar a Mauritania (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los jugadores que no participen frente a Mauritania tendrán minutos en un enfrentamiento ante la Selección Sub 20 que se realizará el sábado. El cuerpo técnico utilizará estos ensayos para definir no solo la alineación titular, sino también los últimos nombres que integrarán la lista de 26 futbolistas que viajarán al Mundial.

Entre las principales incógnitas figuran el tercer arquero —con Juan Musso y Walter Benítez como candidatos—, la alternativa de un defensor zurdo como Marcos Senesi, y algunas variantes en el mediocampo y delantera, donde aparecen nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Joaquín Panichelli y José López. La lista preliminar debe presentarse antes del 30 de mayo, mientras que la definitiva se oficializará ese mismo día.

La concentración de Argentina para el Mundial se realizará en el Hotel Origin de Kansas City, mientras que las familias de los jugadores se alojarán en el Sheraton Overland Park. El debut en la Copa del Mundo será el 16 de junio, cuando el combinado nacional enfrentará a Argelia en Kansas, en un grupo que también integran Austria y Jordania. Asimismo, se prevén nuevos amistosos preparatorios frente a Honduras y Serbia.