La dura respuesta de España a la Conmebol luego de considerar que Argentina era “bicampeón” de la Finalíssima

Rafael Louzan habló del encuentro fallido entre Argentina y España

Este viernes 27 de marzo, Argentina y España debían medirse en una nueva edición de la Finalíssima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, pero la falta de acuerdo entre UEFA y Conmebol para cambiar la sede original de Qatar terminó en la cancelación de dicho encuentro. En este sentido, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le respondió a su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien había declarado que, si aplicaban “walk over” (abandono), se declaraban “bicampeones” de este trofeo.

En charla con el programa El Larguero, de la Cadena SER, Rafael Louzan fue interrogado con la siguiente pregunta: “La Finalíssima que no se ha jugado y la Argentina se la ha adjudicado. ¿Esto cómo ha quedado?”. Y la respuesta del dirigente estuvo combinada por una serie de risas: “Ja, ja, ja, es una broma, ¿no?”.

A continuación, aseguró que la Furia Roja tenía plenas intenciones de afrontar el duelo decisivo contra el campeón del mundo: “Que quede patente y muy claro que España ha hecho todo para que la Finalíssima se pudiera jugar. No hemos puesto ningún tipo de condición. Por lo tanto, queda demostrado el interés que España tenía en jugarlo”.

Alejandro Domínguez: "Argentina es bicampeón de la Finalissima"

“Si otros no lo hubieran tenido, pues no lo sé... Pusimos todo de verdad. Vamos a jugarla en algún momento quiero entender, espero que podamos estar ahí con Argentina. Y si no, nos veremos en el Mundial”, lanzó con vistas a la Copa del Mundo de mitad de año en los Estados Unidos, México y Canadá. Se podrían enfrentar en 16avos de final si uno termina primero y el otro segundo en su grupo. Inmediatamente, el periodista afirmó “y les ganamos” y Louzan redobló la apuesta: “Bueno, vamos a intentarlo eso, pero yo creo que sí”.

La UEFA anunció la cancelación el domingo 15 de marzo pasado. En su comunicado, hicieron hincapié a la imposibilidad de viajar a Qatar en medio del conflicto en Medio Oriente y expresaron que ofrecieron una serie de opciones para su realización: jugar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con un 50% de entradas para cada equipo o eliminatoria a doble partido en Madrid y Buenos Aires con el primer duelo el 27 de marzo y el segundo “durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028“. Estas alternativas fueron rechazadas desde la contraparte.

En esa misiva, afirmaron que Argentina ofreció reprogramarlo para después del Mundial, pero se declinó porque España no tiene fechas libres en su agenda tras la cita. Argentina rechazó Madrid porque faltaría al “principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, publicaron desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA aseguró que el sábado 14 de marzo le llegó la propuesta de realizar el partido el 27 de ese mes en Italia: “Argentina aceptó la ida sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima“.

La España de Luis De la Fuente goleó 3-0 este viernes a Serbia con doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Víctor Muñoz

Días después, el entrenador de España, Luis De la Fuente, apoyó la postura de la Federación local: “La disposición ha sido jugarla. Siempre hemos estado posicionados para jugar el partido. La Real Federación Española de Fútbol ha intentado por todos los medios jugar este partido”.

Ese mismo día, le respondió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con una publicación en redes sociales: “Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalíssima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31 (de marzo). Seamos serios”.

A partir de esta situación, Argentina organizó dos amistosos ante Mauritania y Zambia para darle rodaje al plantel de Lionel Scaloni, pero la escueta victoria 2-1 contra el primer rival durante la noche de este viernes motivó una cruda frase de Emiliano Dibu Martínez a la prensa en referencia a la fallida Finalíssima: “Si jugábamos así, perdíamos”.

"Fue uno de los partidos que peor jugamos", aseguró el Dibu

Muchos futbolistas de la Selección lamentaron la cancelación de ese encuentro. A propósito de esto, Dibu comparó la preparación para esta Copa del Mundo con la edición de 2022: “Fuimos al Mundial pasado sin competencia tampoco, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalíssima y vimos que podíamos. Creo que antes del Mundial no sabemos todavía si tenemos el nivel Top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”.

En consonancia, Alexis Mac Allister señaló que “es una lástima, era un lindo partido” y Nicolás Otamendi tampoco esquivó la discusión: “Todo lo que sea una competición y un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo y es una lástima que no se pudo jugar. Pero bueno, ahí ya no me puedo meter”. Enzo Fernández fue otro de los referentes en alzar la voz: “Es una final. Espero poder jugarla algún día”.

Ahora, la Albiceleste afrontará su última prueba el martes desde las 20:15 contra Zambia en la Bombonera, y lo hará con la sensible baja de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante un entrenamiento en Ezeiza en las horas previas al cruce con Mauritania.

El futbolista del Chelsea se mostró compungido por lo ocurrido en el entrenamiento del jueves, que terminó con la rotura de ligamentos de rodilla del delantero

El delantero del Racing de Estrasburgo luchaba con José López para ser el tercer centrodelantero del equipo, por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y su lesión causó un cimbronazo en la intimidad del plantel. Así lo expuso Enzo Fernández tras el amistoso de este viernes: “Le dedicamos esta victoria. Cuando a un compañero le pasa eso es muy triste. Le deseo una pronta recuperación. El grupo está un poco golpeado por lo sucedido y le deseamos todo lo mejor, que pueda volver de la mejor manera”.

Y el entrenador Lionel Scaloni se sumó a las muestras de afecto para el punta: “Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia con eso. Fue muy triste lo que vivimos ayer. Los compañeros han vivido eso. No sé si influye en esto o no. Te puedo asegurar que fue muy triste y no es justo. Como él dijo, no se lo merecía. No se lo merece ninguno. Pero, particularmente, él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros. Si influye o no, puede que sí. Sinceramente fue algo muy feo que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí. Es una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hemos estado hablando con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder la oportunidad de jugar el Mundial”.

En diferente sintonía, Rafael Louzan también habló en El Larguero sobre la lucha de España por cobijar la definición de la Copa del Mundo 2030: “Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar porque no sería entendible que España no sea la sede de la gran final del Mundial. Pero no somos nosotros quien lo decide, es FIFA. Y por lo tanto, todo el respeto para todos: somos un grupo de intereses que se llama España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay. Máximo respeto para ellos y haremos el mejor Mundial de la historia”.