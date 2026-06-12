Hace un año sacó su primer punto ATP y ahora avanzó a cuartos de un Challenger por primera vez: “Son muy valiosos los torneos en el país”

Carlos Zárate atraviesa la mejor semana de su carrera y se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un Challenger (Crédito: Prensa AAT)

“Un poco de amor francés” es una canción de Los Redonditos de Ricota incluida en el disco La Mosca y la Sopa, publicado en 1991, catorce años antes del nacimiento de Carlos Zárate. Por estas horas, el joven tenista parece haberle cambiado la letra sin saberlo: su amor es tucumano. En Yerba Buena consiguió su primer punto ATP y, esta semana, en el AAT Challenger de Tucumán, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un certamen de esta categoría.

Las derrotas suelen ser las mejores enseñanzas. En un deporte tan individual como el tenis, donde, la mayoría de las semanas, los jugadores conviven con ellas, saben que en cuestión de días tendrán una nueva revancha para transformar la angustia de no haber alcanzado los objetivos en satisfacción por los triunfos. “No fue el día que me hubiera gustado; son de esos en los que no salen las cosas”, había comentado el domingo pasado Zárate tras alcanzar la final del M25 de Cuiabá, Brasil.

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Con el deseo de seguir progresando en el circuito profesional, el argentino se presentó en el torneo tucumano, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, y vaya recompensa encontró: en su decimotercer cuadro principal de un Challenger consiguió su mejor actuación al clasificarse para los cuartos de final. “Hace un poco más de un año jugaba mi primer Challenger y hace un año ganaba mi primer partido en un Challenger, que fue en Santa Fe”, fueron las palabras del jugador de 21 años luego de la victoria ante el peruano Arklon Huertas del Pino por 6-3 y 7-6(6) sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club.

Zárate, de pura cepa correntina, tomó una raqueta por primera vez a los 3 años. Sus dos hermanos mayores practicaban tenis y, como nadie podía cuidarlo en casa, su madre decidió que él también asistiera. A los 9 años, luego de una de sus primeras clases en el Corrientes Tenis Club, le confesó que quería ser tenista profesional. Hoy persigue aquel sueño en Buenos Aires, donde se entrena en la Academia del reconocido entrenador Fabián Blengino.

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Entre sus mayores pergaminos en su corto recorrido en el circuito aparecen su primer punto ATP, conseguido en el M25 de Yerba Buena en marzo de 2025, luego de ganarse un lugar en el cuadro principal por obtener el ProTour de la AAT. Además, el único título alcanzado hasta el momento llegó en mayo de este año, cuando se consagró campeón del M25 de Luján.

El correntino Carlos Zárate continúa su ascenso en el circuito y aseguró la presencia de un argentino en la final del AAT Challenger de Tucumán (Crédito: Prensa AAT)

En tiempos en los que cada vez son más los torneos que se organizan en el país, Zárate hizo hincapié en ello. “Mi prioridad siempre es jugar en Argentina. Trato de competir lo más cerca posible. Si uno no tiene una buena semana, está la posibilidad de volver a Buenos Aires, hacer base de nuevo y salir para el próximo torneo. Estoy muy agradecido a la Asociación Argentina de Tenis y a las demás asociaciones por organizar torneos acá en Sudamérica. Siempre son muy valiosos para nosotros”.

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Y admitió: “Hablo por mí y por todos los sudamericanos a los que nos cuesta jugar. Somos un continente muy luchador, muy aguerrido, y tener torneos acá se agradece mucho”.

Por un lugar en las semifinales del torneo tucumano, Zárate, quien registra la mejor ubicación de su carrera en el ranking en vivo al ocupar el puesto 412, enfrentará este viernes al rosarino Luciano Ambrogi (408°), que viene de superar a Santiago Rodríguez Taverna (383°) por 7-5, 6-7 (3) y 6-0.

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