Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es “bicampeona” de la Finalíssima tras la cancelación del partido ante España: “No se presentaron”

Alejandro Domínguez: "Argentina es bicampeón de la Finalissima"

La cancelación de la Finalíssima entre la selección argentina y España abrió un nuevo capítulo de declaraciones en el fútbol internacional. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmó que, ante la imposibilidad de disputar el encuentro, Argentina debe ser designada bicampeona de la Finalíssima. La postura fue expresada en diferentes entrevistas, luego del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana realizado en Asunción, Paraguay.

Durante una entrevista junto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el máximo directivo del fútbol sudamericano aseguró: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima”.

El término walkover refiere a la clasificación automática de un equipo cuando su rival no se presenta, figura habitual en deportes como el tenis. La cita se produjo durante una nota con la señal DSports en la que ambos dieron sus sensaciones tras un nuevo sorteo de las dos máximas competencias a nivel clubes en Sudamérica. En ese contexto, Domínguez advirtió: “Hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde”.

Luego, en diálogo con Radio La Red, Domínguez reforzó su punto de vista. Cuando el cronista le planteó que fue una “pena” la suspensión del partido, el máximo directivo paraguayo le preguntó: “¿Por qué te parece una pena?“.

En ese contexto, el periodista le contó que era argentino y le dijo: “¿Sabés quién es el bicampeón?“. Y agregó: “Somos bicampeones de la Finalíssima, no se presentaron”.

Previamente, en un tono más protocolar, habló sobre la forma de gestionar la Conmebol ante estos temas: “Siempre estamos los diez juntos. Si tenemos una fortaleza en Conmebol es que somos un bloque. La política que se instaló en Conmebol es que vamos siempre juntos. Somos muy ricos en historia, en fútbol, en triunfos, en población, pero lamentablemente a los efectos políticos somos poca cantidad de votos. Entonces, la única fortaleza que tiene Conmebol es mantenerse en bloque”.

Sobre su visita de emergencia a Argentina antes de la suspensión del choque contra España, detalló: “Ir a la Argentina tenía dos motivos. Uno era conversar con Chiqui, interiorizarme de todo lo que estaba pasando. Y, por el otro lado, era resolver esta situación de la Finalíssima, que no tuvo el final que queríamos. Pero estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Nosotros estamos listos para jugar donde sea”.

Alejandro Domínguez: "España no se presentó, Argentina es bicampeón"

Estas declaraciones se sumaron a las repercusiones generadas por la cancelación del partido, originalmente programado para el 26 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. La suspensión del encuentro tuvo su origen en el conflicto bélico en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre Conmebol y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para definir una nueva sede. La primera alternativa que surgió contempló el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original y con igual cantidad de público para ambas delegaciones, opción que la AFA rechazó. Posteriormente, la UEFA propuso dos encuentros: uno en Madrid y otro en Buenos Aires, durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Según fuentes europeas, estas alternativas tampoco prosperaron.

Frente a la falta de consenso, la AFA realizó una última contraoferta para jugar en el Estadio Olímpico de Roma el 31 de marzo, que tampoco fue aceptada por la UEFA. La imposibilidad de acordar una sede y una fecha llevó a la cancelación definitiva del encuentro. Hasta el momento, no existen precisiones sobre la posibilidad de reprogramar la Finalissima en el futuro, ya que la agenda internacional presenta limitaciones para la realización del evento tras el próximo Mundial.

En la misma serie de declaraciones, Chiqui Tapia reiteró la defensa de la posición sudamericana y remarcó: “Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defender defenderla como tenemos que hacerlo”. De esta manera, tanto el presidente de la AFA como el de la Conmebol se mostraron alineados tras las frustradas negociaciones con sus pares europeos.

En contrapartida, la suspensión de la Finalissima también obligó a la Selección argentina a modificar su agenda para la próxima fecha FIFA. La AFA debió reprogramar los compromisos que tenía pactados para esta Fecha FIFA. En un primer momento surgió la opción de medirse contra Guatemala, pero una reglamentación del ente rector de este deporte le impediría viajar a Sudamérica para disputar este cotejo. No obstante, Tapia advirtió que la intención de la Albiceleste es disputar dos encuentros amistosos durante esta ventana internacional en la Bombonera, la casa de Boca Juniors.

De cara a estos enfrentamientos, el entrenador Lionel Scaloni presentó la última lista de convocados antes de definir el plantel definitivo para defender el título de campeón del mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Entre las novedades se destacan las inclusiones de Tomás Palacios, defensor del Inter de Milán a préstamo en Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing. También vuelven a la nómina Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras).

Entre las ausencias sobresalen las de Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1, Franco Mastantuono (Real Madrid) y Alejandro Garnacho (Chelsea). Además, las lesiones dejaron fuera de la convocatoria, aunque de forma preventiva, a Lautaro Martínez (Inter), Lisandro Martínez (Manchester United), Giovani Lo Celso (Betis) y Paulo Dybala (Roma).

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nómina de jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para el partido amistoso contra Guatemala.

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).