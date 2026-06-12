Honduras

La apuesta de la Unión Europea por Honduras como socio confiable y su efecto en la seguridad

El convenio no reembolsable de seis millones de euros, presentado como catalizador de capitales, sitúa al país centroamericano dentro de una política exterior marcada por la amenaza rusa y la búsqueda de aliados estables

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La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y competitividad con una inversión de seis millones de euros. (Visuales IA)
La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y competitividad con una inversión de seis millones de euros. (Visuales IA)

La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y su competitividad, una estrategia que incluye una inversión de seis millones de euros destinada a reducir riesgos, atraer capital y vincular al país centroamericano con la agenda Global Gateway, según explicó el embajador Gonzalo Fournier Conde.

El programa movilizará 185 millones de lempiras y tendrá carácter no reembolsable, de acuerdo con Cristina Marín, jefa de cooperación de la UE en Honduras. Según Marín, el financiamiento proviene íntegramente del programa de acción anual de la Unión Europea y fue diseñado para actuar como catalizador de nuevos recursos públicos y privados.

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Fournier detalló que la política exterior del bloque tiene tres objetivos estratégicos. El primero es protegerse de la amenaza rusa y garantizar la seguridad de la Unión Europea y de sus aliados; el segundo, reforzar el mercado interior para elevar su competitividad económica y proteger su entorno inmediato; y el tercero, construir alianzas sólidas con socios confiables como Honduras.

“Esto lo que significa es que la Unión Europea cree en Honduras. Esto lo que significa es que la Unión Europea quiere ser un socio fiable”, afirmó Fournier. El embajador añadió que el bloque no busca “generar dependencias insostenibles en la economía hondureña”.

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El programa de la Unión Europea en Honduras movilizará 185 millones de lempiras en fondos no reembolsables para reducir riesgos y atraer capital. (Visuales IA)
El programa de la Unión Europea en Honduras movilizará 185 millones de lempiras en fondos no reembolsables para reducir riesgos y atraer capital. (Visuales IA)

La inversión europea apunta a reducir riesgos y atraer capital privado

Según Fournier, la Unión Europea quiere aumentar la inversión europea en Honduras mediante la reducción de riesgos y el respaldo a la autonomía estratégica del país. El diplomático señaló que ese objetivo se ejecuta a través de la agenda de inversión Global Gateway, que definió como una herramienta para “conectar”.

En ese marco, el convenio busca ayudar a Honduras a construir condiciones para la inversión. Fournier dijo que la meta es “crear exactamente lo que quiere el presidente Azfura: seguridad jurídica, crear un marco estable para la inversión, favorecer la confianza de los inversores”.

Marín precisó que los 6 millones de euros no corresponden a un esquema de cooperación tradicional. Según la funcionaria europea, los fondos fueron estructurados para apalancar más recursos, reducir el riesgo de inversión y movilizar capital privado, tanto europeo como hondureño, hacia proyectos de alto impacto ambiental y social.

La jefa de cooperación sostuvo que el programa también pretende establecer una base legal y financiera para una relación distinta entre ambas partes. “Sentamos las bases de una alianza ganar-ganar, una alianza diferente entre Honduras y la Unión Europea”, afirmó Marín.

FOTO DE ARCHIVO: El embajador Gonzalo Fournier Conde afirmó que la Unión Europea quiere ser un socio fiable de Honduras sin generar dependencias insostenibles. REUTERS/Yves Herman
FOTO DE ARCHIVO: El embajador Gonzalo Fournier Conde afirmó que la Unión Europea quiere ser un socio fiable de Honduras sin generar dependencias insostenibles. REUTERS/Yves Herman

Honduras entra en la estrategia global de conectividad de la UE

Fournier explicó que la idea de “conectar” incluye tanto a empresas como a centros de formación. Según el embajador, la Unión Europea evalúa impulsar misiones de compañías europeas hacia Honduras y, al mismo tiempo, fomentar una mayor presencia de empresas hondureñas en territorio europeo.

Marín señaló que el programa no operará de manera aislada, sino como una contribución directa a la agenda de inversiones de la Unión Europea en Honduras. Según la funcionaria, el proyecto incorpora al país al radar de la estrategia europea de conectividad e infraestructura global.

Esa incorporación, agregó Marín, busca alinear los esfuerzos nacionales con estándares internacionales de sostenibilidad, transparencia y gobernanza democrática. Según la representante de la UE, el objetivo es que los proyectos que reciban impulso financiero y político se inserten en un marco de cooperación con criterios definidos por la estrategia europea.

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