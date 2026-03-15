El presidente de la AFA Claudio Tapia dio su versión sobre por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Postal de la reunión en Buenos Aires de Claudio Tapia y Alejandro Domínguez

La cancelación oficial de la Finalíssima 2026 entre Argentina y España modificó los planes de ambas selecciones a tres meses del Mundial. El partido, previsto originalmente para el 27 de marzo en Doha, fue suspendido por la inestabilidad en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Conmebol, la UEFA y las federaciones sobre la sede.

El encuentro fue cancelado porque los representantes de Sudamérica y Europa no lograron consensuar un lugar y una fecha, luego de que la situación política en la región obligara a descartar Qatar como sede. Tampoco prosperaron alternativas como Madrid, Buenos Aires, Roma, Lisboa o el aplazamiento posterior al Mundial. La decisión deja a las dos selecciones sin una prueba clave antes de la Copa del Mundo y obliga a replantear sus últimos compromisos de preparación.

Negociaciones fallidas y propuestas de sede alternativas

En primer término, Doha aparecía como la ubicación acordada por la capacidad organizativa de Qatar y su neutralidad. Sin embargo, el deterioro del contexto regional hizo inviable ese plan.

La UEFA quiso imponer entonces organizar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que convertiría a España en local. Esta opción fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol, por no considerarla una sede neutral. Claudio Tapia, presidente de la AFA, propuso como alternativa el Estadio Monumental de Buenos Aires, opción que tampoco prosperó.

Se planteó la posibilidad de una serie a doble partido —uno en Madrid y otro en Buenos Aires— con reparto equitativo de la recaudación. Finalmente, tampoco hubo acuerdo. Otras propuestas incluyeron Roma y Lisboa, aceptadas por Argentina como sedes neutrales, sin resultado por cuestiones de fechas.

El choque entre Messi y Lamine Yamal a nivel selecciones deberá esperar

Postura de la Conmebol y la AFA por la equidad deportiva

En su comunicado, la Conmebol enfatizó su voluntad de disputar la Finalíssima en sede neutra. La AFA pidió aplazar el partido al 31 de marzo, pero la UEFA descartó esa fecha por falta de tiempo, lo que condujo a la cancelación definitiva.

La Conmebol y la AFA defendieron que jugar fuera de Madrid respondía al principio de “equidad deportiva”.

“El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, reza el escrito de la entidad sudamericana.

Minutos después de la comunicación de la Conmebol, Claudio Tapia, presidente de la AFA, dio su versión de los hechos en su cuenta de X (antes Twitter).

“Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España”, prologó su postura.

“Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva. La propuesta inicial de disputarlo en Madrid —de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación— no respetaba ese principio", enfatizó.

“Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo. La UEFA informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”, continuó.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, concluyó.

Impacto en la preparación mundialista de Argentina y España

La suspensión del encuentro privó a ambos seleccionados de una cita prevista como preparación clave antes del Mundial. En el caso de Argentina, el entrenador Lionel Scaloni tiene un plan: quiere aprovechar la fecha FIFA- va a haber otra del 1° al 9 de junio, pero el plantel ya va a estar en Estados Unidos- para juntar a toda la tropa del 23 al 31 de marzo, sumar horas de convivencia y de trabajo.

Su deseo es que Argentina se entrene en el complejo de Ezeiza y que el 31 juegue un amistoso para despedirse del público argentino antes de la Copa del Mundo. No obstante, el partido no podrá jugarse en el Monumental, porque el 23, el 27 y el 31 toca AC/DC en River Plate. En consecuencia, deberá disputarse o en el Interior o en el estadio de Boca Juniors.

España debutará en el Mundial el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde, en un grupo que también integran Arabia Saudita y Uruguay. Argentina se estrenará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia, para luego jugar contra Austria y Jordania.

Así, no habrá duelo entre dos de los combinados más poderosos de la actualidad, salvo que se enfrenten en la Copa del Mundo. Las catorce confrontaciones previas entre Argentina y España muestran seis victorias para cada uno y dos empates. El último encuentro fue en Madrid antes del Mundial de Rusia 2018, con triunfo español 6-1. La edición más reciente de la Finalíssima, en 2022, terminó con victoria argentina por 3-0 ante Italia en Wembley.