La contundente postura de los jugadores de la selección argentina sobre la cancelación de la Finalissima con España

*La mirada de Alexis Mac Allister

La selección argentina disputará dos amistosos en La Bombonera para despedirse de su público luego de la cancelación de la Finalissima ante España. Varios de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni arribaron a la Argentina para disputar los encuentros contra Mauritania y Zambia y puntualizaron en la polémica disputa que derivó en la anulación del enfrentamiento entre La Scaloneta y el combinado ibérico conducido por Luis de la Fuente.

Uno de los primeros en pisar tierras albicelestes fue Alexis Mac Allister, quien fue contundente respecto a la cancelación de la Finalissima contra España. “Es una lástima. Era un lindo partido. Pero bueno, no se pudo dar. Ahora hay que enfocarse en los amistosos”, comentó el futbolista del Liverpool.

Al mismo tiempo, cuando le preguntaron si se sienten “Bicampeones”, como declararon el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, fue tajante: “Yo creo que los partidos se ganan en la cancha. Somos jugadores y queremos jugar cosas importantes”. Sobre la posibilidad de disputar la Finalissima en un futuro afirmó que “Sí, obvio”.

*La postura de Nicolás Otamendi sobre la Finalissima

Otro de los referentes que puntualizó en el encuentro contra España fue Nicolás Otamendi. “Todo lo que sea una competición y un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo y es una lástima que no se pudo jugar. Pero bueno, ahí ya no me puedo meter”, destacó el marcador central.

En esta misma línea, el defensor del Benfica aclaró: “Era un partido muy lindo de jugar. Iba a ser un ambiente impresionante, el tema es que no se dio. Pero nos quedan dos amistosos para prepararnos, entrenar y volvernos a juntar después de tanto tiempo. Seguir haciendo las cosas bien como lo venimos haciendo”.

Por su parte, Enzo Fernández también se lamentó por la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España. Cuando le consultaron si le hubiera gustado disputarla, declaró: “Sí, obviamente, es representar a mi país. Por los problemas que hubo no se pudo jugar. Así que ahora a disfrutar con los compañeros y afrontar los amistosos. Es una final. Espero algún día poder jugarla”.

El actual volante del Chelsea también hizo hincapié en los rivales que tendrá el combinado de Lionel Scaloni. “Cuando jugamos en la previa al Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes. Tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”, explicó sobre los duelos contra Mauritania y Zambia. Alexis Mac Allister, por su parte, aseguró: “Lo importante es siempre estar con el grupo y enfocarnos en nosotros”.

*La palabra de Enzo Fernández sobre la selección argentina

Tanto Nicolás Otamendi como Enzo Fernández aprovecharon su llegada al país para hablar de River Plate. El mediocampista aseguró que “lo veo bien a River. Ahora con renovaciones, le deseo siempre lo mejor“, mientras que el defensor fue consultado sobre su deseo de vestir la camiseta del Millonario, algo que afirmó en reiteradas oportunidades. “No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica y se finaliza en junio. No tengo más nada”, comentó. Cuando le preguntaron si hay posibilidades soltó un “veremos”.

El marcador central de 38 años también habló sobre su retiro de la selección argentina una vez termine la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá. “Como dije, después del Mundial cierre con la Selección. Es un hecho. Contentísimo, disfrutando de este buen momento y a ponernos a entrenar”, aseguró Otamendi.

Enzo Fernández se hizo eco de sus declaraciones y se deshizo en elogios con el defensor: “Ota para nosotros significa un montón. Especialmente para mí, que me ayudó mucho en Benfica. Es una gran persona, un gran compañero. Si tomó esa decisión hay que disfrutar estos últimos meses con él”.

Además, se sorprendió cuando le preguntaron si el destino de Lionel Messi sería similar al de Otamendi. “¿La última vez? No tengo idea si es la última vez o no. Siempre tratamos de disfrutar con Leo al máximo”, afirmó. Por último, Enzo Fernández fue contundente sobre su futuro en Europa y los rumores de que podría cambiar de club: “Cero charlas. Ahora estamos enfocados con el Chelsea, quedan los últimos partidos y después del Mundial se verá”.

Tras el conflicto que generó la cancelación del duelo ante España, la AFA anunció que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a dos combinados africanos. El primer amistoso contra Mauritania se disputará el viernes 27 a las 20:15 y, luego, el martes 31, Argentina volverá a jugar en La Bombonera a la misma hora, pero esta vez ante Zambia.