Guatemala: Autoridades destruyen 128 mil arbustos de coca en Petén

Las fuerzas de seguridad de Guatemala erradicaron 128 mil arbustos de hoja de coca en Petén durante un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala)

En un operativo conjunto realizado en el departamento de Petén, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala informaron este jueves que llevaron a cabo la erradicación de un total de 128 mil arbustos de hoja de coca, una plantación cuyo valor aproximado asciende a Q3.2 millones (alrededor de USD 410,00), según información oficial.

La intervención tuvo lugar en el caserío Santa Rosa, jurisdicción del municipio de El Chal, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco.

Dicha operación se desarrolló en un área boscosa de difícil acceso, donde los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ejército, localizaron y destruyeron los cultivos ilegales. El reporte oficial destaca que, durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona y se tomaron medidas para evitar riesgos a los habitantes del lugar.

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La acción forma parte de una serie de operativos estratégicos diseñados por las autoridades guatemaltecas para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico y prevenir la producción de drogas en el país centroamericano.

La plantación de hoja de coca destruida en el caserío Santa Rosa, en El Chal, tenía un valor aproximado de Q3.2 millones ( USD 410,00), según el Ministerio de Gobernación. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El Ejército de Guatemala y la PNC han intensificado su presencia en puntos considerados críticos en el departamento de Petén, un territorio que, de acuerdo con análisis de inteligencia, ha registrado un aumento en la detección de plantaciones ílicitas. Autoridades remarcaron que la destrucción de los cultivos se llevó a cabo garantizando la protección de los habitantes.

“Los cultivos ilegales fueron encontrados en un área boscosa del caserío Santa Rosa, jurisdicción del municipio de El Chal, Petén. Durante estos procedimientos se garantizó la protección de los habitantes y se reforzó la seguridad en las áreas intervenidas, indicó el Ministerio de Gobernación en una nota oficial.

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Autoridades intensifican la erradicación de cultivos ilícitos

La SGAIA manifestó que el hallazgo de estos 128 mil arbustos de hoja de coca demuestra la capacidad de adaptación de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que han comenzado a diversificar los cultivos ilícitos más allá de las zonas históricamente utilizadas para la siembra de marihuana y amapola. Un portavoz de la unidad antinarcóticos explicó: “El trabajo de inteligencia ha permitido ubicar áreas remotas donde operan estos grupos, y la coordinación interinstitucional es clave para destruir la infraestructura ilegal”

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que, durante estos operativos, se aseguró la protección de la población y se incrementó la presencia de seguridad en las zonas intervenidas.(Cortesía: PNC de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación reiteró que las operaciones de erradicación continuarán en distintas regiones del país como parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Autoridades exhortaron a la población a colaborar mediante la denuncia de actividades sospechosas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir el impacto de las organizaciones criminales.

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En lo que va del año, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han reportado varios operativos similares en el norte y occidente del país, consolidando la tendencia de expansión de los cultivos de hoja de coca en territorios antes ajenos a este tipo de actividad ilícita.

Según el Ministerio de Gobernación, la articulación entre la PNC, el Ejército de Guatemala y los organismos de inteligencia ha sido determinante para ubicar y destruir estos sembradíos, afectando la logística y las finanzas de las bandas dedicadas al narcotráfico.