Fuerte frase de Dibu Martínez sobre la Finalíssima tras el amistoso de Argentina ante Mauritania: “Si jugábamos así, perdíamos”

"Fue uno de los partidos que peor jugamos", aseguró el Dibu

Argentina venció 2-1 a Mauritania en La Bombonera, pero el rendimiento dejó sabores de derrota en los distintos protagonistas de la Selección. El combinado nacional no tuvo un rendimiento acorde al equipo que deberá defender el título en el Mundial 2026 y tanto Lionel Scaloni como Emiliano Martínez expusieron sus análisis críticos.

El arquero, que recibió un gol en la última del partido que le impidió cosechar otra valla invicta, fue uno de los pocos jugadores que dio la cara en la zona mixta y lanzó su costado más ácido para analizar el nivel de la Albiceleste.

“Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo un poco mejor”, expresó ante las cámaras de TyC Sports.

El arquero tuvo varias tapadas que permitieron sostener el resultado ante un rival que figura 115° del Ranking FIFA por detrás de otras 28 selecciones africanas: “Obviamente trato de aparecer cuando me toca. Nos llegaron demasiado, pero bueno se ganó. Al rival no lo conocíamos mucho, y ellos se jugaron la vida. Pero hay que tener un poquito más de corazón”.

Cuando le preguntaron si esto era un “llamado de atención” de cara al Mundial 2026, el guardametas de 33 años aseguró: “No, porque faltó intensidad nomás. No faltó juego, faltó intensidad. Faltó un poco de solidez defensiva. Un poco más de convicción a la hora de defender”.

Martínez recordó que la preparación para el Mundial pasado “fue igual” y planteó: “No jugamos partidos importantes y al final hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos”.

En el cierre, le pidieron una reflexión sobre la cancelación de la Finalíssima ante España: “Menos mal, si jugábamos así, perdíamos...”.

En otra frase que brindó sobre ese suspendido encuentro, señaló: “Queríamos competir un poco más. Estábamos hasta la última a ver qué hacíamos (sobre la Finalíssima), se encontró un rival a lo último. Contento por los chicos que jugaron nuevos. Vestir la camiseta de la Selección es muy lindo. Y para los que estamos hay que hacerlo mejor”.

En otra frase ante la Cadena 3 de Córdoba, también dejó una ácida reflexión: “Fuimos al Mundial pasado sin competencia tampoco, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalíssima y vimos que podíamos. Creo que antes del Mundial no sabemos todavía si tenemos el nivel Top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”.

Dibu también recordó ante ESPN que la grave lesión que sufrió Joaquín Panichelli en la práctica pudo haber influido en el rendimiento: “Perdimos a Panichelli por una lesión de cruzados, la verdad que nos dolió muchísimo. Capaz que la gente hoy jugó con un poquito menos de intensidad por el miedo de lesión o algo, pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”.

Finalmente, el guardametas del Aston Villa de Inglaterra detalló: “El primer tiempo bien. Obviamente adaptarnos un poco porque hacía mucho tiempo que no jugábamos juntos, pero en el segundo tiempo muy flojo. Nos faltó intensidad, nos faltó compromiso. Y cuando jugamos con la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”.

“Nosotros hablamos con los chicos y con Martín (Tocalli) de que nos podían llegar una o dos, máximo. Y la verdad que nos llegaron más. Recibir en la última (el gol) me duele un poco. Había muchos chicos nuevos, hacía mucho que no jugábamos juntos, al rival no lo conocíamos, pero nos faltó actitud”, reconoció ante las cámaras de Dsports.

El arquero albiceleste contribuyó en la victoria por 2-1 del elenco de Scaloni

Martínez, que contabiliza 40 arcos en cero en la Selección, alcanzó hoy su 58ª aparición vestido de celeste y blanco: suma 43 victorias, 10 empates y apenas 5 caídas, con cuatro títulos. Sin embargo, todavía está lejos de los dos registros de Sergio Chiquito Romero, el arquero con más presencias (96) y más vallas invictas (47).

Argentina tendrá su último amistoso antes de la lista definitiva para el Mundial 2026 el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera ante Zambia, que aparece 91° en el Ranking FIFA. Luego de ese choque, Lionel Scaloni podrá tener dos partidos más de preparación entre el 1 y el 9 de junio (serían Serbia y Honduras), pero para entonces ya habrá presentado la nómina de 26 jugadores que viajará a la Copa del Mundo.

El elenco nacional dará el primer paso por el Grupo J el martes 16 de junio desde las 22hs de Argentina ante Argelia en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para afrontar los otros dos choques de la zona: contra Austria el lunes 22 de junio a partir de las 14 y frente a Jordania el sábado 27 de ese mes desde las 23.

A Dibu Martínez le hicieron un gol en la última jugada del partido (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)