La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Mauritania.

La Albiceleste y el conjunto africano se verán las caras este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

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