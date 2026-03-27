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La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

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Horario y dónde ver Argentina-Mauritania:

El partido se podrá ver a través de Telefé

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.15

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 19.15

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18.15

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 17.50

• España: 00.15 (sábado 28 de marzo)

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Mauritania: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.

09:21 hsHoy

La Albiceleste y el conjunto africano se verán las caras este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

09:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Mauritania.

Imagen dividida. Izquierda: Lionel Messi y un jugador argentino sonríen y se abrazan. Derecha: Dos jugadores con camisetas blancas y rojas se abrazan en celebración
La selección argentina recibe a su par de Mauritania en la Bombonera

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