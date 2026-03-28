El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

Jordan Lefort anotó el descuento en la última del partido

La selección argentina se impuso por 2-1 sobre Mauritania en uno de sus últimos amistosos antes de la Copa del Mundo 2026. Los goles en La Bombonera fueron obra de Enzo Fernández y Nico Paz. Emiliano Martínez también tuvo tiempo para lucirse con buenas intervenciones, pero el gol en el último minuto del equipo visitante lo privó de seguir enalteciendo sus registros en el arco albiceleste. Con su objetivo de tener “el récord con más arcos en cero”, el Dibu dejó pasar la chance de sumar una nueva valla invicta y no pudo acercarse a la marca que tiene Sergio Chiquito Romero.

El arquero de 33 años alcanzó la 58ª presentación con la Selección: acumula 43 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas. En ese tramo, dejó su arco en cero en 40 oportunidades y logró alzar cuatro títulos con el Mundial de Qatar 2022, las Copa América de 2021 y 2024, y la Finalíssima en 2022, datos que lo dejan como uno de los más importantes de la historia.

A pesar de la diferencia de jerarquía entre ambos combinados nacionales, Dibu Martínez fue exigido en algunas oportunidades por parte de Mauritania, principalmente en el complemento. Su primera intervención importante se produjo en el cierre del primer tiempo al contener un remate rasante de Oumar Ngom luego de un tiro de esquina.

En el arranque de la segunda etapa reaccionó a tiempo para apagar un incendio dentro del área albiceleste después de una mala salida desde abajo. Algunos minutos más tarde, se destacó con una buena atajada sobre un disparo cruzado de Aboubakary Koita. A los 88 minutos, el Dibu Martínez volvió a intervenir con una tapada sobre Souleymane Anne.

Cuando el arquero se encaminaba a sumar una nueva valla invicta, Mauritania convirtió un gol en la última jugada del partido. Luego de una serie de rebotes dentro del área tras un tiro libre, Jordan Lefort logró rematar en soledad y vencer la resistencia del Dibu. “Recibir un gol en la última me duele. Nos faltó un poco de actitud”, comentó en conferencia de prensa.

El arquero albiceleste contribuyó en la victoria por 2-1 del elenco de Scaloni

Desde su debut en la selección argentina el 3 de junio del 2021 en el empate 1-1 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Dibu también sumó la mayor racha de minutos consecutivos con el arco en cero al superar los 608 minutos que había alcanzado Germán Adrián Ramón Burgos en 1998.

Emiliano Martínez es actualmente el segundo arquero con más partidos en la selección argentina detrás de Sergio Romero, quien estuvo 96 veces en el equipo nacional. Por detrás ya quedaron el Pato Fillol (54), el Pato Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41). Al mismo tiempo, Chiquito, que se retiró hace algunas semanas, tiene el otro gran dato estadístico que obsesiona al Dibu: es el arquero con más vallas invictas en Argentina con 47 encuentros sin recibir goles.

El año pasado, el Dibu había reconocido que está detrás de estos dos registros: “Soy un enfermo de las estadísticas. Con Martín (Tocalli) siempre decimos: ‘Una menos, una menos’. Quiero el récord con más arcos en cero. Me busco siempre un objetivo para seguir creciendo, pero al final el objetivo más grande es clasificar al Mundial y crecer como equipo, y la verdad que lo estamos haciendo".

El Dibu recibió un gol en la última jugada ante Mauritania (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Luego del partido contra Mauritania, la selección argentina chocará contra Zambia el martes 31 a partir de las 20:15 en La Bombonera. La agenda del combinado de Lionel Scaloni contempla disputar una serie de amistosos antes de la Copa del Mundo en la fecha FIFA de junio. El entrenador aseguró en conferencia de prensa que Serbia es uno de los posibles rivales, aunque el partido todavía no fue confirmado de manera oficial.

La selección argentina forma parte del Grupo J en el Mundial 2026, con inicio el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina). El segundo partido será ante Austria el 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y el tercero contra Jordania el 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

La Selección disputó un amistoso en La Bombonera

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) **

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

** Fue reemplazado por Facundo Cambeses sobre el final