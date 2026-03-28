Nico Paz anotó su primer gol con la camiseta de la selección argentina: su gran tiro libre ante Mauritania en La Bombonera

El mediocampista anotó en el amistoso contra Mauritania en la Bombonera

La selección argentina comenzó la fecha FIFA de marzo con un amistoso contra Mauritania en La Bombonera. En un desarrollo del juego dominado completamente por el combinado dirigido por Lionel Scaloni, uno de los protagonistas del encuentro fue Nico Paz: convirtió un golazo de tiro libre para estampar el 2-0 parcial en el primer tiempo. Esta fue la primera conversión del joven de 21 años con la Mayor.

Después de que Enzo Fernández estrenara el marcador a los 17 minutos de partido luego de una gran jugada asociativa de la ofensiva albiceleste, Nico Paz aumentó la ventaja a los 32. El volante ofensivo se hizo cargo de patear un tiro libre en la frontal del área de manera perfecta. Su remate pasó por encima de la barrera de jugadores argentinos compuesta por Alexis Mac Allister, Nicolás González y Marcos Senesi, quienes se agacharon al momento de la ejecución.

El arquero de Mauritania Mamadou Diop se esforzó para tapar el tiro a pesar de tener poca visibilidad, pero este se metió bajo los tres palos luego de picar dentro del área chica. Esta conversión es la primera de Nico Paz con el combinado nacional Mayor, ya que previamente había anotado para la Sub 20. Al mando de Lionel Scaloni, el joven que surgió del Real Madrid y milita en el Como de Italia acumula siete partidos, donde también brindó una asistencia.

Tras su grito contra Mauritania, salió reemplazado en el entretiempo para dejarle su lugar a Franco Mastantuono.

El encuentro ante Mauritania supuso la séptima participación de Nico Paz con la selección argentina, donde marcó un gol y brindó una asistencia (REUTERS/Agustin Marcarian)

La primera convocatoria del volante ofensivo, que nació en España y es hijo del exfutbolista Pablo Paz —jugó el Mundial 98 con la Selección—, se produjo en octubre de 2024 para la fecha FIFA en la que Argentina se enfrentó a Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. Su debut absoluto se produjo en la goleada por 6-0 contra La Verde en el Estadio Monumental el 16 de octubre. Desde entonces, el jugador de 21 años fue llamado por Lionel Scaloni de manera recurrente, aunque no siempre sumó minutos en cancha. La titularidad contra Mauritania fue la tercera con La Scaloneta: previamente integró el once inicial en las victorias por 1-0 sobre Chile (Eliminatorias) y Venezuela (amistoso).

El enorme presente que tiene Nico Paz en el Como lo posicionan como una de las grandes promesas del fútbol europeo en el próximo mercado de pases. El equipo italiano liderado por Cesc Fábregas está concretando una temporada histórica en la Serie A: marcha cuarto con 57 unidades luego de 30 jornadas y está sacando un boleto a la próxima UEFA Champions League, certamen que nunca disputó a lo largo de su historia.

A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, el Como le saca una diferencia de tres puntos a la Juventus y a la Roma, que lo siguen de cerca. Más abajo, con 50, se ubica la Atalanta. En el presente curso Nico Paz disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió 11 goles y brindó 7 asistencias. Además, es uno de los encargados de ejecutar los penales.

Nico Paz convirtió su primer tanto con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Los chicos jóvenes traen una gran ilusión por poder estar. A veces demasiada, porque hacen todo rapidísimo. Van a aprender con el paso del tiempo a bajar un cambio y ver a sus compañeros. Las ganas les pueden y es mejor así. Estamos muy contentos con todos”, comentó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro sobre la importancia de la nueva camada de jugadores en el plantel.

Luego del enfrentamiento contra Mauritania, la selección argentina cerrará la actividad de la fecha FIFA de marzo contra Zambia. El partido se jugará en La Bombonera el próximo martes 31 a partir de las 20:15.

La Selección disputó un amistoso en La Bombonera