Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a los amistosos antes del Mundial

El astro rosarino está en Argentina para los amistosos previos al Mundial

Lionel Messi ya pisó suelo argentino. El astro rosarino llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza durante la primera mañana de este martes para sumarse a la Selección de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera, los últimos en nuestro país antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

El histórico capitán del combinado campeón del mundo ya se encuentra en el predio de la AFA que lleva su nombre y se sumará al resto de los citados por Lionel Scaloni para lo que serán los duelos ante los seleccionados africanos el viernes 27 y martes 31, a jugarse a las 20.15 en el estadio de Boca Juniors. El número 10 viene de jugar y anotar su tanto 901 en la victoria del Inter Miami ante New York City por la MLS (3-2).

¿Cómo será el cronograma de trabajo de la Selección? Tras la jornada del lunes libre, en la que los futbolistas citados fueron llegando a Ezeiza para sumarse a la convocatoria, habrá tres días de entrenamientos por la tarde. Este martes, el miércoles y el jueves, las prácticas serán en horario vespertino. El jueves, Scaloni dará su clásica conferencia de prensa previa a los partidos (horario a confirmar).

Messi jugará los dos amistosos previos a la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Pablo Morano)

Hay que recordar que la nómina de citados sufrió cambios cuando se anunció que Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate, fue convocado para los partidos amistosos tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi. Por la ausencia del marcador central del Olympique de Marsella, el cuerpo técnico ajustó la nómina y sumó al defensor, quien ya había disputado 15 encuentros con el seleccionado bajo la conducción de Lionel Scaloni: debutó en 2019 y tuvo participación en las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, en las que conquistó ambos títulos con la Albiceleste.

El impacto de las ausencias se profundizó cuando se notificó que Gonzalo Montiel, lateral derecho de River, tampoco participará de los amistosos dado que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo tras el triunfo del equipo de Chaco Coudet frente a Estudiantes de Río Cuarto.

En la lista de Scaloni también fueron incorporados recientemente Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), una vez que se conoció que el equipo que logró la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022 iba a disputar dos amistosos luego de la cancelación de la Finalissima ante España en Doha.

Lionel Scaloni (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

En el marco de la última citación de Scaloni antes de tener que dar la nómina final de cara a la Copa del Mundo, el entrenador sorprendió con la convocatoria de dos jugadores: Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Por su parte, quien volvió a la nómina fue Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo, así como otros jugadores de buen presente, tales como Máximo Perrone en el Como de Italia y el ex Vélez, hoy en el Benfica, Gianluca Prestianni.

Es importante recordar que quedaron desafectados en esta doble fecha Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez por presentar molestias físicas.

A la espera de conocer más detalles sobre cómo serán los pasos de la selección argentina en Estados Unidos en la antesala al comienzo de la Copa del Mundo, se sabe que usarán el predio de la franquicia de Kansas City como base durante el certamen. El fixture del Grupo J del Mundial tendrá el debut del seleccionado el martes 16 de junio entre las 22 con Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido tendrá lugar el lunes 22 de junio, a las 14, en el Dallas Stadium ante Austria. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23, otra vez en Dallas, contra Jordania.

Messi junto a sus compañeros de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).