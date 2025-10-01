Deportes

Los tres “tapados” que evalúa convocar Scaloni para los amistosos de la selección argentina de octubre

El entrenador analiza pruebas de cara a los enfrentamientos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

Por Gustavo Yarroch

Scaloni, de 47 años, dará a conocer la nómina antes del fin de semana (REUTERS/Cristina Vega)

Antes del fin de semana, Lionel Scaloni dará a conocer la lista de convocados para los próximos dos desafíos de la selección argentina, ya con la mira plenamente enfocada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Precisamente, los amistosos se disputarán en Norteamérica: el viernes 10 de octubre, la Albiceleste se enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami; y el lunes 13 el test será ante Puerto Rico en el Soldier Field, de Chicago.

Más allá de seguir reafirmando ideas y confirmar nombres para la Copa del Mundo, los amistosos representarán un banco de pruebas. Y, en ese tren, el entrenador tiene en carpeta tres “tapados” que viene siguiendo. Por eso, no sería extraño que alguno de ellos aparezca citado para que el cuerpo técnico lo evalúe de cerca y, de paso, vaya empapándose en la mística de La Scaloneta, junto a Messi, De Paul, Julián Álvarez, Lautaro y Dibu Martínez, y las demás figuras.

Giay, con la camiseta del Palmeiras (REUTERS/Carla Carniel)

Uno de ellos es Agustín Giay. El lateral derecho del Palmeiras, de 21 años, conoce a fondo las canchas del predio de Ezeiza. Habitué en su etapa en las selecciones juveniles, incluso llegó a ser capitán. Luego de una etapa de adaptación, se convirtió en una pieza importante del elenco paulista, que accedió a las semifinales de la Copa Libertadores. Más: el ex San Lorenzo acaba de prolongar su contrato con la institución hasta 2030.

Giay se mueve en un sector del campo con dos nombres tatuados en las convocatorias: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El ex Boca dejó de ser un indiscutido en el Atlético de Madrid. Y el hombre de River navega en la irregularidad del equipo.

Otra alternativa en el radar del Gringo es Aníbal Moreno. El volante central surgido de Newell’s, que se destacó en Racing, también representa una pieza vital en el Palmeiras de Abel Ferreira.

Anibal Moreno brilló en Racing antes de mudarse a Brasil (REUTERS/Agustin Marcarian)

El catamarqueño, de 26 años, tiene recorrido en la cantera de la Selección, al igual que Giay. Por caso, disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 de 2019.

Y en este paquete también aparece Lautaro Rivero, defensor de River, de 21 años. Producto de las Inferiores del Millonario, descolló a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, y el club dueño de su ficha optó por repescarlo. De a poco, Marcelo Gallardo le fue dando rodaje hasta que se convirtió en el zaguero más confiable del equipo.

Rivero se formó en el Millonario, pero logró rodaje en Santiago del Estero (@lautarorivero_03)

En cada citación, Scaloni sorprende con nombres nuevos en busca de seguir agrandando la base del campeón del mundo y bicampeón de América. El cuerpo técnico de la Albiceleste espera con ansiedad el sorteo de la Copa del Mundo, pautado para el 5 de diciembre en Washington. No sólo para conocer a los adversarios del combinado nacional en el torneo y el camino hacia la defensa del título: allí, además, se va a tratar la posibilidad de que se amplíen las listas de buena fe de 26 a 30 jugadores; una chance que es del agrado del DT.

Las razones principales son dos: la hipotética ruta a la final ahora tendrá ocho partidos. Y el Mundial volverá a jugarse al final de la temporada europea, a diferencia de lo sucedido en Qatar, que se disputó en diciembre. En consecuencia, los futbolistas llegarán con todo el desgaste en sus piernas. Y la urgencia de alternativas ante lesiones o diferentes contratiempos que ofrezca el certamen será mayor.

