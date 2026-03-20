Impacto en la Fórmula 1: Audi confirmó la sorpresiva salida del jefe de equipo en medio de los rumores con Aston Martin

Jonathan Wheatley se marchó de Audi y podría sumarse a Aston Martin (REUTERS/Hollie Adams)

Audi sufrió un duro golpe en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 por la abrupta salida de su director Jonathan Wheatley. La noticia se confirmó un día después de que el ingeniero se posicionara como el máximo candidato para recalar en Aston Martin. El italiano Mattia Binotto tomará el cargo que dejó el ex Red Bull en la marca alemana, mientras que el equipo británico buscaría quedarse con sus servicios en medio de un contexto atravesado por un catastrófico desempeño en pista. La supuesta estrategia para ficharlo relegaría de su rol a Adrian Newey, quien de todos modos recibió el respaldo del propietario de la escudería.

“Última hora: Jonathan Wheatley dejará su cargo de director en el equipo Audi de Fórmula 1 con efecto inmediato. Mattia Binotto continuará liderando el equipo, asumiendo el cargo de Director del Equipo”, confirmó la F1 en sus canales oficiales.

“En su camino hacia la cabeza de la parrilla, el equipo Audi Revolut F1 implementará cambios significativos en su estructura de alta dirección. Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo le agradece su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros proyectos”, aseguró la escudería en un comunicado oficial.

El cambio adquiere relevancia ya que Wheatley, quien fue figura clave en Red Bull y ejercía como director deportivo de Sauber desde abril de 2025, dirigió la reciente transición hacia el desembarco total de Audi como equipo de fábrica en la Máxima. Durante el invierno, el británico encabezó el debut de la nueva escudería, consiguiendo puntuar en su primera aparición bajo la nueva reglamentación de la categoría: Gabriel Bortoleto terminó 9° en el GP de Australia.

Según difundió la propia F1, la escudería informó: “La estructura futura del equipo se definirá por completo más adelante, a medida que la organización continúe adaptándose al entorno cambiante de la Fórmula 1. Con el compromiso inquebrantable de AUDI AG, el equipo Audi Revolut F1 seguirá avanzando para luchar por los campeonatos en 2030”.

El comunicado oficial de la F1 sobre la salida de Jonathan Wheatley de Audi (@F1)

El origen de este movimiento se relaciona también con la crisis de Aston Martin. La estructura británica comunicó en noviembre de 2025 que Adrian Newey asumiría el rol de director del equipo en paralelo a sus tareas como jefe técnico. Sin embargo, la realidad superó esas previsiones: el monoplaza presenta serios problemas de fiabilidad y rendimiento, no completó ninguna de las dos carreras disputadas y la agonía se podría estirar más allá de la mitad de la temporada. Honda, que le provee las unidades de potencia, tuvo serias dificultades para el desarrollo de los motores.

Ante las crecientes especulaciones de que Adrian Newey abandonaría su rol de director para enfocarse “exclusivamente en asuntos técnicos” y que Jonathan Wheatley se convertiría en el nuevo team principal, Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, emitió un comunicado para aclarar el panorama dentro del equipo y respaldar el trabajo del británico.

“Ante los rumores que circulan actualmente sobre el papel de Adrian Newey en nuestro equipo, quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas. Como presidente ejecutivo y accionista mayoritario, quiero reiterar que Adrian Newey es mi socio y un accionista importante. Es el socio técnico gerente de AMR, y él y yo mantenemos una verdadera relación de colaboración basada en una visión compartida del éxito de la empresa”, comenzó el magnate canadiense sobre la importancia que tiene el exitoso ingeniero en el equipo.

En esta misma línea, agregó: “Aquí hacemos las cosas de otra manera y, aunque actualmente no adoptamos el papel tradicional de director de equipo que se ve en otros lugares, es algo intencionado. Como el ingeniero más exitoso de la historia de este deporte, Adrian centra sus esfuerzos principalmente en el liderazgo estratégico y técnico, ámbito en el que destaca. Cuenta con el apoyo de un equipo directivo de alto nivel altamente cualificado para gestionar todos los aspectos del negocio, tanto en el campus como en el circuito. Con frecuencia nos contactan altos ejecutivos de otros equipos que desean incorporarse a Aston Martin, pero, de acuerdo con nuestra política, no hacemos comentarios sobre rumores ni especulaciones”.

Parte de la presión por el pésimo arranque de Aston Martin recae sobre los hombres de Adrian Newey, aunque Honda acapara las críticas por el paupérrimo desempeño de su motor (Reuters/Andrew Boyers)

Durante la mañana del jueves 19 de marzo, el portal especializado Motorsport mencionó que Jonathan Wheatley saldría de Audi para convertirse en el nuevo team principal de Aston Martin. El medio citado hizo hincapié en que el Cerebro de la F1 abandonaría su rol de director para enfocarse “exclusivamente en asuntos técnicos”.

Horas más tarde, según difundió la agencia Reuters, Aston Martin desmintió dichos cambios en su estructura. “El equipo no entrará en especulaciones mediáticas sobre su equipo directivo”, declaró la escudería británica en un comunicado. “Adrian Newey sigue al frente del equipo como director y socio técnico gerente”, agregaron.

Al mismo tiempo, Audi afirmó que estaba al tanto de las informaciones aparecidas en los medios. “No hay ninguna novedad oficial por nuestra parte en este momento y no hacemos comentarios sobre especulaciones”, dijo un portavoz del equipo, según difundió Reuters. Finalmente, la marcha del ingeniero británico se confirmó durante el día viernes 20 de marzo.

Los autos diseñados por Newey para las nuevas normativas técnicas resultaron incapaces de completar ninguna de las dos primeras carreras de la temporada en Australia y China. Además, durante la pretemporada, Fernando Alonso y Lance Stroll apenas lograron 334 vueltas en seis jornadas de pretemporada en Baréin y, durante uno de los días clave, la escuadra tuvo que retirarse de la pista dos horas antes del cierre de sesión por falta de repuestos.

Con el conflicto con el motorista Honda sobre la superficie, las tres primeras citas del año profundizaron el drama que habían anunciado: ni Stroll ni Alonso pudieron completar las dos carreras principales en Australia y China, y apenas lograron sumar las 19 vueltas del Sprint en Shanghai en el fondo del pelotón. Mientras tanto, el foco está puesto en los posibles problemas de la salud que podrían sufrir los corredores por las notables vibraciones del AMR26 que diseñó Newey.