Último día de los test de pretemporada de la F1: Pierre Gasly, el representante de Alpine en la pista

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)
3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)
2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)
8 a 17hs (España)
10 a 19hs (Baréin)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)
* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)
1- Charles Leclerc (Ferrari): 1.33.689
2-Kimi Antonelli (Mercedes): +0.227
3- Oscar Piastri (McLaren): +0.663
4- Esteban Ocon (Haas): +0.805
5- Isack Hadjar (Red Bull) +0.822
6- Pierre Gasly (Alpine): +1.157
7- Arvid Lindblad (Racing Bulls): +1.549
8- Carlos Sainz (Williams): +1.563
9- Nico Hulkenberg (Audi): +2.330
10- Sergio Pérez (Cadillac): +8.205
El piloto francés baja el cronómetro y marca 1:34.846, lo que lo posiciona en el sexto lugar tras 34 giros.
-Temperatura ambiente: 26ºC
-Temperatura del asfalto: 44ºC
El piloto monegasco lidera la acción de la jornada con un tiempo de 1:33.689. Lo siguen Kimi Antonelli (0.227) y Oscar Piastri (0.663).
Tras quitar el vehículo del italiano, la actividad volvió a la normalidad
El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli sufre un inconveniente con su vehículo y se queda cerca de la zona de boxes.
Tras la brillante actuación de Franco Colapinto el viernes, donde sumó 120 giros al mando del A526 en el circuito Sakhir de Baréin y quedó sexto en la jornada con su mejor registro en 1:33.818, ahora es el turno de saltar a la pista de su compañero de equipo.
Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera y última jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1.