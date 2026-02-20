Deportes

Último día de los test de pretemporada de la F1: Pierre Gasly, el representante de Alpine en la pista

Las distintas escuderías aprovechan la última jornada en el circuito Sakhir de Baréin para ultimar detalles de cara al inicio de la competencia

Horario y dónde ver el último día de los test de pretemporada de la F1:

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)

09:31 hsHoy

Los tiempos, a falta de una hora y media para el cierre de la jornada matutina:

1- Charles Leclerc (Ferrari): 1.33.689

2-Kimi Antonelli (Mercedes): +0.227

3- Oscar Piastri (McLaren): +0.663

4- Esteban Ocon (Haas): +0.805

5- Isack Hadjar (Red Bull) +0.822

6- Pierre Gasly (Alpine): +1.157

7- Arvid Lindblad (Racing Bulls): +1.549

8- Carlos Sainz (Williams): +1.563

9- Nico Hulkenberg (Audi): +2.330

10- Sergio Pérez (Cadillac): +8.205

09:25 hsHoy

Pierre Gasly mejora su tiempo:

El piloto francés baja el cronómetro y marca 1:34.846, lo que lo posiciona en el sexto lugar tras 34 giros.

09:23 hsHoy

El problema que tuvo Kimi Antonelli que provocó la bandera roja:

09:21 hsHoy

El calor, presente en Baréin:

-Temperatura ambiente: 26ºC

-Temperatura del asfalto: 44ºC

09:20 hsHoy

Charles Leclerc, el más rápido:

El piloto monegasco lidera la acción de la jornada con un tiempo de 1:33.689. Lo siguen Kimi Antonelli (0.227) y Oscar Piastri (0.663).

09:18 hsHoy

Se reanuda la acción en Baréin

Tras quitar el vehículo del italiano, la actividad volvió a la normalidad

09:13 hsHoy

PRIMERA BANDERA ROJA DE LA JORNADA EN BARÉIN:

El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli sufre un inconveniente con su vehículo y se queda cerca de la zona de boxes.

09:05 hsHoy

Charles Leclerc marca el camino en el último día en Baréin:

09:03 hsHoy

Pierre Gasly, el representante de Alpine en la jornada:

Tras la brillante actuación de Franco Colapinto el viernes, donde sumó 120 giros al mando del A526 en el circuito Sakhir de Baréin y quedó sexto en la jornada con su mejor registro en 1:33.818, ahora es el turno de saltar a la pista de su compañero de equipo.

09:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera y última jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1.

Pierre Gasly, el elegido de
Pierre Gasly, el elegido de Alpine para girar en el último día de la pretemporada en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

