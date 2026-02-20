Último día de los test de pretemporada de la F1: Pierre Gasly, el representante de Alpine en la pista

Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera y última jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 .

Tras la brillante actuación de Franco Colapinto el viernes, donde sumó 120 giros al mando del A526 en el circuito Sakhir de Baréin y quedó sexto en la jornada con su mejor registro en 1:33.818, ahora es el turno de saltar a la pista de su compañero de equipo.

El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli sufre un inconveniente con su vehículo y se queda cerca de la zona de boxes.

El piloto monegasco lidera la acción de la jornada con un tiempo de 1:33.689. Lo siguen Kimi Antonelli (0.227) y Oscar Piastri (0.663).

El piloto francés baja el cronómetro y marca 1:34.846, lo que lo posiciona en el sexto lugar tras 34 giros.

Los tiempos, a falta de una hora y media para el cierre de la jornada matutina:

Últimas noticias

Entre la rehabilitación y el futuro de su hijo en el golf: la vida de Tiger Woods lejos de la élite del circuito A los 50 años y tras múltiples operaciones, el legendario atleta enfrenta una etapa de transición entre intentos de regreso y nuevos desafíos personales

Los detalles del osado plan de Maradona y Bilardo para que Caniggia jugara el Mundial 2010 a los 43 años: “Hoy me culpo” Diego, entonces DT de Argentina, y el Doctor, Director de Selecciones, intentaron convencer al delantero, que llevaba casi cinco años retirado. Los detalles

Marcó un gol inolvidable en Racing, jugó la Copa Libertadores con Boca y logró sacarle rédito a un récord negativo que aún lo persigue El colombiano Gerardo Bedoya tuvo un rol clave en el equipo que dirigía Mostaza Merlo y se consagró campeón con la “Academia” en 2001. Luego tuvo un paso fugaz por la Ribera. Es el futbolista con más expulsiones en su carrera (46)

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20 El conjunto argentino cayó ante La Tricolor en el hexagonal final que se disputa en Paraguay