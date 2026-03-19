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Cimbronazo en la Fórmula 1 tras el mal inicio de Aston Martin: Adrian Newey dejará su cargo y será reemplazado por el jefe de otra escudería

Luego de apenas dos fechas, el “Cerebro” de la F1 daría un paso al costado para enfocarse en los aspectos técnicos del AMR26. Jonathan Wheatley, de Audi, sería el nuevo Team Principal

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Adrian Newey, que asumió el
Adrian Newey, que asumió el cargo de director de Aston Martin en la temporada 2026, dejará ese rol tras dos fechas del torneo (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER)

El comienzo de Aston Martin en la nueva era de la Fórmula 1 se convirtió en un desastre. Las expectativas por el lanzamiento del auto diseñado por Adrian Newey para las flamantes reglamentaciones técnicas en la temporada 2026 se diluyeron como arena entre los dedos y le dieron paso al terreno de la incertidumbre. La preocupante situación tendrá su primer giro drástico para intentar encontrar soluciones: Newey dará un paso al costado de su cargo de director del equipo y será reemplazado por Jonathan Wheatley.

Según especificó el portal especializado Motorsport, el Cerebro de la F1 abandonará el rol de Team Manager para enfocarse “exclusivamente en asuntos técnicos” y contratarán para ese puesto al actual líder de Audi, la escudería que desde este año ocupó el sitio Sauber.

Wheatley, que durante un prolongado tiempo de su carrera fue uno de los principales jefes de Red Bull Racing, inició su ciclo como director deportivo de Sauber Motorsport AG en abril del 2025. Compartiendo el rol con Mattia Binotto (director de operaciones y el director técnico), encabezó la transición entre Sauber y la flamante Audi, que este año se lanzó como equipo absoluto.

Sin embargo, las informaciones marcan que abandonará ese cargo para sustituir a Newey: “Tras solo diez meses, Wheatley regresará a Inglaterra. Aún se desconoce la fecha exacta, ya que depende, obviamente, de las posibles limitaciones del contrato con Audi”, expresó el periodista Roberto Cinchero en el mencionado sitio.

Jonathan Wheatley asumió en Sauber
Jonathan Wheatley asumió en Sauber en abril del año pasado y encabezó la transición para el arribo formal de Audi (Foto: Reuters/Mark Peterson)

Este cambio de esquema no fue confirmado por ninguna de las dos escuderías hasta el momento, pero los distintos medios de automovilismo aseguran que el acuerdo está a sola firma: “El candidato elegido por Adrian Newey es un viejo conocido suyo de Milton Keynes, Jonathan Wheatley. Por motivos personales, estaría encantado de regresar a Inglaterra. Jonathan Wheatley se inclina a aceptar la oferta de Aston Martin, aunque el acuerdo aún no se ha formalizado”, aseguró el portal italiano Auto Race

El otro dato que expone el clima de conmoción que domina a Aston Martin es que habían anunciado a fines de noviembre del año pasado que Newey iba a asumir “el cargo de director del equipo a partir de 2026″ para dirigir “al equipo técnico, incluidas las operaciones en pista del coche”, en el lugar que por entonces era de Andy Cowell. El trabajo del ex Red Bull, que es socio comercial del equipo, duró apenas dos fechas.

El problema de raíz se expuso por primera vez en las demoras que tuvieron para salir a pista en los tests privados de Barcelona. Aston Martin logró girar apenas unos kilómetros el anteúltimo día disponible y luego pudo sumar algunas vueltas más en la jornada siguiente.

Ya en las dos semanas de pretemporada en Baréin previo al inicio de la cita oficial, Fernando Alonso (194) y Lance Stroll (140) fueron los que menos vueltas pudieron sumar a lo largo de los seis días disponibles contabilizando en total 334 giros. Incluso, la actividad en Sakhir terminó dos horas antes del cierre de la última sesión por falta de repuestos y, en dicho día, el canadiense concretó únicamente seis vueltas.

Con el conflicto con el motorista Honda sobre la superficie, las tres primeras citas del año profundizaron el drama que habían anunciado: ni Stroll ni Alonso pudieron completar las dos carreras principales en Australia y China, y apenas lograron sumar las 19 vueltas del Sprint en Shanghai en el fondo del pelotón. Mientras tanto, el foco está puesto en los posibles problemas de la salud que podrían sufrir los corredores por las notables vibraciones del AMR26 que diseñó Newey.

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