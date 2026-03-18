El “riesgo para la salud” que atraviesan los pilotos por las fallas de Aston Martin en el inicio de la F1: “Están en la peor situación”

El monoplaza del equipo tiene grandes defectos y las vibraciones generan problemas para los pilotos

Durante el fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, una imagen causó preocupación para el paddock de la Máxima. La cámara del cockpit del Aston Martin de Fernando Alonso logró capturar las reiteradas ocasiones en las que el dos veces campeón soltaba por completo el volante. Incluso, se logró divisar como el piloto abrió y cerró las manos o las sacudió para volver a recuperar la sensación durante la prueba.

Frente a este contexto, la situación de Aston Martin en el inicio de la temporada 2026 desencadenó inquietudes sobre la seguridad física de sus pilotos tras una serie de fallos mecánicos reiterados. Tanto Alonso como Lance Stroll se vieron obligados a abandonar la competencia de manera prematura, lo que profundizó los cuestionamientos acerca de la integridad del vehículo. La gravedad del caso quedó evidenciada cuando el español informó la pérdida completa de sensibilidad debido a intensas vibraciones generadas por el sistema híbrido, un problema que revive el debate sobre el umbral de tolerancia humana en el pilotaje de monoplazas en la F1, según reveló el informe del medio Auto Motor und Sport.

“Me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas. A partir de la vuelta 20 empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Y una vez que íbamos con una vuelta perdida y el Safety Car también nos puso últimos con unas ruedas usadas... la verdad es que seguir hasta acabar la carrera perdiendo la sensibilidad de las manos y los pies tampoco tenía mucho sentido”, dijo el experimentado piloto en diálogo con la cadena DAZN.

Alonso describió con precisión la magnitud del peligro tras el abandono en la vuelta 32 del GP en China y confirmó que el problema se originó por la sobrecarga del MGU-K (sistema encargado de recuperar energía cinética) que transmitió vibraciones tan severas al habitáculo que le provocó la mencionada pérdida de sensibilidad en sus extremidades. Las cámaras a bordo confirmaron que el español debió soltar el volante a más de 300 km/h para intentar reducir la fatiga muscular. “Seguir bajo esas condiciones no tenía sentido”, explicó Alonso.

Fernando Alonso tuvo que abandonar en la vuelta 32 del GP de China (REUTERS/Go Nakamura)

En contraste, Stroll apenas logró completar nueve vueltas antes de verse forzado al retiro de su AMR-26 por un daño reincidente en la batería, resultado directo del patrón de vibraciones excesivas. El jefe de equipo, Mike Krack, reconoció al medio alemán que la escudería aplicó soluciones técnicas pensadas para la carrera, pero admitió que no lograron los efectos esperados. El equipo había buscado mitigar el fenómeno exigiendo menos al motor en determinados regímenes, una estrategia que Alonso calificó de inviable: “En carrera no se puede mantener el motor a bajas revoluciones, uno necesita acelerarlo más para adelantar o recargar las baterías, y eso lo vuelve cada vez más exigente y agotador”.

Para dimensionar el impacto, Alonso resistió 32 vueltas a bordo del auto antes de verse obligado a abandonar, un signo de que la fatiga física se transformó en un factor de riesgo superior al simple fracaso mecánico. “Hubo progreso respecto al inicio de la temporada en Melbourne, ahora logramos más vueltas y esto es útil para detectar y corregir fallos futuros”, dijo Krack al medio especializado alemán sobre la capacidad de solucionar el problema a corto plazo, situación que todavía es incierta.

A la pregunta de si el vehículo representa un riesgo médico, la evidencia apunta a una frontera ya traspasada: las vibraciones en cabina fueron suficientemente extremas para ocasionar “ausencia de control corporal” en pilotos de élite, un umbral que usualmente lleva a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) a examinar la legalidad y seguridad de los autos en pista.

De cara al próximo compromiso en Suzuka, fecha marcada para el 29 de marzo con el Gran Premio de Japón en el mítico trazado, Krack fue tajante sobre el estado interno del equipo: “Todavía es imposible decir cuándo estarán completamente resueltos todos los inconvenientes. Veremos hasta dónde podemos llegar con Honda y en qué plazos”, explicó y profundizó en la incertidumbre en la que vive la escudería que tiene como duelo al multimillonario Lawrence Stroll.

Fernando Alonso y Lance Stroll abandonaron el GP de China (REUTERS/Go Nakamura)

La presión golpeó también la vertiente psicológica del equipo. Krack expresó su empatía con sus pilotos ante este escenario: “Los pilotos están en la peor situación. Ellos no pueden cambiar nada del estado actual. Pero luego deben pararse frente a las cámaras de televisión y explicar esa difícil situación. Ponen tanta energía y luego les plantean preguntas que no siempre son adecuadas. Se puede decir, claro, que son profesionales, pero también son personas. Eso no hay que olvidarlo.”, afirmó.

Tras la carrera en Shanghai, Alonso no fue el único que expresó su malestar por la situación de Aston Martin, ya que su compañero Lance Stroll también remarcó que las vibraciones son extremadamente peligrosas para su salud. “No sé cómo se puede comparar. Supongo que sería como electrocutarse en una silla o algo así. No muy lejos. Son vibraciones muy incómodas. Son malas para el motor, pero también para las personas que van dentro del coche. Tenemos que solucionarlo, pero creo que lo conseguiremos”, dijo el canadiense.

La FIA está monitoreando de cerca los datos de los monoplazas de Aston Martin y, en caso de que no se solucionen los conflictos con las vibraciones, el equipo podría verse obligado a detener sus autos antes de lo previsto o bajar sus prestaciones durante la carrera para que los pilotos no sufran las conscuencias, indicó el sitio italiano Formula Técnica.

Hay que recordar que ya en los test de pretemporada en Baréin, el equipo británico avisó que iba a tener complicaciones en el comienzo de la temporada por el conflicto entre su proveedor de motores Honda y la estructura de la escudería que maneja Adrian Newey, el gurú técnico que, por ejemplo, fue trascendental para los 14 títulos de Red Bull en la época dorada de la mano de Sebastian Vettel y Max Verstappen.

“Esa vibración está causando algunos problemas de fiabilidad, espejos que se caen, ese tipo de cosas, que estamos teniendo que abordar. Pero el problema mucho más significativo es que esa vibración se transmite en última instancia a los dedos del piloto. Así que Fernando siente que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgar un daño nervioso permanente en sus manos. Lance es de la opinión de que no puede hacer más de 15 vueltas antes de alcanzar ese umbral”, reconoció el prestigioso ingeniero en Melbourne.