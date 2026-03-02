Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

Aston Martin no completaría toda la carrera de Australia por serios problemas con su monoplaza

La Fórmula 1 ingresó en uno de los momentos más importantes del año. La nueva era técnica debutará de manera oficial el próximo fin de semana con el Gran Premio de Australia. Aston Martin fue una de las escuderías que más expectativas generó en la previa después de apostar con fuerza a la flamante regulación con la inclusión del experimentado ingeniero Adrian Newey a la cabeza. Sin embargo, el equipo presentó graves problemas de fiabilidad durante la pretemporada, con el foco puesto en las unidades de potencia de Honda. La situación es tan delicada que podría abandonar prematuramente la carrera en Melbourne.

Después de las preocupantes declaraciones de los líderes de Honda que enaltecieron los rumores sobre una hipotética ausencia del team británico en Australia, el portal especializado Motorsport Italia aseguró que Aston Martin dirá presente en el Circuito de Albert Park, pero no de la manera deseada. “Los AMR26 estarán en el box de Melbourne, pero la intención es completar la distancia mínima necesaria para alinearse para la carrera y detenerse tras unas vueltas”, destacó el medio.

Esto podría marcar un fuerte impacto en la categoría, que en la temporada 2026 contará con 11 escuderías y 22 monoplazas en pista tras la inclusión de Cadillac. “Aston Martin ha caído en un pozo negro. Y la principal causa de esta caída al abismo recae en Honda. El motor RA626H del AMR26 resultó ser un problema importante”, agregó el portal mencionado.

Aston Martin fue el equipo que menos vueltas completó en los test de pretemporada por problemas de fiabilidad y falta de repuestos

La gravedad de la situación se enaltece por las expectativas de la escudería. Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, realizó un importante esfuerzo económico para que el equipo se consolide como uno de los contendientes en la pelea por el título en la nueva era técnica de la Máxima. De hecho, construyó imponentes instalaciones en la fábrica de Silverstone y abrochó la llegada de importantes ingenieros, con Adrian Newey a la cabeza.

Al mismo tiempo, el portal especializado hizo hincapié en que las dificultades “tendrán repercusiones el próximo año” y que los problemas que provocarían una mínima participación en Australia se centran en la falta de piezas para competir. “Las averías durante las pruebas pusieron en peligro el suministro de repuestos, y por un momento, incluso se consideró la idea de saltarse Australia alegando fuerza mayor”, destacó el portal citado.

El pasado viernes, los líderes de Honda, proveedor de las unidades de potencia de Aston Martin, realizaron una conferencia de prensa para reconocer los problemas. “Fue extremadamente difícil para nosotros, no pudimos demostrar plenamente el rendimiento que esperábamos y se hicieron evidentes una serie de problemas complejos”, destacó el presidente de la marca Koji Watanabe, según replicó el portal Auto Sport de Japón.

El director general Ikuo Takeishi profundizó en la fase crítica en la que se encuentran: “Creemos que los resultados de las pruebas de pretemporada son extremadamente graves. Los ingenieros y el personal de HRC Sakura están realizando esfuerzos considerables para mejorar la situación y trabajan con la mayor rapidez posible para implementar mejoras de cara a la carrera inaugural”.

Estos mismos puntualizaron en que los problemas fueron provocados por vibraciones inesperadas del monoplaza. “Si pudiéramos identificar una única causa, sería más fácil solucionarlo, pero como hay múltiples factores vinculados que generan la vibración, no sabemos si solucionar sólo uno de ellos la resolverá. Existe la posibilidad de que lleve tiempo”, argumentaron.

Adrian Newey, ingeniero que comanda Aston Martin, y Lawrence Stroll, propietario de la escudería británica, en el centro de la polémica (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

Para reflejar los serios problemas de Aston Martin durante los test de pretemporada en Baréin, la escudería fue la que menos vueltas dio entre todas por un margen contundente. El equipo británico completó 334 giros repartidos entre sus dos pilotos, Fernando Alonso (194) y Lance Stroll (140). Incluso, la actividad en Sakir terminó dos horas antes del cierre de la última sesión por falta de repuestos y, en dicho día, el canadiense concretó únicamente seis vueltas.

Los datos evidencian el panorama del team motorizado por Honda. Cadillac, escudería que debuta en la presente temporada, logró marcar un total de 586 vueltas, mientras que Audi, que cuenta con una unidad de potencia propia, completó 710. Los otros registros fueron de McLaren (817), Haas (794), Williams (790), Ferrari (744), Racing Bulls (733), Mercedes (714), Alpine (677) y Red Bull Racing (672).

El arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 abrirá con el Gran Premio de Australia. La cita en Melbourne comenzará con las primeras prácticas libres el jueves a las 22:30 en Argentina, mientras que la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 01:00. Las declaraciones de los líderes de Honda encendieron los rumores sobre una posible ausencia de Aston Martin.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DEL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV