Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

El primer discurso de Adrian newey como jefe de Aston Martin (Foto: @AstonMartinF1)

La temporada 2026 promete revolucionar a la Fórmula 1 con la implementación de un nuevo reglamento técnico que modificará drásticamente los coches, abriendo un enorme interrogante sobre el poder de las escuderías. El cuadro de triunfos podría verse sensiblemente alterado y Aston Martin decidió tomar una decisión arriesgada a dos carreras del cierre del calendario 2025: Adrian Newey, el “cerebro” que diagramó los exitosos Red Bull y que desembarcó hace un año a Aston Martin, será el director de este equipo a partir del próximo año.

Newey, quien dedicó todo este 2025 a preparar el coche del calendario que se avecina, ocupará el cargo que actualmente está en manos de Andy Cowell desde abril, cuando reemplazó a Mike Krack. El detalle que rodea a esta decisión son los rumores en torno a un supuesto cortocircuito entre Newey y Cowell. En los últimos días, incluso, se rumoreó que Christian Horner –el todopoderoso Team principal de Red Bull despedido semanas atrás– podría desembarcar en Aston Martin. ¿El otro punto del llamativo triángulo? La relación entre Horner y Newey durante la etapa final de Red Bull también había estado envuelta en rumores de conflictos.

En todo ese marco, Newey asumirá un rol central con mayor poder del que ya tenía en el equipo de Lawrence Stroll. “Adrian Newey asumirá el cargo de director del equipo a partir de 2026 y dirigirá el equipo técnico, incluidas las operaciones en pista del coche”, informó el comunicado de la escudería. Aunque aclararon: "Andy Cowell y Adrian Newey han acordado dividir sus responsabilidades para centrarse en sus puntos fuertes y experiencia individuales, garantizando así la eficiencia organizativa“, ya que Cowell ahora ”asumirá un nuevo cargo como director de estrategia“.

“Estos cambios estratégicos están diseñados para garantizar que el equipo directivo esté bien preparado para aprovechar sus fortalezas colectivas en 2026″, ante “los mayores cambios de la Fórmula 1 en una generación”.

Distintos medios europeos habían advertido en los últimos días que había “desacuerdos” entre Newey y Cowell que ponían en riesgo el futuro de éste último en la estructura. “La ruptura se produjo por un desacuerdo entre Cowell y Newey sobre quién está al mando”, indicó la BBC. La figura del famoso ingeniero ya había abierto algunas preguntas cuando el piloto de reserva, el brasileño Felipe Drugovich, reveló: “Me presenté y le dije: ‘Mucho gusto’, y ese fue el único contacto que tuve. Y creo que fue todo lo que hablé con él. Pero creo que eso también es bueno, porque está muy concentrado en lo que hace. No habla con nadie del equipo. Nadie sabe lo que hace”.

El ex Red Bull desembarcó con un respaldo descomunal de Stroll padre, quien le ofreció el puesto de diseñador de cara al 2026 pero también ser “socio y accionario”. Ahora sumará más poder: “En los últimos nueve meses, he podido apreciar el gran talento individual que hay en nuestro equipo. Estoy deseando asumir esta nueva función, ya que nos coloca en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva con Aston Martin como equipo oficial, además del considerable reto que suponen las nuevas regulaciones. El nuevo cargo de Andy, centrado en la integración de la nueva unidad de negocio con nuestros tres socios clave, será fundamental en este proceso”, dijo Newey según la gacetilla oficial del team de F1.

Lawrence Stroll anunció a Adrian Newey como nuevo jefe de Aston Martin

Cowell estuvo al mando ejecutivo del equipo en los últimos 14 meses y “tras haber sentado con éxito las bases” para la próxima temporada ahora quedará en el rol de director de estrategia “bajo la supervisión del presidente ejecutivo Lawrence Stroll”.

“Tras haber implementado los cambios estructurales tan necesarios en nuestra transición hacia un equipo de trabajo completo y haber sentado las bases para Adrian y la organización en general, es el momento adecuado para que yo asuma un papel diferente como director de estrategia. En este puesto, ayudaré a optimizar la colaboración técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y a garantizar la integración perfecta de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del equipo”, fueron los dichos de Cowell según el equipo.

El propietario Lawrence Stroll también se expresó sobre el tema luego de presentar ante la fábrica el cambio: “Andy Cowell ha sido un gran líder este año. Se ha centrado en crear un equipo de talla mundial y en conseguir que trabajen bien juntos, además de fomentar una cultura que vuelve a situar el coche de carreras en el centro de lo que hacemos. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado en interés del equipo. Todos estamos deseando seguir trabajando con él en su nuevo cargo de director de estrategia. También me complace que Adrian Newey asuma el cargo de director del equipo, lo que le permitirá aprovechar al máximo su creatividad y sus conocimientos técnicos. Ambos cambios garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar sus fortalezas colectivas”.

Andy Cowell dejará su cargo al finalizar el año

Cowell cerrará su etapa al mando como líder del equipo en la Sprint de Qatar y en las dos carreras principales tanto en Qatar como en Abu Dhabi que concluirán el calendario 2025. Aston Martin, actualmente, figura en la octava posición del Campeonato de Constructores con 72 unidades detrás de Haas (73), Racing Bulls (90) y Williams (121) en la pelea por la zona media de la F1 y aventaja por apenas cuatro unidades a Sauber (68). El piloto mejor ubicado es Fernando Alonso, quien figura 13° con 40 unidades y supera a su compañero Lance Stroll por 8 puntos (32).