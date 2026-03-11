Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

Aston Martin tuvo serios problemas a lo largo del GP de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

El comienzo de la nueva era para Aston Martin y Honda Racing Corporation (HRC), marcado por la llegada de los motores japoneses al equipo británico, ha estado lejos de lo esperado. El equipo de Silverstone se encuentra en plena emergencia técnica tras las vibraciones detectadas en la unidad de potencia y la batería, que impiden a los ingenieros evaluar el verdadero rendimiento del AMR26 y condicionan por completo el desarrollo del monoplaza.

El propio Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, admitió que la prioridad inmediata es contener la avería y no buscar prestaciones puras: “Estamos aplicando medidas para reducir las vibraciones en la batería y en el motor, y hemos confirmado ciertos efectos positivos”, declaró el ejecutivo japonés en diálogo con el portal japonés F1 Gate.

La situación generó preocupación en la cúpula de Honda y también en la dirección de Aston Martin, encabezada por Lawrence Stroll. De acuerdo con la publicación japonesa AS-Web, el presidente de Honda Racing, Watanabe, sostuvo reuniones constantes con los principales responsables del equipo británico durante el Gran Premio de Australia y deslizó la falta de trabajo en conjunto. “No podemos quedarnos quietos. Tenemos que acelerar el desarrollo, y eso no significa solo aumentar la potencia de la unidad de potencia. Se trata de cómo la desarrollamos y aceleramos como si fuera una unidad con el coche. Queremos trabajar juntos como un solo equipo”, subrayó el directivo japonés.

El problema de fondo afecta tanto la fiabilidad como la capacidad de desarrollo del conjunto. Las vibraciones obligan a limitar los giros y el uso del vehículo, lo que impide a Fernando Alonso y Lance Stroll exprimir el potencial del monoplaza. El propio Adrian Newey, responsable técnico de Aston Martin, mantiene conversaciones diarias con el proveedor de la unidad de potencia para intentar desentrañar el origen de la avería. “En este momento no estamos en una situación en la que podamos hablar realmente del rendimiento de la unidad de potencia o del coche, porque no lo estamos utilizando en sus condiciones normales”, explicó Watanabe. El primer gran objetivo para la alianza es llegar al Gran Premio de Japón, en Suzuka, con una solución al problema y la posibilidad de utilizar el motor en parámetros normales.

Koji Watanabe explicó los problemas que tiene Honda y solicitó un mejor trabajo en conjunto con Aston Martin (REUTERS/Issei Kato)

Los condicionantes reglamentarios agravan la crisis. El límite de baterías impide a Honda reemplazar los componentes sin autorización de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la escasez de repuestos obliga al equipo a adoptar un enfoque conservador, priorizando la acumulación de kilómetros y datos por encima de la búsqueda de rendimiento puro. AS-Web detalló que la dirección de Honda Racing no solo analiza aumentar recursos humanos en las áreas críticas, sino también redefinir las competencias y reforzar la coordinación con la fábrica de Aston Martin en Silverstone.

En el entorno de la escudería británica la incertidumbre es palpable. El equipo técnico, liderado por Newey, no puede interpretar el comportamiento aerodinámico del AMR26 en curvas rápidas ni en configuraciones de baja carga de combustible. Todo el trabajo se encuentra condicionado por una gestión conservadora, pensada para evitar daños mayores antes que para competir. “No se trata solo de la unidad de potencia ni solo del chasis. Lo importante es conseguir que el coche en su conjunto sea competitivo”, enfatizó Watanabe.

La presión interna se suma a las expectativas externas. Honda considera que solo a partir de la cita de Suzuka podrá evaluarse con justicia el rendimiento del proyecto. “El primer objetivo es el GP de Japón. Para entonces queremos haber avanzado con las medidas contra las vibraciones y llegar a una situación en la que podamos utilizar la unidad de potencia de la forma en que fue concebida”, explicó el presidente de Honda Racing. Hasta ese momento, Aston Martin y Honda continúan atrapados en una dinámica de resistencia, donde la prioridad es sobrevivir en pista y evitar daños estructurales en la maquinaria y la salud de sus pilotos.

De acuerdo con AS-Web, Watanabe reconoció la urgencia de acelerar el desarrollo y mejorar el flujo de información entre ambas sedes, y remarcó que el éxito del proyecto depende de la capacidad para actuar como una estructura unificada.

Hay que recordar que debido a los graves problemas de desarrollo del AMR26 fue que la escudería tuvo actividad reducida durante el estreno en Melbourne. “No sé cómo se puede comparar. Supongo que sería como electrocutarse en una silla o algo así. No muy lejos. Son vibraciones muy incómodas. Son malas para el motor, pero también para las personas que van dentro del coche. Tenemos que solucionarlo, pero creo que lo conseguiremos”, dijo Lance Stroll, hijo del dueño del equipo y piloto titular, en Motorsport.