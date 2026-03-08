Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

*El testimonio de Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto cumplió con una buena labor en el Gran Premio de Australia que levantó el telón de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Luego de la competencia en el circuito callejero del Albert Park, el piloto argentino de 22 años analizó su labor a bordo del Alpine A526.

En en el comienzo, el bonaerense se refirió a la sanción del pase y siga que recibió por una falla de su equipo previa a la largada. “Me pusieron un Stop and Go, es una locura”, afirmó. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó sobre lo ocurrido.

En cuanto al desarrolló de la carrera indicó que “el ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más”.

*La maniobra a puro reflejo de Franco

También habló sobre su maniobra a puro reflejo en la que evitó impactar al Racing Bulls de Liam Lawson y en la que también rozó el muro de los boxes. “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, afirmó.

“Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante", aseveró el pilarense, que terminó en el puesto 14º este domingo.

Aunque destacó que “en carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi”.

*Lo mejor de Colapinto

Respecto de lo que tienen que trabajar para lo que viene afirmó que “nos falta en la clasificación entender un poco más la energía y cómo funciona el auto con menos nafta anduvimos mejor”.

“Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Creo que pronto vamos a estar más fuerte”, concluyó.

Colapinto inició su primer campeonato completo en la F1 luego de su debut en la fecha 15 de 2024 con Williams y su estreno con Alpine en el séptimo evento del año pasado. Esta vez Franco pudo tener una pretemporada y estar en igualdad de condiciones en cuando a la competencia respecto de sus rivales.

La primera carrera del año vio el 1-2 de Mercedes con el triunfo de George Russell y el segundo puesto de Kimi Antonelli. En tanto que Charles Leclerc completó el podio con su Ferrari.

El arranque del certamen con el nuevo reglamento técnico entregó una competencia entretenida con lucha en la punta entre Russell y Leclerc. Aunque también hubo sobrepasos detrás de los líderes. Con el correr de la temporada y el desarrollo de los autos se verán mejores versiones debido a las evoluciones, pero también en el nuevo manejo que están incorporando los pilotos que tienen que administrar más la energía debido a que el motor eléctrico ahora eroga un 50 por ciento de la potencia y la otra mitad sigue siendo del impulsor a combustión.

Luego del comienzo en Oceanía el gran circo se mudará a Asia para continuar ya que el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de China. Allí seguirá esta nueva era de la Fórmula 1 y Franco Colapinto buscará seguir evolucionando con el Alpine.