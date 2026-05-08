FIFA revela quiénes serán los artistas en el partido inaugural del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

El Estadio Azteca será sede de la inauguración por tercera vez en su historia. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

A poco más de un mes de que se dé el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Ciudad de México, la FIFA dio a conocer quiénes serán los artistas encargados de dar el espectáculo durante la inauguración en el partido entre la Selección Nacional y Sudáfrica.

En un giro sin precedentes para la historia de los mundiales, la FIFA reveló una estrategia de entretenimiento masiva para la Copa del Mundo 2026. Según un informe exclusivo de The Athletic, el organismo rector del fútbol mundial no se limitará a una sola gala inaugural.

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En su lugar, se llevarán a cabo tres ceremonias de apertura distintas en cada uno de los países anfitriones, además de eventos especiales para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos (Semiquincentennial).

Esta expansión responde a la magnitud de un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones y se distribuirá en tres naciones: México, Canadá y Estados Unidos. La FIFA busca que cada sede inaugural tenga su propio “momento Super Bowl”, elevando el perfil comercial y cultural del evento a niveles nunca antes vistos.

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La FIFA busca hacer de este Mundial un evento histórico. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Estrellas globales para un inicio multinacional

El despliegue de talento artístico será igual de ambicioso que la logística. La FIFA ya ha asegurado una lista de artistas de talla internacional que representan la diversidad de las regiones anfitrionas.

Para el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana dará el puntapié inicial, se espera una producción que rinda homenaje a la rica herencia futbolística del país con: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla.

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Por otro lado, en Canadá, el artista Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara han sido vinculados como una de las figuras centrales para la ceremonia en Vancouver, aportando el toque de gala y orgullo nacional canadiense.

En Estados Unidos, la atención se centra en el debut de la selección local el 12 de junio. Se ha confirmado que la superestrella del pop Katy Perry, Lisa, Future y Sanjoy serán los encargados de encabezar el espectáculo previo al enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.

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La participación de Perry es vista como un movimiento estratégico para atraer a audiencias más allá del nicho deportivo, replicando la fórmula de éxito de los espectáculos de medio tiempo de la NFL.

La estrella estadounidense nuevamente encabezará el espectáculo de un evento deportivo. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Un nuevo modelo de negocio

Este enfoque de “múltiples aperturas” no es solo una decisión artística, sino una evolución del modelo de negocio de la FIFA bajo la gestión de Gianni Infantino. Al descentralizar la inauguración, la FIFA multiplica sus activos comerciales, permitiendo a los patrocinadores locales y globales tener una mayor exposición en franjas horarias estelares en los tres países.

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Con una audiencia proyectada que superará los miles de millones, la FIFA apuesta por el espectáculo total como la herramienta definitiva para conquistar el mercado norteamericano y consolidar al fútbol como el deporte dominante en la región para la próxima década.

La cuenta regresiva ha comenzado, y con estrellas como Perry, Bublé y Morissette en el escenario, el Mundial de 2026 promete ser tanto un festival musical como una batalla deportiva épica.

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