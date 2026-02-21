La inquietante estadística de Franco Mastantuono que alerta a la selección argentina y se profundizó en la derrota sobre la hora que sufrió Real Madrid

Real Madrid atravesó un camino espinoso en el Estadio El Sadar por la 25ª fecha de La Liga. Arrancó abajo en el marcador contra Osasuna por el tanto de penal de Ante Budimir y, aunque logró encaminar las cosas en el complemento de la mano de Vinicius Jr., Raúl García apareció cuando el partido terminaba para darle el triunfo agónico al local y poner en riesgo el liderazgo del Merengue.

En ese contexto, se profundizó una estadística vinculada a Franco Mastantuono que enciende las alarmas sobre un jugador que está en el radar de la selección argentina tanto para el Mundial 2026 como para la Finalíssima contra España que se realizará dentro de un mes en Qatar.

El argentino volvió a ser suplente, no ingresó y apenas acumula 13 minutos de actividad en los últimos cuatro juegos del Merengue. El dato que contrasta con esto es que el ex River de 18 años había sido titular en cinco de los primeros seis partidos de Álvaro Arbeloa como DT de la Casa Blanca.

El pasado 14 de enero, Mastantuono recuperó la titularidad en el Merengue tras un mes en coincidencia con el inicio del ciclo de Arbeloa como reemplazante de Xabi Alonso. Jugó 77 minutos y anotó un gol, pero el equipo sufrió una sorpresiva eliminación de la Copa del Rey ante Albacete tras perder 3-2.

Arbeloa lo ubicó como suplente en el siguiente juego como local que terminó con victoria 2-0 sobre Levante por La Liga de España, pero lo lanzó al terreno de juego desde el entretiempo y el argentino redondeó una actuación positiva.

Desde allí, Mastantuono fue titular en los siguientes cuatro juegos. Anotó un tanto en la goleada 6-1 sobre Mónaco por Champions League (lo reemplazó Gonzalo García a los 71′), completó 73 minutos en el 2-0 sobre Villarreal (entró García en su lugar) y sumó 55 minutos en la caída 2-4 ante Benfica en el cierre de la fase de grupos de Champions League (ingresó Rodrygo por él) hasta un hecho que bien podría significar un quiebre si se unen los hechos con las estadísticas: estuvo de arranque en el 2-1 contra Rayo Vallecano, pero se fue entre silbidos cuando Arbeloa lo sustituyó a los 59 minutos por Gonzalo.

* Mastantuono fue titular por última vez ante Rayo Vallecano

A partir de ese juego del 1 de febrero, Arbeloa casi no volvió a utilizarlo. Lo metió por Arda Güler a los 82 minutos del triunfo 2-0 sobre Valencia (hubo 5′ de adición) y lo dejó sin actividad en el 4-1 frente a Real Sociedad, en el 1-0 sobre Benfica por Champions League que estuvo rodeado por las acusaciones de Vinicius contra el argentino Gianluca Prestianni y otra vez lo sentó todo el partido en el banco durante esta caída del sábado ante Osasuna.

Mastan lleva 13 días sin sumar minutos con la Casa Blanca, pero esa estadística se extiende hasta los 20 días si se pasa de largo el poco rodaje ante Valencia. La siguiente estación para el Merengue será dentro de cuatro días en el Santiago Bernabéu: recibirá el próximo miércoles 25 de febrero a Benfica por la vuelta de la Champions League que definirá el boleto a los octavos de final del máximo certamen continental.

El detalle es que antes del último choque con minutos para Mastantuono, Arbeloa había ensayado una férrea defensa de sus capacidades: “Mastantuono yo creo que es un chico que evidentemente ha llegado muy joven al Real Madrid, con muchísimo potencial, con unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde; para ir por dentro, y por dentro creo que tiene una gran potencia de conducción, y sobre todo también muchísimo trabajo, que es algo en lo que nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Y evidentemente, nosotros esperamos que siga mejorando. Siempre llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente, pero uno puede ver enseguida cuando ve a Mastantuono jugar las capacidades que tiene, el gran jugador que es. Yo, por mi parte, muy contento por su trabajo, por su implicación, por lo que nos está dando en el campo y seguro que va a ir a más”.

Mastantuono venía de ser suplente y no sumar minutos en el duelo contra Benfica por Champions (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

Luego de la inesperada caída contra Osasuna –que le podría permitir al Barcelona (58 puntos) arrebatarle la cima al Merengue (60) si vence al Levante el domingo de local–, Arbeloa no hizo referencias a Mastan en conferencia de prensa.

En Argentina, la pregunta sobre su rodaje en Real Madrid es clave porque el viernes 27 de marzo se disputará en el Lusail Stadium de Qatar la Finalíssima contra España y Mastantuono venía siendo uno de los apellidos considerados por Lionel Scaloni en las últimas citaciones, incluso siendo titular contra Venezuela en el último juego de local por Eliminatorias. Cuatro días más tarde, Argentina afrontará el último amistoso frente a Qatar antes del proceso mundialista.

Más allá de que se perdió varios partidos por una pubalgia a finales del 2025, Mastantuono lleva en Real Madrid 24 apariciones y 3 goles desde que firmó en el club a mediados del año pasado.

En ese contexto, el mediocampista deberá recuperar la confianza de Arbeloa en los próximos cinco partidos que quedan por delante antes del parate para la Fecha FIFA. Real Madrid enfrentará a Benfica, Getafe, Celta y Elche antes de jugar un clásico contra Atlético Madrid por la 29ª fecha de la Liga el fin de semana del 22 de marzo que podría ser además definitorio en la puja por el título local.

Entre medio podrían sumarse otros dos choques clave, ya que las llaves de octavos de final de Champions League se jugarán entre el 10 y el 18 de marzo.

Mastantuono buscará recuperar minutos en Real Madrid para pelear por meterse en la lista de la selección argentina de cara a la Finalíssima (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA