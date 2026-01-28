El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

Benfica logró una milagrosa clasificación a los playoff de la UEFA Champions League después de ganarle 4-2 al Real Madrid en el Estádio da Luz. En la última jugada del partido, el equipo de José Mourinho fue a buscar el gol que necesitaba para superar al Olympique de Marsella por diferencia de gol en la tabla general y el cabezazo de su arquero, Anatoliy Trubin, cumplió el objetivo en Lisboa.

En un partido magnífico para los neutrales y de sufrimiento pleno para los hinchas de esos dos equipos, el Merengue terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tiempo adicionado. Inicialmente, el árbitro Davide Massa había dado cinco minutos de agregado, pero las interrupciones ampliaron el tiempo más allá de lo señalado. A los 97′, Fredrik Aursnes levantó un centro con pierna derecha que encontró la testa de Trubin a centímetros del área chica para mandar esa pelota al fondo de la red y desatar la euforia colectiva, incluso Mourinho fue a celebrar con la tribuna más cercana al banco de suplentes.

Sin ese tanto, el Glorioso estaba igualado en puntos y diferencia de goles con el Marsella, que tenía mayor cantidad de tantos a favor (11 a 9), pero esa conquista de Trubin adelantó a los lusos en el segundo criterio de desempate para meterse a la siguiente instancia en la 24° colocación, último lugar clasificatorio a los playoff. Su rival será Real Madrid o Inter, que finalizaron 9° y 10° respectivamente en la Fase Liga.

De hecho, la Casa Blanca llegó a esta última jornada en la tercera posición, pero el conjunto de Álvaro Arbeloa se complicó solo, descuidó la ventaja inicial de Kylian Mbappé y seis equipos lo superaron en puntos: Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City. A su vez, este viernes desde las 8 (hora argentina) conocerá si le toca en esa fase Bodo Glimt de Noruega o Benfica, que fueron los peores entre los 16 que pasan a esa ronda previa a los octavos.

Para Trubin fue el primer gol de su carrera en 226 partidos como futbolista profesional, repartidos en el elenco portugués (132) y Shakhtar Donetsk (94). Es el séptimo gol convertido por un arquero en la Champions League.

*El resumen del partido entre Benfica y Real Madrid

Según las estadísticas suministradas por la UEFA, Hans-Jörg Butt convirtió tres gritos con Hamburgo, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, todos ante el mismo rival: Juventus. Sucedieron en septiembre del 2000, marzo del 2002 y diciembre del 2009. Los restantes se remontan a Sinan Bolat en diciembre del 2009, Vincent Enyeama en septiembre del 2010 e Iván Provedel en septiembre de 2023.

“¡Lo increíble es posible! Trubin marca en la última jugada y coloca al Benfica en los playoffs eliminatorios”, escribió la cuenta oficial del organismo en su minuto a minuto para describir la anotación del guardameta ucraniano de 24 años, quien fue titular en los ocho duelos de la Fase Liga. Y el final de la crónica no pudo evitar incluir este hecho histórico: “No ha podido ser más espectacular el final del partido. Gol del portero del Benfica en el último segundo para dinamitar la noche europea. Magia en Lisboa”. “El héroe del partido, Trubin”, incluyeron en otra publicación.

El arquero de 1.99 de altura está a un paso de disputar su primer Mundial porque Ucrania disputará el Repechaje UEFA ante Suecia y, de ganar, se medirá al vencedor de Polonia-Albania para buscar un lugar en la Copa del Mundo. De obtenerlo, compartirá el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Anatoliy Trubin atajó los seis partidos de las Eliminatorias a la cita mundialista, completó todos los minutos y su país terminó segundo en el Grupo D, en posición de repesca, con 10 puntos, por detrás de Francia (16), y por delante de Islandia (7) y Azerbaiyán (1). Acumula siete vallas invictas en 26 juegos. Anteriormente, fue suplente en la Eurocopa 2021 y atajó en dos encuentros de la última edición en 2024.

La tabla de la Fase Liga de la UEFA Champions League

*Los primeros ocho equipos avanzaron a los octavos de final

*Del 9° al 24° disputarán los playoff

*Del 25° al 36° quedaron eliminados