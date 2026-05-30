Crimen y Justicia

La cuadra de la sospecha: cómo es la calle donde desapareció Agostina Vega y qué dicen los vecinos del único detenido

Es en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico, a unos 6 kilómetros y medio de la casa de la adolescente. Las versiones que corren en la zona mientras avanza la investigación por la adolescente

Guardar
Google icon

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega

Desde Córdoba - Está nublado y la temperatura apenas supera los 10 grados en la ciudad de Córdoba. Sobre la calle Campillo al 800, la casa de Claudio Gabriel Barrelier -el único detenido por la desaparición de Agostina Vega-, tiene a dos patrulleros que permanecen estacionados desde el viernes junto a las vallas que la Policía colocó tras el último allanamiento.

Seis días después de que se perdiera el rastro de la adolescente de 14 años, la vivienda fue revisada en tres oportunidades. La última fue anoche, cuando las autoridades ordenaron cercar una parte de la cuadra y alteraron la fisionomía de la zona.

PUBLICIDAD

Las vallas, sin embargo, no impiden el paso peatonal: quedó un estrecho corredor para que quienes viven en las inmediaciones puedan seguir circulando. El tránsito es escaso. Apenas si pasa algún camión de mudanza.

La desaparición de Agostina convirtió a esta tranquila calle de barrio Cofico en uno de los puntos más observados de Córdoba. Mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió con la adolescente después de que fuera vista junto a Barrelier, los vecinos reconstruyen en voz baja los últimos días del hombre que hasta hace poco era uno más de la cuadra.

PUBLICIDAD

Fachada de una casa de tonos claros con ventanas, una puerta de madera y reja metálica en la entrada, delimitada por cinta de seguridad rojiblanca
La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, está acordonada con cinta de seguridad en la calle.

“Esto estuvo mal hecho desde el principio. Dejaron pasar tiempo valioso. Todo quedó para después del partido de Belgrano y para después del feriado”, cuestiona uno de ellos. Luego hace una pausa y admite lo que se repite en varias conversaciones de la cuadra: “A esta altura ya no sabemos qué pensar”.

Muchos aseguran haberse enterado de quién era Barrelier recién cuando su rostro comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación. Otros dicen conocerlo desde hace años. Las versiones sobre su vida privada se mezclan con rumores, anécdotas y comentarios difíciles de verificar. Algunos hablan de reuniones frecuentes en la vivienda. Otros recuerdan discusiones, movimientos extraños o visitas constantes.

Fachada de un edificio de dos plantas con un balcón superior. La planta baja presenta ventanas enrejadas con un letrero comercial de 'VR Diseño de Sonrisa'
La cámara de seguridad ubicada frente al domicilio que captó la última imagen de Agostina Vega

Una mujer que vive a pocos metros de la casa cuenta que conocía a la pareja de Barrelier desde hacía años. “Hasta que murió una familiar que vivía acá eran una pareja normal. Después empezó a cambiar todo”, asegura. También sostiene que el detenido mantuvo una relación sentimental con la madre de Agostina, una circunstancia que luego fue confirmada públicamente por el abogado de la familia de la adolescente.

“Hacían fiestas, venía gente vinculada a la barra de Instituto, cortaban la calle, ponían música y colgaban banderas. Gente fea. La verdad es que daba miedo”, sumó una vecina que vive a pocos metros de la vivienda.

Hay un recuerdo que se repite entre varios vecinos y que hoy adquiere otro significado. “El lunes estaba parado en la puerta de la casa, como siempre. Nos saludó con la mano”, relata un hombre de la cuadra. En ese momento, la búsqueda de Agostina ya ocupaba buena parte de la atención pública. Dos días después, Barrelier quedó detenido por orden del fiscal Raúl Garzón.

Temas Relacionados

Últimas noticiasAgostina VegaCórdobaClaudio Gabriel BarrelierPersonas desaparecidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Agostina Vega, en vivo: intenso rastrillaje en un punto específico donde habría estado por última vez

La búsqueda de la menor de 14 años desaparecida en Córdoba cumplirá siete días y tiene en el blanco de las sospechas a Claudio Barrelier. Durante su segunda indagatoria, el detenido afirmó que la adolescente había ingresado a su casa y que había permanecido entre media y una hora

Caso Agostina Vega, en vivo: intenso rastrillaje en un punto específico donde habría estado por última vez

Un empleado del Hospital de Clínicas robó un costoso equipo médico e intentó venderlo por redes sociales: cómo lo detuvieron

El sospechoso, que se desempeñaba en el área de limpieza de la institución, ofrecía el dispositivo por 850 mil pesos. La maniobra fue detectada durante una investigación de la Policía de la Ciudad

Un empleado del Hospital de Clínicas robó un costoso equipo médico e intentó venderlo por redes sociales: cómo lo detuvieron

Denunciaron amenazas de tiroteo en una escuela de La Plata

La denuncia por frases intimidantes halladas en el baño de un colegio de Punta Lara se suma a más de 50 episodios ocurridos en la provincia

Denunciaron amenazas de tiroteo en una escuela de La Plata

Asesinaron a un hombre en Moreno y detuvieron a su inquilino como principal sospechoso

La víctima presentaba múltiples heridas punzocortantes y la principal hipótesis apunta a un robo seguido de homicidio. El acusado, de 22 años, quedó imputado y la causa está en etapa de instrucción

Asesinaron a un hombre en Moreno y detuvieron a su inquilino como principal sospechoso

Irá a juicio una abuela acusada de secuestrar a su nieto para intentar venderlo por 14 millones de pesos en Salta

La mujer fue detenida junto a su pareja cuando intentaban escapar con el menor por la Ruta 40. Ambos fueron imputados por el delito de sustracción de menores

Irá a juicio una abuela acusada de secuestrar a su nieto para intentar venderlo por 14 millones de pesos en Salta

DEPORTES

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Contundente sentencia de Ancelotti sobre la presencia de Neymar en el Mundial tras conocerse la gravedad de su lesión

Doloroso traspié argentino en Roland Garros: Francisco Cerúndolo batalló contra sus controversias y cayó ante el 85° del mundo

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

TELESHOW

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

Lorena Vega recordó su escena hot con Lali Espósito en El fin del amor: “Tengo muchas propuestas femeninas”

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

Sabrina Rojas, enamorada de Pepe Chatruc: “Hay muchas cosas suyas que me hacen decir ‘¡qué flor de hombre!’"

Sergio Torres: “Cuando era chico buscaba calzado en los basurales para poder jugar al fútbol”

Benjamín Vicuña reveló la lección que aprendió tras la muerte de Blanca: “El dolor se transformó en luz”

INFOBAE AMÉRICA

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: 40 años de McDonald’s en México

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: 40 años de McDonald’s en México

Bukele afirma que se han entregado paquetes escolares al 100 % de los estudiantes salvadoreños del sector público

Estados Unidos, Reino Unido y Australia colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados

El titular de la OMS llegó a la República Democrática del Congo, epicentro del brote de ébola

Un juzgado de Bolivia anuló las órdenes de captura contra los dos principales líderes de las protestas y bloqueos de carreteras