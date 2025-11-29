El DT de Real Madrid confirmó cuándo reaparecerá Franco Mastantuono tras la lesión que lo marginó de las canchas

Xabi Alonso se refirió al estado del volante ofensivo, quien estaba afectada por una pubalgia

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confirmó que la vuelta de Franco Mastantuono está muy próxima con el cuadro español, ya que será parte de la delegación que viajará a Cataluña para enfrentarse al Girona este domingo desde las 17 (hora argentina) por la jornada 14 de la Liga de España, luego de casi un mes de baja.

El director técnico manifestó esta novedad en la conferencia de prensa previa al duelo en el Estadio Municipal de Montilivi, y la oficialización tuvo un gesto para destacar de Alonso. Su expresión se dio en el contexto de los futbolistas que recupera en el sector defensivo después de diferentes lesiones: “Efectivamente, recuperamos a (Antonio) Rüdiger y (Eder) Militao, entran en convocatoria. Y (Raúl) Asencio, vamos a esperar a mañana, esperamos que pueda entrar también en convocatoria. Dean (Huijsen), todavía no. Y esperamos para que pueda hacerlo...“. En ese momento, interrumpió a un cronista que tomaba la palabra para referirse a Mastantuono: ”Perdón, Franco también entra en convocatoria”.

La aclaración generó una repregunta a los pocos segundos sobre el estado físico del ex hombre de River Plate, quien no juega un partido oficial desde el 1 de noviembre en la goleada 4-0 contra Valencia: “Está mejor. La pubalgia requiere sus fases, pero ya pudo entrenar 10 días sin molestias. Hasta entonces, estaba un poquito... Pues lo que pasa con las pubalgias, que estás, pero muy a medias”.

“Estaba sufriendo en el campo, por eso decidimos parar antes de tener que prolongar que no estuviese con buenas sensaciones. Ahora, está entrenando sin molestias ni dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, lanzó el DT sobre el argentino.

No juega un partido desde el 1 de noviembre a causa de una pubalgia (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

El parte médico de la Casa Blanca había alertado que el volante ofensivo de 18 años iba a estar “pendiente de evolución” y las molestias físicas lo hicieron perderse cuatro partidos: los empates por Liga ante Rayo Vallecano (0-0) y Elche (2-2), sumado a los cruces correspondientes a la Champions League con derrota 1-0 ante Liverpool en Anfield y triunfo 4-3 en Grecia ante Olympiacos.

A mediados de este mes, se conoció cuál era el plan llevado adelante por la entidad madrileña para la recuperación del volante que llegó en el último mercado de pases a cambio de 45 millones de euros netos para el Millonario.

El diario español AS precisó que el departamento médico y físico del club diseñó un programa integral para potenciar su musculatura con un enfoque personalizado, que priorizó fortalecer su tren inferior para prevenir futuras lesiones musculares, muy frecuentes en jugadores explosivos, y asistir la recuperación de la pubalgia, que afecta principalmente la zona inguinal y abdominal baja.

A River Plate le quedaron 45 millones de euros netos de la venta de Franco Mastantuono (Europa Press)

Xabi Alonso le dio su confianza desde un principio, tanto puertas adentro como hacia afuera. “Tiene mucha calidad, pero me encanta lo competitivo que es. Luego hay que ordenarlo, pero ese gen competitivo es fundamental“, declaró en los primeros días posteriores a su contratación.

Además, los obstáculos físicos también lo hicieron perderse el amistoso con victoria de la selección argentina ante Angola en la última fecha FIFA del año, aunque se desplazó a la concentración Albiceleste en la ciudad española de Alicante y acompañó al plantel.

“Franco (Mastantuono) estaba en la prelista, nos comentaron el problema en el pubis y me dijo que le gustaría venir a estar con nosotros, y bienvenido sea. Estamos abiertos a estas cosas, nos gusta que los chicos quieran estar. No tenía un viaje muy largo, la idea era no hacerlo viajar pero estaba cerquita y se agradece ese gesto también”, destacó el entrenador Lionel Scaloni.

Hasta el momento, Mastantuono acumula un gol y una asistencia en 12 juegos con Real Madrid. Su único festejo sucedió en el 4-1 ante Levante por la sexta jornada de la Liga de España, y también aportó un pase gol en el 5-0 ante Kairat Almaty por la segunda fecha de la Fase Liga en la Champions League.