La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Qatar en el estadio Lusail tras enfrentar a la Furia Roja

Argentina vuelve al Estadio Lusail.
Argentina vuelve al Estadio Lusail. Enfrentará a España por la Finalissima y a Qatar (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

La Selección Argentina sumó un nuevo compromiso a su calendario internacional: el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Qatar en un amistoso que se disputará el 31 de marzo en el estadio Lusail, en Doha. La confirmación de este encuentro se produce en el marco del Qatar Football Festival 2026 y representa una novedad relevante en la agenda del campeón del mundo, que ya tenía programado su cruce ante España por la Finalissima pocos días antes.

El partido frente a Qatar se realizará apenas cuatro días después del esperado duelo entre Argentina y España, programado para el 27 de marzo en el mismo estadio. La organización del evento informó que el festival reunirá a seis selecciones de primer nivel, incluyendo a Egipto, Arabia Saudita y Serbia, además de los anfitriones, los españoles y la Albiceleste. El objetivo es ofrecer una serie de partidos de alto nivel como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

La confirmación de este amistoso significa para la Albiceleste una oportunidad de continuar con su preparación en un escenario con fuerte carga simbólica. El estadio Lusail fue testigo del tercer título mundial argentino y ha quedado asociado a momentos decisivos de la historia reciente del fútbol internacional. Para los dirigidos por Scaloni, el regreso a ese escenario marca un tramo clave de preparación en un año que tendrá a la Copa del Mundo como principal objetivo.

La agenda del festival se extenderá entre el 26 y el 31 de marzo e incluirá seis partidos repartidos en distintos estadios de Doha. El cronograma contempla los siguientes encuentros: Egipto ante Arabia Saudita y Qatar ante Serbia el 26 de marzo; Egipto contra España y Arabia Saudita frente a Serbia el 30; y finalmente el duelo entre Qatar y Argentina el 31, que será el cierre del evento.

El regreso de la Selección Argentina a ese estadio añade un componente especial a la ventana FIFA de marzo, donde el equipo no solo pondrá a prueba su nivel ante España, sino que también buscará ajustar detalles frente al conjunto qatarí.

El amistoso contra Qatar será tomado como un partido decisivo en la planificación de la temporada. Se espera que represente el último ensayo antes de definir la nómina de futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo. La ventana de marzo, con dos compromisos internacionales de jerarquía, permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes y consolidar la estructura del plantel.

En cuanto al historial entre Argentina y Qatar, existe un único antecedente: el 23 de junio de 2019, en la fase de grupos de la Copa América disputada en Brasil, la Albiceleste se impuso por 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Aquella victoria selló la clasificación argentina a los cuartos de final del torneo.

Tras la doble cita en Doha, la planificación de la Selección Argentina continuará en junio con una nueva fecha FIFA, previa al inicio del Mundial. Si bien los rivales aún no están confirmados, existe la posibilidad de que el equipo dispute un amistoso ante México en territorio norteamericano.

El debut argentino en la Copa del Mundo 2026 está previsto para el 16 de junio, cuando enfrentará a Argelia en el Kansas City Stadium. Posteriormente, se medirá con Austria el 22 de junio en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio en el mismo escenario texano.

Todos los partidos del Qatar Football Festival 2026:

26 de marzo: Egipto vs. Arabia Saudita – Estadio Ahmad bin Ali

26 de marzo: Qatar vs. Serbia – Estadio Jassim bin Hamad

27 de marzo: Argentina vs. España - Estadio Lusail

30 de marzo: Egipto vs. España – Estadio Lusail

30 de marzo: Arabia Saudita vs. Serbia – Estadio Jassim bin Hamad

31 de marzo: Qatar vs. Argentina – Estadio Lusail

Selección argentinaSelección de QatarMundial 2026Lionel MessiLionel Scaloni

