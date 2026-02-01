“Desastroso”: las fuertes críticas a Franco Mastantuono tras retirarse silbado en el triunfo del Real Madrid

La tensión en el Santiago Bernabéu se acrecienta a medida que avanza la temporada y el Real Madrid sigue con un rendimiento irregular. El cuadro Merengue se impuso 2-1 contra el Rayo Vallecano por La Liga de España con un gol de penal en el último minuto. En el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa fueron abucheados múltiples futbolistas, desde la figura de Vinícius Júnior, que convirtió un tanto, hasta Franco Mastantuono. El argentino volvió a ofrecer una endeble actuación pese a ser titular y se retiró del terreno de juego silbado cuando fue sustituido. La prensa local apuntó con fiereza al joven de 18 años.

La performance del exjugador de River Plate contra el Rayo no fue la mejor. Más allá de que se destacó por su ayuda en fase defensiva, su contribución ofensiva fue limitada: no realizó ningún disparo al arco defendido por Augusto Batalla ni consiguió desbordar en ninguno de sus intentos. Con el marcador 1-1 y con los hinchas del Madrid enojados por el andar del equipo, Mastantuono fue reemplazado a los 59 minutos bajo una lluvia de silbidos. En su lugar ingresó Gonzalo García, quien fue recibido con aplausos.

“Desaparecido. Otro partido en el que el argentino no hizo nada de nada”, disparó el portal Mundo Deportivo sobre la actuación del volante ofensivo. Por su parte, el diario Sport puntuó el encuentro de Mastantuono con un tres. “Desastroso. Decían que era el nuevo Lamine y no le llega al azulgrana ni a la suela del zapato. No aportó nada en ataque mientras estuvo en el terreno de juego”, señaló el periodista Ferran Correas en el medio mencionado.

Vale destacar que los portales locales criticaron a prácticamente todo el equipo, aunque Franco está en el centro de las menciones. “Otro partido intrascendente del argentino. Implicado en defensa, desaparecido en ataque. Se le empiezan a acabar las oportunidades, que las está teniendo... y muchas”, comentó, por su parte, Marca.

Otro de los medios españoles que apuntó contra Mastantuono por su rendimiento fue AS: “Nueva oportunidad para el argentino y otra decepción, pues apenas inquietó en ataque. Es verdad que aporta mucho en defensa, pero no se le fichó para correr, sino para marcar diferencias y eso de momento no está sucediendo”.

Desde su arribo, el futbolista suma 22 partidos oficiales con Real Madrid: cinco en la Champions League, trece en La Liga, dos en la Copa del Rey y dos en la Supercopa. En estos logró convertir tres goles, brindar una asistencia y acumular 1.102 minutos en cancha. Hay que destacar que Franco Mastantuono padeció una pubalgia en los últimos meses, algo que él mismo confirmó que le provocó fuertes dolores.

El jugador argentino del Real Madrid Franco Mastantuono (Europa Press)

“Respeto mucho al público del Bernabéu y siempre le voy a pedir su apoyo”, contestó el entrenador Álvaro Arbeloa por los silbidos que se escucharon durante todo el partido en el Santiago Bernabéu. El duelo contra el Rayo Vallecano lo abrió Vinícius Júnior, otro de los grandes apuntados y que fue silbado en los últimos encuentros, con un golazo después de una buena jugada individual.

El cuadro visitante igualó el enfrentamiento en el inicio del complemento gracias a la conversión de Jorge De Frutos. Sin embargo, sufrió la expulsión de Pathé Ciss a los 80 minutos, algo que lo dejó en desventaja en los últimos compases del encuentro. El partido concluyó con una victoria agónica para los blancos gracias a un penal ejecutado por Kylian Mbappé en el minuto 98, cuando le ganó el duelo al argentino Augusto Batalla. Rayo Vallecano se quedó con nueve hombres luego de que Pep Chavarría viera la tarjeta roja.

A pesar del clima de tensión que se vivió durante toda la jornada en el Bernabéu, el cuadro Merengue se mantiene en la lucha por La Liga. Real Madrid se ubica segundo con 54 unidades a un solo punto del Barcelona, que tiene 55. Por debajo se encuentra el Atlético de Madrid con 45.

No obstante, hay que recalcar que el Merengue viene de caer por 4-2 contra el Benfica de Portugal en la UEFA Champions League y deberá disputar la ronda de playoffs después de no meterse entre los mejores ocho de la fase liga.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA