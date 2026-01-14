Mastantuono metió un gol tras 113 días, pero el Real Madrid protagonizó un papelón y quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete

El volante anotó el 1-1 parcial ante Albacete por la Copa del Rey

Franco Mastantuono convirtió su segundo gol con la camiseta del Real Madrid, pero el joven de la selección argentina, quien regresó a la titularidad tras casi dos meses, no pudo festejar demasiado porque su equipo protagonizó un papelón frente al Albacete, un equipo de Segunda División que está a un punto de la zona de descenso y que le ganó 3-2 en condición de local para eliminarlo en los octavos de final de la Copa del Rey. Todo esto ocurre a pocos días del despido de Xabi Alonso tras dejar escapar la Supercopa a manos del Barcelona y el inicio del interinato de Álvaro Arbeloa.

Javier Villar del Fraile adelantó a los 42 minutos al Alba frente a sus hinchas en el Estadio Carlos Belmonte, pero la ventaja duró un suspiro. En la última jugada del primer tiempo, Mastantuono aprovechó un rebote corto del arquero Raúl Lizoain para sellar el empate parcial.

Sin embargo, la pesadilla de la Casa Blanca tomó forma en la figura de Jefté Betancor, uno de los cambios introducidos por el entrenador Alberto González para disputar la última media hora de juego. A los 82′ anotó el 2-1, aunque Gonzalo García emparejó el trámite y parecía que todo se extendía al suplementario, pero el atacante de 32 años, que está a préstamo desde Olympiacos de Grecia, aprovechó una desatención defensiva rival y definió la historia en los segundos finales con una hermosa definición desde el vértice izquierdo del área.

De esta manera, Franco Mastantuono no logró cerrar su presentación de la mejor manera y vio cómo se cayó el castillo de naipes desde el banco, porque fue reemplazado a los 77 minutos por el volante de 21 años César Palacios.

Con su gol, le puso fin a una racha de 113 días sin convertir con la camiseta Blanca, luego de anotar su primer gol el 23 de septiembre de 2025 en la victoria 4-1 sobre Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta fecha de La Liga de España. Su siguiente aporte sucedió el 30 de ese mes, cuando provocó el penal que convirtió Kylian Mbappé en el triunfo ante Kairat Almaty por la Champions League, también en condición de visitante. El mediocampista ofensivo de 18 años todavía no brindó goles ni asistencias en el Santiago Bernabéu, la casa del Merengue.

Esas producciones acallaron las críticas en torno a sus presentaciones anteriores, e incluso Xabi Alonso (ahora, ex entrenador del equipo) lo había respaldado: “Llegó hace poco y tiene 18 años. Necesitamos invertir en él y ayudarlo”.

Sin embargo, el juvenil alternó titularidades con suplencias desde ese momento hasta que el club comunicó a principios de noviembre que quedaría al margen de las convocatorias por lesión: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una pubalgia”. En el breve comunicado, se precisó que Mastantuono iba a estar “pendiente de evolución”.

Ambos equipos se midieron por los octavos de final

Esto lo descartó para encarar la última fecha FIFA con la selección argentina, que jugó un amistoso frente a Angola, pero tuvo una actitud que fue destacada por Lionel Scaloni en conferencia de prensa, luego de acercarse a la concentración Albiceleste y compartir el día a día con el plantel: “Franco (Mastantuono) estaba en la prelista, nos comentaron el problema en el pubis y me dijo que le gustaría venir a estar con nosotros, y bienvenido sea. Estamos abiertos a estas cosas, nos gusta que los chicos quieran estar. No tenía un viaje muy largo, la idea era no hacerlo viajar pero estaba cerquita y se agradece ese gesto también”

En los últimos días de noviembre, Alonso había confirmado el regreso del ex River Plate a las convocatorias, pero se quedó en el banco de suplentes durante el 1-1 frente a Girona en condición de visitante por el torneo local. Su reaparición oficial fue el 14 de diciembre, cuando ingresó un minuto en el 2-1 frente a Alavés en Mendizorroza.

Desde su vuelta acumuló un total de minutos que no alcanzó a 100 hasta el partido de este miércoles. Su mayor cuota fueron los 66′ como titular ante Talavera por los 16avos de final de la Copa del Rey. Se sumaron 13′ frente a Real Betis en la liga española y tuvo minutos en la Supercopa de España: 3′ contra Atlético de Madrid y 8′ en la final ante Barcelona, cuya derrota finalizó el ciclo de Xabi Alonso en el banco.

En cuestión de días, Real Madrid perdió la oportunidad de sumar dos trofeos en la temporada y en el certamen local está a cuatro puntos del Blaugrana, líder del torneo con 49 unidades. El sábado desde las 10 (hora argentina) está obligado a ganar frente al Levante en su regreso al Bernabéu y, en los próximos días, deberá definir su clasificación en la Fase Liga de la Champions League.