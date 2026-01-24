Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

En un encuentro correspondiente a la fecha 21 de La Liga de España, el Real Madrid visitó al Villarreal y contó con la presencia del argentino Franco Mastantuono desde el arranque. El volante zurdo jugó 73 minutos se asoció bien con sus compañeros y se mostró solidario en defensa. Fue amonestado por cortar una jugada clara de peligro del rival.

El ex jugador de River Plate comenzó el partido recostado sobre la banda derecha y su premisa fue la de presionar en la salida del Submarino Amarillo cuando el conjunto madrileño no tenía la pelota. Ya en fase de ataque, su objetivo fue el de enlazar a Federico Valverde con Kylian Mbappé y Vinicius Jr. cuando el balón circuló por su zona.

Pasados los 20 minutos tuvo un noble gesto con su compatriota y rival Juan Foyth. El defensor argentino tuvo que abandonar el campo de juego sin poder pisar y, al momento que era sustituido, Mastantuono se acercó a saludarlo.

En el inicio del complemento, fue testigo privilegiado del gol de Mbappé. Vinicius desbordó por la izquierda y buscó a Mastantuono con un centro atrás, pero Pape Gueye se interpuso. Sin embargo, el senegalés le dejó servido el tanto al francés que llegó de arremetida y definió.

Franco Mastantuono en el partido contra Villarreal (REUTERS/Pablo Morano)

Pasada la hora de juego, recibió una tarjeta amarilla. Alfonso Pedraza quiso desbordar por el carril izquierdo y meterse dentro del área, pero, justo antes de que eso suceda, Mastantuono lo derribó y se ganó la amonestación por cortar un ataque prometedor del Villarreal. Finalmente, su actuación se terminó a los 73 minutos cuando Álvaro Arbeloa decidió mandar a la cancha a Gonzalo García. Antes de que culmine el juego Mbappé picó un penal para el 2-0.

Con este encuentro, el jugador de 18 años surgido de River Plate alcanzó los 21 partidos jugados con la camiseta del Merengue, en los que registra 3 goles y una asistencia, según datos proporcionados el sitio especializado en estadísticas, Transfermarkt.

En la semana, el zurdo argentino marcó su primer gol en la Champions League en la contundente victoria del Real por 6-1 frente al Mónaco y se convirtió en el segundo futbolista argentino más joven en anotar en la competición, solo superado por Lionel Messi, y recibió una ovación cerrada al ser sustituido, en medio de la presión mediática y la exigencia de una afición que venía criticando sus actuaciones.

El gesto de Mastantuono con Juan Foyth, quien se retiró del partido lesionado (REUTERS/Pablo Morano)

Minutos antes de su salida, Mastantuono inscribió su nombre en el marcador con un derechazo que selló el tercer gol de aquella noche para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, quien debutaba como técnico en el certamen continental. La estadística lo confirma: el exfutbolista de River Plate anotó a los 18 años, 5 meses y 6 días, quedando apenas por detrás de Messi, quien lo consiguió con 18 años, 4 meses y 9 días.

Mastantuono, tras el partido con el Mónaco, situó el foco en la presión que atraviesan tanto él como sus compañeros, tras la salida de Xabi Alonso. Consideró comprensible el enojo de la hinchada madridista, sobre todo luego de la derrota con Barcelona en la final de la Supercopa de España, que derivó en que el ex DT de Bayer Leverkusen deje el cargo y la eliminación en Copa del Rey frente al Albacete.

“Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible para nosotros porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo", sostuvo el ex jugador de River Plate.

Al analizar su propio desempeño, Mastantuono no evitó el paralelismo con Lionel Messi ni el peso de las expectativas: “No me creo que soy Messi y nunca voy a ser Messi, pero tampoco me creo que sea la peor compra del Madrid”. Recordó que los comentarios sobre su potencial y sus errores lo acompañan desde niño: “Las entiendo a las críticas, también. Desde pequeño tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí. Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi... y pudieron decir cosas como que era un desastre y la peor compra del Real Madrid”, afirmó.

El siguiente compromiso para el elenco blanco tendrá lugar el miércoles 28 de enero frente al Benfica, por la octava fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League, en el Estadio da Luz, de Lisboa a las 17:00 (hora de Argentina). El Merengue tiene encaminada su clasificación a la siguiente instancia, ya que se encuentra en la tercera colación con 15 puntos, a seis del líder Arsenal, de Inglaterra.

En cuanto al certamen doméstico, en la siguiente fecha, el Real abrirá el Santiago Bernabéu para ser anfitrión del duelo que lo medirá ante el Rayo Vallecano. El encuentro comenzará a las 10:00 (hora de Argentina) del domingo 1 de febrero.

LA TABLA DE POSICIONES