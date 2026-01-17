Deportes

Un pase exquisito a Mbappé y un zurdazo al travesaño: el partido de Mastantuono en el triunfo de Real Madrid

El argentino jugó todo el segundo tiempo y tuvo un aporte positivo en la victoria 2-0 sobre Levante

Real Madrid le puso un freno al proceso de crisis que se profundizó con la eliminación de la Copa del Rey ante Albacete y que se desarrolló tras la salida de Xabi Alonso del banco de suplentes. Con goles de Kylian Mbappé de penal y Raúl Asencio, el Merengue venció 2-0 al Levante por la 20ª fecha de la Liga con unos productivos 45 minutos del argentino Franco Mastantuono.

El ex River Plate inició el duelo en el banco de suplentes, pero el flamante DT Álvaro Arbeloa decidió tirarlo a la cancha desde el vestuario en el entretiempo con un duelo que en ese momento todavía permanecía empatado sin goles en un Estadio Santiago Bernabéu que hizo sentir su disconformidad con el plantel tras lo sucedido en las últimas semanas.

El futbolista de 18 años ingresó junto con el turco Arda Güler en reemplazo de Gonzalo García y Eduardo Camavinga. Recostado por la derecha, Mastantuono tuvo dos intervenciones de importancia en el juego.

Después del penal a Mbappé que le permitió al propio francés abrir el marcador desde los doce pasos, llegó un cabezazo brillante de Asencio tras un córner de Güler para poner lo que serían las cifras definitivas. Sin embargo, Mastan generó dos ocasiones que bien podrían haber significado el tercero del Merengue.

A los 66 minutos, apenas dos minutos después del segundo grito, recibió sobre la banda derecha por parte de Federico Valverde, levantó la cabeza y sacó una pelota perfecta a la espalda de la defensa del Levante: Mbappé ganó el espacio, controló y sacó un derechazo que terminó pegando en el cuerpo del arquero Mathew Ryan, quien achicó bien.

Cuatro minutos más tarde, a los 70, Mbappé recibió fuera del área y vio al argentino bien ubicado unos metros por detrás de la medialuna del área. Mastantuono, a pesar de la distancia, controló y abrió su pie con un zurdazo que impactó el travesaño del arco rival.

Tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona y la eliminación contra Albacete en Copa del Rey, Real Madrid retomó el camino del triunfo en una Liga de España que lo tiene como escolta del líder Barcelona. El Merengue contabiliza 48 puntos y el Blaugrana 49, aunque los catalanes chocarán este domingo contra Real Sociedad por esta 20ª jornada.

El próximo paso para los ahora comandados por Arbeloa será con una prueba de fuego porque afrontarán la 7ª fecha de la Champions League contra el Mónaco: los recibirán en el Bernabéu el próximo martes 20 de enero desde las 17hs de Argentina. Luego, el Merengue concluirá la fase inicial contra Benfica en Portugal.

Hay que tener en cuenta que el Real está entre los ocho equipos que actualmente avanzarían de manera directa a los octavos de final, pero ocupan el 7° puesto con 12 puntos y corren riesgo de terminar cayendo a la zona de playoffs que deberán disputar los que queden posicionados del 9° al 24° lugar.

Por el lado de Mastantuono, quien venía de celebrar su segundo tanto en el club en la derrota 3-2 contra Albacete, sumó su 19ª aparición vestido de blanco desde que firmó contrato a mediados del 2025. El argentino fue titular en diez ocasiones, pero nunca llegó a jugar los 90 minutos e incluso viene de reaparecer tras una pubalgia que le diagnosticaron a inicios de noviembre.

Franco Mastantuono ingresó en el entretiempo y completó una buena actuación

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

