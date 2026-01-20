Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

*El primer gol de Mastantuono por Champions League.

Franco Mastantuono fue protagonista en la victoria del Real Madrid sobre el Mónaco por la Champions League. El argentino anotó un golazo con su pierna menos hábil en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que acercó a los españoles a la siguiente ronda. Se trata del segundo argentino más joven en convertir un gol en el torneo más importante de Europa a nivel clubes, detrás de Lionel Messi. El ex futbolista de River Plate convirtió a los 18 años, 5 meses y 6 días; mientras que La Pulga lo hizo el 2 de noviembre de 2005 con el Barcelona ante Panathinaikos, a los 18 años, 4 meses y 9 días.

La presión sobre el argentino aumentaba antes del partido por las críticas recibidas tanto de los hinchas del Real Madrid como del periodismo local, aunque la respuesta llegó en el campo. A los 6 minutos del segundo tiempo, Mastantuono finalizó una jugada tras recibir un pase de Vinícius Júnior en el sector derecho y definió con un derechazo a colocar de primera para marcar el tercer gol de la noche.

*Mastantuono participó en el primer gol del Real Madrid ante el Monaco.

En la primera mitad, donde se dio el lujo de tirar un caño que levantó al público merengue, el futbolista argentino también intervino en la acción que terminó en el primer tanto, obra de Kylian Mbappé. Franco Mastantuono, que busca un lugar en la convocatoria de la selección argentina para el Mundial 2026, fue reemplazado a quince minutos del final por Gonzalo García y se retiró del campo de juego en medio de una ovación.

De esta manera, como ocurría con Xabi Alonso pese a la presión mediática y las críticas externas, Álvaro Arbeloa depositó la confianza en el argentino que lo incluyó desde el inicio. En la actual temporada, Mastantuono disputó 19 encuentros oficiales con Real Madrid, marcó dos goles y recibió tres tarjetas amarillas. Aunque estos números no resultan sobresalientes, la regularidad de sus apariciones lo consolidó como una opción válida en las rotaciones del equipo.

La tremenda ovación que se llevó Mastantuono del Estadio Bernabéu al ser reemplazado.

El Real Madrid se impuso con un contundente 6-1 ante el Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, resultado que lo deja a un paso de la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, quien debutaba como técnico en la competición europea, quedó séptimo en la tabla con 12 puntos, en la penúltima jornada de la fase de liga.

Uno de los protagonistas de la noche fue Vinicius, quien marcó un gol y aportó dos asistencias, además de provocar otro tanto en propia puerta. El brasileño celebró su primer gol en la presente edición dirigiéndose hacia Arbeloa para fundirse en un abrazo, en un gesto de agradecimiento por el apoyo recibido tras los recientes pitos de la afición.

Kylian Mbappé sumó un doblete, alcanzando 11 goles en esta Champions y 32 en la temporada, igualando el registro de Cristiano Ronaldo en una fase de grupos. El delantero francés también asistió a Bellingham, quien firmó el sexto gol para los blancos y lo festejó simulando beber, en respuesta a las críticas por su vida extradeportiva. Mastantuono se unió al festival con el tercer gol, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en anotar con el club en Champions.

El Mónaco apenas pudo oponer resistencia, descontando tras un error defensivo madridista que aprovechó Teze. El equipo galo, 19° en la clasificación, mantiene opciones aritméticas de avanzar, aunque sus posibilidades se reducen tras la goleada.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene su racha invicta como local ante equipos franceses en la Champions (10 victorias y 4 empates en 14 partidos) y solo necesita sumar un punto más en la última jornada para asegurar su presencia en el top-8 y evitar la eliminatoria de playoffs.