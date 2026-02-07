El fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono: “Tiene muchísimo potencial”

Arbeloa analizó el presente de Franco Mastantuono

El entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, manifestó su satisfacción por el rendimiento de Franco Mastantuono en la plantilla, frente a cuestionamientos recientes sobre el nivel mostrado por el futbolista argentino.

En la conferencia de prensa previa al compromiso de este domingo ante Valencia, el director técnico español manifestó: “Mastantuono yo creo que es un chico que evidentemente ha llegado muy joven al Real Madrid, con muchísimo potencial, con unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde; para ir por dentro, y por dentro creo que tiene una gran potencia de conducción, y sobre todo también muchísimo trabajo, que es algo en lo que nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Y evidentemente, nosotros esperamos que siga mejorando”.

“Siempre llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente, pero uno puede ver enseguida cuando ve a Franco jugar, a Mastantuono, las capacidades que tiene, el gran jugador que es. Yo, por mi parte, muy contento por su trabajo, por su implicación, por lo que nos está dando en el campo y seguro que va a ir a más”, subrayó el técnico.

El respaldo del entrenador se dio en la previa del encuentro de La Liga ante Valencia, durante una conferencia de prensa en la que se abordaron distintos temas relacionados con el equipo. La presencia de Mastantuono entre los titulares desde la llegada de Arbeloa refuerza la confianza del cuerpo técnico en el atacante argentino, quien debutó en el club a mediados de 2025 tras su paso por River Plate.

En sus primeros seis meses en la capital española, el futbolista sudamericano disputó 23 partidos, sumó 1.162 minutos, anotó tres goles y aportó una asistencia. Pese a que parte de la afición y sectores de la prensa consideran que el juvenil aún no ha explotado todo su potencial, el entrenador español eligió remarcar su evolución.

Desde el arribo de Arbeloa al banquillo blanco, el 12 de enero, Mastantuono fue titular en cinco de los seis encuentros disputados, marcando dos de sus tres goles bajo la nueva gestión. Según el técnico, el argentino aporta no solo en ataque, sino también en la intensidad y el trabajo defensivo, aspectos que el cuerpo técnico valora especialmente en la dinámica del equipo.

Arbeloa destacó la capacidad del jugador para desenvolverse en distintas posiciones ofensivas, tanto por las bandas como por el centro del campo, y su habilidad para conducir el balón. La apuesta del club por Mastantuono, pese a los desafíos que implica adaptarse a un entorno tan competitivo y exigente como el de Real Madrid, se mantiene firme.

“Somos muy consientes de la dificultad del partido de mañana. Es un partido complicado, por el ambiente y por el equipo que tiene el Valencia siempre. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos sacar los tres puntos", afirmó sobre la visita a la casa del Valencia, equipo que aparece en el puesto 16, sólo un punto por encima de la zona roja del descenso.

El Merengue, pese a la inesperada eliminación en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, siguen en carrera tanto en La Liga como en la Champions League. En el campeonato local figura en la segunda posición con 54 unidades, a tiro del Barcelona. En el máximo certamen europeo culminó noveno en la Fase Regular, lo que lo obligó a disputar los playoffs ante Benfica.

“En mis primeros 20 días los jugadores tuvieron dos días libres. No sé si les parecerá mucho o poco. Ha sido una semana con mucha carga de trabajo”, respondió el entrenador ante la polémica que se generó por haber dado dos días seguidos de descanso.

Para cerrar, manifestó: “Los equipos grandes tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. Tenemos que ser capaces de tener automatismos, pensar todos de la misma manera... Eso solo se consigue a base de trabajar y echar horas. Esta semana nos hemos centrado en seguir esa mejora en todos los aspectos del juego. Estamos lejos de nuestro techo”