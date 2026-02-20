Deportes

Alerta en la Fórmula 1: la escudería que tuvo múltiples problemas en la pretemporada y está en riesgo de cara al Gran Premio de Australia

Aston Martin fue el equipo que menos vueltas acumuló en Baréin y los últimos dos días tuvo problemas en la unidad de potencia que abrieron los interrogantes de cara a la primera fecha de la Máxima

Fernando Alonso tuvo problemas con el Aston Martin durante el jueves y Lance Stroll apenas pudo sumar 6 vueltas el viernes

Los tiempos de las pruebas terminaron. En apenas 13 días, los once equipos empezarán a enfrentarse a la hora de la verdad en esta nueva era de la Fórmula 1. Las pruebas internas, los tests privados en Barcelona y las dos semanas de pretemporada en Baréin dejaron un territorio para las especulaciones, pero una verdadera luz de alerta sobre una escudería en particular: Aston Martin.

Aquellos comentarios elogiosos por el diseño de Adrian Newey que salió a girar con lo justo sobre el cierre de las pruebas cerradas en Cataluña se convirtieron en voces de preocupación por lo sucedido a lo largo de las seis sesiones de entrenamiento en Sakhir. El AMR26 pudo dar apenas 6 giros en este viernes que cerró las jornadas de preparación y ratificó el inicio problemático del team.

La falla definitiva estalló cuando Fernando Alonso finalmente estaba encontrando un progreso constante en pista durante los tests del jueves. Luego de 68 vueltas, el coche se detuvo con tres horas de actividad por delante y nunca más logró salir a pista. Lance Stroll debía completar su programa este viernes, pero ni siquiera alcanzaron a marcar tiempos y cerraron las últimas 8 horas de pretemporada con 6 giros registrados.

“No salió a la pista hasta última hora de la sesión matinal debido a un problema relacionado con la batería que había afectado ayer a la carrera de Fernando. Honda llevó a cabo simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura antes de que el coche volviera a la pista y, debido a la escasez de piezas de la unidad de potencia, se tomó la decisión colectiva de adaptar el plan de carrera del tercer día para que fuera muy limitado y consistiera solo en tandas cortas”, reconoció el equipo en el último informe que difundió en su sitio.

Las demoras para girar en Barcelona (apenas pudieron tener actividad completa el último día) y las fallas constantes a lo largo de las dos semanas en Baréin pusieron sobre la mesa una pregunta: ¿Aston Martin resolverá sus falencias para completar las 58 vueltas que tendrá la carrera del Gran Premio de Australia el domingo 8 de marzo?

El diario español As, por intermedio del cronista Jesús Balseiro, explicó cuál es el clima que domina al equipo que tiene al español Alonso como estrella: “No saben aún cuál es el nivel de la aerodinámica del Aston Martin porque simplemente no han podido probarla. Tampoco pueden afirmar con máxima certeza en qué condiciones podrán tomar la salida en Australia o si podrán completar una distancia de gran premio convencional”.

Por lo pronto, esperan una “actualización de urgencia” que “resuelva lo antes posible los problemas de fiabilidad” constantes que tuvo la unidad de potencia que desarrolló la empresa japonesa Honda.

“Han sido unas semanas muy difíciles aquí en Baréin. Está claro que el coche no está donde queremos en cuanto a rendimiento”, afirmó Lance Stroll, piloto titular e hijo del propietario del equipo, en la gacetilla de prensa que difundió este viernes Aston Martin. Allí mismo se expresó el director de pista, Mike Krack: “El principal reto ha sido lidiar con algunos problemas de fiabilidad que han limitado nuestro tiempo en pista. Esto nos deja en desventaja de cara al inicio de la temporada”.

El directivo reconoció que “cada vuelta que no se hace” significa un problema para analizar el rendimiento del monoplaza. “Así que no es un comienzo fantástico”, aceptó Krack. En sus declaraciones, pidió “ser realista” para entender la sensible situación que atraviesa el equipo.

De todos modos, las miradas ahora recayeron en Shintaro Orihara, director general y ingeniero jefe de Honda Trackside: “No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone. Ahora nos centraremos en estudiar los datos recopilados en las dos pruebas y poner en práctica lo que hemos aprendido para desarrollar el AMR26″, fueron sus protocolares palabras en la gacetilla de prensa del equipo, donde insistió con que Stroll no logró sumar más vueltas el viernes por la “escasez de piezas” de repuesto.

Aseguran que Adrian Newey reconoció los problemas de la unidad de potencia de Aston Martin (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

El semblante de preocupación que se escapa de cada palabra oficial del equipo se profundiza con las versiones que rodean a este inicio de temporada bajo las nuevas reglamentaciones. La cadena británica BBC aseguró que el motor híbrido de Honda “está muy por detrás de los mejores” y aseguraron que Newey reconoció en la reunión de Comisión de la F1 que “la unidad de potencia Honda ni siquiera podía recuperar energía en el límite inferior de 250 kW, y mucho menos en el superior de 350 kW”.

Aunque la potencia limitada del motor se combina con la baja “fiabilidad” y las complicaciones para la correlación entre la caja de cambios que desarrolló Aston Martin con el motor Honda. “No se comunica correctamente con el motor y sigue comportándose de manera extraña”, señalaron. Y coincidieron con la versión que surgió desde España: la falta de kilometraje en pista no permitió encontrar los déficits en el diseño del auto y, por lo tanto, “cómo mejorarlos”. “No cabe duda de que iba lento en las curvas”, avisaron.

La semana pasada, tras las primeras sesiones en Baréin, Lance Stroll ya había avisado que estaban “a cuatro segundos y medio de los primeros”, pero ahora la pregunta principal está más lejos: ¿Podrán completar las tres prácticas, la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Australia dentro de 13 días?

Lance Stroll ya había avisado que estaban a más de 4 segundos de los equipos más veloces (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

El medio especializado The Race definió como “terrible” la situación que afronta el equipo con raíces británicas y calificaron como “desastroso” el desempeño durante la preparación. “La prioridad inmediata es establecer un nivel de fiabilidad base para completar vueltas y simplemente apuntar a terminar la primera carrera de la temporada en Australia”, analizó el contexto el periodista Scott Mitchell-Malm. En su análisis, ejemplificó que el motor Honda recorrió en promedio 240 kilómetros por día en Baréin, contra los más de 600km que acumularon las unidades de potencia de Mercedes, con resultados similares para Ferrari (cerca de 600km), Red Bull Racing (570km) y Audi (540km).

En los primeros tres días, Alonso pudo sumar 98 vueltas (todas en el segundo día) y Stroll acumuló 108 (72 giros en el Día 3). Y en la segunda semana, el español contabilizó un total de 96 giros (con 68 vueltas el Día 2 como más destacado) y el canadiense apenas alcanzó a completar 32 vueltas en el AMR26 (26 vueltas en el Día 1 fue su récord).

Para entender la problemática, Aston Martin con 344 vueltas a lo largo de los seis días fue por amplio margen el equipo que menos estuvo en pista en Baréin incluso en comparativa con una escudería completamente nueva como Cadillac (586) o con otra que inició un nuevo proceso como Audi (710), que reemplazará a Sauber desde este año. Los otros registros fueron de McLaren (817), Haas (794), Williams (790), Ferrari (744), Racing Bulls (733), Mercedes (714), Alpine (677) y Red Bull Racing (672).

Si bien los tiempos no son representativos, ambos pilotos quedaron lejos del giro más veloz de pretemporada que logró Charles Leclerc con su Ferrari este viernes (1:31.992) e incluso fueron los más lentos de los seis días de preparación. Alonso registró 1:36.536 como vuelta más veloz en el cuarto día y Stroll, en esa misma jornada, firmó un 1:35.974.

El embajador del equipo, el ex piloto Pedro de la Rosa, se sinceró al reconocer que no están “donde queríamos estar” y aceptó que el inicio oficial del calendario en Australia será complejo: “Sí, claro que lo será. Es decir, cuando empiezas con el pie izquierdo, siempre es más difícil”, expresó según Autosport. El propio de la Rosa reconoció, según el portal Soy Motor, que los pocos kilómetros del viernes también estuvieron vinculados a cuidar los repuestos rumbo al primer Gran Premio del año: “Tenemos pocas piezas, sobre todo de unidad de potencia, y no podemos malgastarlas de cara a Australia”.

El jueves 5 de marzo, desde las 22.30 de Argentina, se desarrollará la primera práctica libre en Melbourne. Y Aston Martin deberá dar certezas de poder dar por completo el presente...

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO EN LOS SEIS DÍAS DE PRETEMPORADA EN BARÉIN

  1. Charles Leclerc - Ferrari: 1:31.992 (Día 6) - 430 vueltas
  2. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:32.803 (Día 5) - 291 vueltas
  3. Oscar Piastri - McLaren: 1:32.861 (Día 5) - 437 vueltas
  4. Lando Norris - McLaren: 1:32.871 (Día 6) - 380 vueltas
  5. Max Verstappen - Red Bull: 1:33.109 (Día 6) - 401 vueltas
  6. George Russell - Mercedes: 1:33.197 (Día 6) - 423 vueltas
  7. Lewis Hamilton - Ferrari: 1:33.408 (Día 5) - 324 vueltas
  8. Pierre Gasly - Alpine: 1:33.421 (Día 6) - 325 vueltas
  9. Oliver Bearman - Haas: 1:33.457 (Día 6) - 399 vueltas
  10. Gabriel Bortoleto - Audi: 1:33.755 (Día 6) - 347 vueltas
  11. Franco Colapinto - Alpine: 1:33.818 (Día 5) - 352 vueltas
  12. Nico Hülkenberg - Audi: 1:33.987 (Día 5) - 364 vueltas
  13. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:34.149 (Día 6) - 398 vueltas
  14. Esteban Ocon - Haas: 1:34.201 (Día 5) - 395 vueltas
  15. Isack Hadjar - Red Bull: 1:34.260 (Día 4) - 271 vueltas
  16. Carlos Sainz - Williams: 1:34.342 (Día 6) - 410 vueltas
  17. Liam Lawson - Racing Bulls: 1:34.532 (Día 5) - 336 vueltas
  18. Alex Albon - Williams: 1:34.555 (Día 5) - 380 vueltas
  19. Valtteri Bottas - Cadillac: 1:35.290 (Día 6) - 284 vueltas
  20. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:35.369 (Día 5) - 302 vueltas
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 1:35.974 (Día 4) - 140 vueltas
  22. Fernando Alonso - Aston Martin: 1:36.536 (Día 4) - 194 vueltas

