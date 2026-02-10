Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La primera salida a pista del Aston Martin fue con un diseño de camuflaje, pero despertó las preguntas durante los tests privados de Barcelona (Foto: @F1)

La guerra de escuderías en la Fórmula 1 está lejos de ser una competencia solamente en la pista. La nueva era reglamentaria que se puso en marcha este año abrió un foco de polémica que colocó a Mercedes en el centro de la escena con una denuncia impulsada por Audi, Ferrari y Honda inicialmente para analizar minuciosamente sus motores. A horas del arranque de la pretemporada, un nuevo foco de conflicto encendió las alarmas pero esta vez con el “agresivo” diseño que desarrolló Adrian Newey en Aston Martin.

El medio especializado RacingNews365 aseguró que la aparición tardía del AMR26 en los tests privados de Barcelona (corrió unas pocas vueltas el jueves y realizó solo completa la sesión del viernes) puso en alerta a todas las escuderías: “El genio del diseño británico ideó una serie de soluciones extremas que, según algunos, traspasan los límites de las normas”.

En ese contexto, la actividad que se abrirá este miércoles en el Circuito Internacional de Baréin será clave para ver cómo avanza el tema. El citado portal aseguró que distintas fuentes consultadas reconocieron que “están muy atentos a lo que el equipo con sede en Silverstone presente en Baréin". Y, en ese marco, no descartan que se abra un foco de conflicto en la FIA: ”No sería de extrañar que el departamento técnico de la FIA se viera inundado de solicitudes de declaraciones de los equipos y bombardeado con preguntas sobre la interpretación de las normas relativas a diversas soluciones nuevas", advirtió el periodista Sandor Mészáros.

Si bien la lupa actualmente está puesta sobre las unidades de potencia Mercedes –que también utilizarán Alpine, McLaren y Williams–, nadie descarta que la nueva era del reglamento tenga más ventanas de polémicas con otros equipos. Ante esto, la FIA ya dejó su lema para el 2026: “Queremos que compitan en la pista. Y no en el colegio de comisarios o en los tribunales. Estamos decididos a hacer de este un campeonato de competición entre los mejores pilotos e ingenieros, pero no un campeonato de interpretación de las reglas. Queremos que sea un campeonato de capacidad de ingeniería y conducción, no de quién es el más inteligente a la hora de interpretar las reglas”, planteó el responsable técnico de la FIA, Nikolas Tombazis, en un video difundido por el canal oficial del organismo en Youtube.

El propio Adrian Newey se había hecho eco de los comentarios sobre el desarrollo del AMR26 y en una entrevista con la página oficial de Aston Martin fue consultado sobre una posible “interpretación agresivas de las normas” en su diseño: “Nunca considero que mis diseños sean agresivos. Simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Tiene bastantes características que no se han visto antes necesariamente. ¿Eso la convierte en agresiva? Quizás sí. Quizás no“.

La particular luz azul en el nuevo Aston Martin de la F1

El medio El Español adelantó que uno de los focos de preguntas está puesto sobre la “sofisticada suspensión trasera” y advirtió que para algunos equipos, “el diseño parece rozar el límite entre un brazo de suspensión legal y un elemento aerodinámico camuflado”. Si bien la FIA dio el ok para que salga a rodar en las pruebas privadas de Barcelona, en la oficina técnica del organismo esperan ser “bombardeados con peticiones de aclaración sobre interpretaciones del reglamento”.

Al hablar en detalle sobre el coche que ideó, Newey aclaró: “Se empieza por el diseño general del coche: dónde se distribuye el peso sobre la distancia entre ejes y dónde se distribuyen las masas principales. Luego, se pasa a la suspensión delantera y trasera, ambas con un papel fundamental en la gestión del flujo de aire. Tenemos el alerón delantero y la forma del morro, que este año son algo diferentes. Se sigue avanzando hacia los pontones laterales y el tratamiento de la parte trasera del coche, que sin duda es diferente a lo que hemos hecho anteriormente”.

Al mismo tiempo, reflexionó: “El diseño de un coche se trata del conjunto completo. No hay una sola pieza que marque la diferencia. Se trata de cómo se combinan todas esas piezas. Se trata de cómo interactúan entre sí para crear un coche que funciona en armonía con el conductor y que ofrece un rendimiento aerodinámico, mecánico y dinámico”.

Aston Martin presentó en las últimas horas su livery definitivo para el 2026

Luego de una breve pasada por la pista de Barcelona con un diseño de camuflaje que permitió advertir apenas algunas medidas extremas en el diseño, la hora de la verdad comenzará a correr este miércoles con el primer día de pretemporada en Baréin cuando el Aston Martin empiece a girar con su livery definitivo y con un desarrollo del coche cada vez más cercano al que debutará en el Gran Premio de Australia en marzo.

“Hemos intentado construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo”, reconoció Newey, quien aclaró: “El AMR26 que competirá en Melbourne será muy diferente al que se vio en el Shakedown de Barcelona, ​​y el AMR26 con el que terminamos la temporada en Abu Dabi será muy diferente al que empezamos. Es muy importante mantener la mente abierta”. Y todos estarán atentos a esos cambios...