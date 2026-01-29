La Fórmula 1 tuvo su anteúltimo día de actividad en las pruebas privadas con un esperado debut que terminó en preocupación

El equipo británico salió por primera vez a pista en las pruebas de Barcelona

La cuarta jornada de las pruebas privadas de la Fórmula 1 en Barcelona estuvo atravesada por el último día de actividad para escuderías como Mercedes y Racing Bulls y la ansiada presentación de Aston Martin. Este último había anunciado que la “intención” era probar sobre el final de la semana: este jueves, únicamente dieron cuatro vueltas por la tarde y tuvieron problemas mecánicos en los primeros kilómetros. Por su parte, las Flechas Plateadas siguen acaparando los flashes con un rendimiento del monoplaza W17 abrumador.

En este contexto, otros cinco equipos además de Aston Martin participaron de la jornada del jueves. Mercedes giró en pista con sus dos pilotos: Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Esto mismo se repitió en Ferrari, con Charles Leclerc a la mañana y Lewis Hamilton durante la tarde. El hombre que representó a McLaren fue Oscar Piastri, mientras que Sergio Checo Pérez hizo lo propio en Cadillac. Liam Lawson estuvo por parte de Racing Bulls.

La única imagen del monoplaza que publicó Aston Martin en sus redes, con un filtro blanco y negro para no mostrar tantos detalles (@AstonMartinF1)

De todos modos, la escudería que quedó en el centro de la escena fue precisamente Aston Martin. En medio de las especulaciones que señalaban que el team británico tenía retrasos en el ensamblaje de ciertas piezas, el equipo logró salir a pista sobre el final del jueves tras el comunicado que días atrás puso un manto de duda sobre su presencia.

La expectativa creció después de un posteo en las redes del equipo en el que mencionaron que “todo está listo para el Shakedown”. A su vez, cuando Fernando Alonso arribó al trazado de Montmeló le confirmó al medio local Jugones que “creo que daremos unas vueltas”. Sin embargo, su actividad en la pista fue mínima.

Según los informes de los medios Motorsport y Soy Motor, el AMR26 salió por primera vez a la pista a falta de una hora para el cierre de la actividad del jueves. “El coche de Silverstone completó una vuelta de instalación y regresó al garaje”, señalaron los portales mencionados. El encargado de manejarlo fue el canadiense Lance Stroll.

Adrian Newey, el líder del ambicioso proyecto de Aston Martin para la temporada 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

10 minutos antes de que se apaguen las luces verdes en el circuito, el equipo con sede en Silverstone regresó a la pista. No obstante, el equipo generó la única bandera roja del jueves por una falla del monoplaza. “Lance Stroll se ha parado en la entrada del pit lane con el nuevo Aston Martin AMR26, se lleva el monoplaza la grúa. Ha llegado a marcar una vuelta, pero a baja velocidad: 1:46.404”, explicó Soy Motor.

Aston Martin subió una imagen del monoplaza en sus redes sociales con un filtro blanco y negro para no mostrar tantos detalles. “El AMR26 diseñado por Adrian Newey sale a la luz”, escribió el equipo. Hasta el momento se desconocen las causas que obligaron a Aston Martin a retirar su coche con los auxiliares del circuito. “Pero después de solo dar cuatro vueltas a ritmo lento, su auto se detuvo en el último sector en su quinta vuelta y se detuvo en la zona de escapatoria cerca de la entrada a boxes”, explicó The Race.

Mercedes ya cumplió con sus tres días de actividad en pista (@MercedesAMGF1)

El otro equipo que sigue llamando la atención es Mercedes, que este jueves alcanzó los tres días de actividad en pista permitidos. La escudería británica inició el año 2026 como uno de los grandes contendientes a pelear por los títulos en la nueva era de la Máxima, algo que, según medios especializados, terminó de confirmarse en Barcelona. Después de ser uno de los equipos que más kilómetros acumuló el lunes y el miércoles, donde también cronometró el giro más rápido entre los presentes, esto se repitió para el jueves.

Andrea Kimi Antonelli fue el encargado de manejar durante la mañana. Según informó el portal especializado The Race, el joven piloto italiano registró 90 vueltas en total. En su giro más rápido frenó el cronómetro en 1:17.081, la más rápida de toda la semana hasta la posterior aparición de su compañero George Russell (que dio 78 giros) en el turno vespertino. El experimentado corredor fue el primero en bajar el 1:17 al registrar un tiempo de 1:16.641.

A lo largo de los tres días de actividad, Mercedes registró un total de 502 vueltas en Barcelona, una marca vital para el desarrollo del monoplaza y para verificar el correcto funcionamiento de las piezas, una premisa fundamental en las pruebas privadas de Montmeló.

McLaren completó su segundo día de actividad en pista en Barcelona (@McLarenF1)

Respecto al resto de las escuderías que participaron durante la jornada del jueves, Oscar Piastri comandó el segundo día de actividad de McLaren. Durante la mañana, el australiano, que probó por primera vez el MCL40, marcó el segundo giro más rápido (1:18.419) de la prueba y registró un total de 48 vueltas. Sin embargo, la sorpresa llegó en el segundo turno del día: el equipo campeón registró ninguna salida a pista.

Ferrari intercambió a los pilotos en las dos tandas. Hamilton abrió el día con 87 giros registrados y un récord de vuelta de 1:18.654. Leclerc tomó el mando de la SF-26 para la tarde y, en un programa similar al de su compañero, marcó 83 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:18.450.

Por otro lado, Racing Bulls completó su tercer día de actividad en Barcelona con Liam Lawson en el monoplaza. El neozelandés completó un total de 128 giros en todo el día. Cadillac, por su parte, siguió con un programa centrado en sumar kilómetros y adaptarse a la categoría. Checo Pérez representó al equipo estadounidense: completó 104 vueltas en las dos tandas.

Al igual que Mercedes, Racing Bulls ya cumplió con sus tres días de actividad en pista (@F1)

El “Shakedown Week”, como fue nombrado por la F1, bajará el telón el viernes con las últimas dos sesiones de tres horas. Hasta el momento, Mercedes y Racing Bulls fueron los únicos equipos que ya cumplieron con los tres días de actividad en pista permitidos. Con este panorama, las escuderías habilitadas para competir el 30 de enero serán Alpine, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Cadillac, Audi y Red Bull.

Alpine se tomó su segundo día sin tener actividad en pista. Luego de participar toda la jornada del lunes y la mañana del miércoles de la mano de Franco Colapinto —Pierre Gasly se subió por primera vez a la tarde—, el equipo francés optó por guardarse y el viernes tendrá su última prueba en el asfalto del Circuit de Catalunya. Cabe resaltar que la F1 impuso un límite de tres días para rodar, los cuales se pueden repartir entre los cinco habilitados.

La gran incógnita se centra en el team austriaco que tiene a Max Verstappen como su figura. Isack Hadjar se estrelló durante la tarde del martes en Barcelona y provocó que el equipo tenga que retrasar su planificación a la espera de nuevas piezas. Cabe recordar que Williams se ausentó de los ensayos por problemas en el desarrollo de su monoplaza. En las últimas horas, James Vowles explicó los motivos del equipo para tomar dicha decisión y afirmó que podrían "haber realizado las pruebas en Barcelona”.

En esta misma línea, señaló que el team británico estará presente en los próximos test de pretemporada en Baréin, los cuales se realizarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. La temporada oficial de la Fórmula 1 arrancará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.