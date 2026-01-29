Deportes

La Fórmula 1 tuvo su anteúltimo día de actividad en las pruebas privadas con un esperado debut que terminó en preocupación

Aston Martin logró salir a pista sobre el final de la tarde pero el monoplaza tuvo un desperfecto que obligó a ondear una bandera roja

Guardar
El equipo británico salió por primera vez a pista en las pruebas de Barcelona

La cuarta jornada de las pruebas privadas de la Fórmula 1 en Barcelona estuvo atravesada por el último día de actividad para escuderías como Mercedes y Racing Bulls y la ansiada presentación de Aston Martin. Este último había anunciado que la “intención” era probar sobre el final de la semana: este jueves, únicamente dieron cuatro vueltas por la tarde y tuvieron problemas mecánicos en los primeros kilómetros. Por su parte, las Flechas Plateadas siguen acaparando los flashes con un rendimiento del monoplaza W17 abrumador.

En este contexto, otros cinco equipos además de Aston Martin participaron de la jornada del jueves. Mercedes giró en pista con sus dos pilotos: Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Esto mismo se repitió en Ferrari, con Charles Leclerc a la mañana y Lewis Hamilton durante la tarde. El hombre que representó a McLaren fue Oscar Piastri, mientras que Sergio Checo Pérez hizo lo propio en Cadillac. Liam Lawson estuvo por parte de Racing Bulls.

La única imagen del monoplaza
La única imagen del monoplaza que publicó Aston Martin en sus redes, con un filtro blanco y negro para no mostrar tantos detalles (@AstonMartinF1)

De todos modos, la escudería que quedó en el centro de la escena fue precisamente Aston Martin. En medio de las especulaciones que señalaban que el team británico tenía retrasos en el ensamblaje de ciertas piezas, el equipo logró salir a pista sobre el final del jueves tras el comunicado que días atrás puso un manto de duda sobre su presencia.

La expectativa creció después de un posteo en las redes del equipo en el que mencionaron que “todo está listo para el Shakedown”. A su vez, cuando Fernando Alonso arribó al trazado de Montmeló le confirmó al medio local Jugones que “creo que daremos unas vueltas”. Sin embargo, su actividad en la pista fue mínima.

Según los informes de los medios Motorsport y Soy Motor, el AMR26 salió por primera vez a la pista a falta de una hora para el cierre de la actividad del jueves. “El coche de Silverstone completó una vuelta de instalación y regresó al garaje”, señalaron los portales mencionados. El encargado de manejarlo fue el canadiense Lance Stroll.

Adrian Newey, el líder del
Adrian Newey, el líder del ambicioso proyecto de Aston Martin para la temporada 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

10 minutos antes de que se apaguen las luces verdes en el circuito, el equipo con sede en Silverstone regresó a la pista. No obstante, el equipo generó la única bandera roja del jueves por una falla del monoplaza. “Lance Stroll se ha parado en la entrada del pit lane con el nuevo Aston Martin AMR26, se lleva el monoplaza la grúa. Ha llegado a marcar una vuelta, pero a baja velocidad: 1:46.404”, explicó Soy Motor.

Aston Martin subió una imagen del monoplaza en sus redes sociales con un filtro blanco y negro para no mostrar tantos detalles. “El AMR26 diseñado por Adrian Newey sale a la luz”, escribió el equipo. Hasta el momento se desconocen las causas que obligaron a Aston Martin a retirar su coche con los auxiliares del circuito. “Pero después de solo dar cuatro vueltas a ritmo lento, su auto se detuvo en el último sector en su quinta vuelta y se detuvo en la zona de escapatoria cerca de la entrada a boxes”, explicó The Race.

Mercedes ya cumplió con sus
Mercedes ya cumplió con sus tres días de actividad en pista (@MercedesAMGF1)

El otro equipo que sigue llamando la atención es Mercedes, que este jueves alcanzó los tres días de actividad en pista permitidos. La escudería británica inició el año 2026 como uno de los grandes contendientes a pelear por los títulos en la nueva era de la Máxima, algo que, según medios especializados, terminó de confirmarse en Barcelona. Después de ser uno de los equipos que más kilómetros acumuló el lunes y el miércoles, donde también cronometró el giro más rápido entre los presentes, esto se repitió para el jueves.

Andrea Kimi Antonelli fue el encargado de manejar durante la mañana. Según informó el portal especializado The Race, el joven piloto italiano registró 90 vueltas en total. En su giro más rápido frenó el cronómetro en 1:17.081, la más rápida de toda la semana hasta la posterior aparición de su compañero George Russell (que dio 78 giros) en el turno vespertino. El experimentado corredor fue el primero en bajar el 1:17 al registrar un tiempo de 1:16.641.

A lo largo de los tres días de actividad, Mercedes registró un total de 502 vueltas en Barcelona, una marca vital para el desarrollo del monoplaza y para verificar el correcto funcionamiento de las piezas, una premisa fundamental en las pruebas privadas de Montmeló.

McLaren completó su segundo día
McLaren completó su segundo día de actividad en pista en Barcelona (@McLarenF1)

Respecto al resto de las escuderías que participaron durante la jornada del jueves, Oscar Piastri comandó el segundo día de actividad de McLaren. Durante la mañana, el australiano, que probó por primera vez el MCL40, marcó el segundo giro más rápido (1:18.419) de la prueba y registró un total de 48 vueltas. Sin embargo, la sorpresa llegó en el segundo turno del día: el equipo campeón registró ninguna salida a pista.

Ferrari intercambió a los pilotos en las dos tandas. Hamilton abrió el día con 87 giros registrados y un récord de vuelta de 1:18.654. Leclerc tomó el mando de la SF-26 para la tarde y, en un programa similar al de su compañero, marcó 83 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:18.450.

Por otro lado, Racing Bulls completó su tercer día de actividad en Barcelona con Liam Lawson en el monoplaza. El neozelandés completó un total de 128 giros en todo el día. Cadillac, por su parte, siguió con un programa centrado en sumar kilómetros y adaptarse a la categoría. Checo Pérez representó al equipo estadounidense: completó 104 vueltas en las dos tandas.

Al igual que Mercedes, Racing
Al igual que Mercedes, Racing Bulls ya cumplió con sus tres días de actividad en pista (@F1)

El “Shakedown Week”, como fue nombrado por la F1, bajará el telón el viernes con las últimas dos sesiones de tres horas. Hasta el momento, Mercedes y Racing Bulls fueron los únicos equipos que ya cumplieron con los tres días de actividad en pista permitidos. Con este panorama, las escuderías habilitadas para competir el 30 de enero serán Alpine, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Cadillac, Audi y Red Bull.

Alpine se tomó su segundo día sin tener actividad en pista. Luego de participar toda la jornada del lunes y la mañana del miércoles de la mano de Franco ColapintoPierre Gasly se subió por primera vez a la tarde—, el equipo francés optó por guardarse y el viernes tendrá su última prueba en el asfalto del Circuit de Catalunya. Cabe resaltar que la F1 impuso un límite de tres días para rodar, los cuales se pueden repartir entre los cinco habilitados.

La gran incógnita se centra en el team austriaco que tiene a Max Verstappen como su figura. Isack Hadjar se estrelló durante la tarde del martes en Barcelona y provocó que el equipo tenga que retrasar su planificación a la espera de nuevas piezas. Cabe recordar que Williams se ausentó de los ensayos por problemas en el desarrollo de su monoplaza. En las últimas horas, James Vowles explicó los motivos del equipo para tomar dicha decisión y afirmó que podrían "haber realizado las pruebas en Barcelona”.

En esta misma línea, señaló que el team británico estará presente en los próximos test de pretemporada en Baréin, los cuales se realizarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. La temporada oficial de la Fórmula 1 arrancará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Temas Relacionados

Fórmula 1F1MercedesMcLarenAston MartinCadillacRacing Bulls

Últimas Noticias

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Antes de su debut en los Qualifiers 2026, el conjunto nacional deberá recorrer medio planeta para llegar a Busan, en una serie marcada por la exigencia logística y el debut absoluto de los cinco convocados

Una travesía de casi dos

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

Superó a la tailandesa Tararudee en sets corridos. Su próxima rival será la colombiana Camila Osorio, que viene de vencer a una de las sensaciones del circuito femenino

Solana Sierra avanzó a semis

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El Malevo se cruza al Halcón en el Guillermo Laza. A continuación, Belgrano-Tigre (19:15), Lanús-Unión (19:15), Sarmiento-Banfield (21:30) y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos (21:30)

Riestra recibe a Defensa y

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

Oumar Barry tuvo un mal control en un tiro libre y sufrió el único tanto en la caída 1-0 de Al Shamal SC ante Al Shahaniya

El “ridículo” gol en contra

El homenaje que le hizo Enzo Fernández a Diego Maradona tras anotarle un gol a Napoli en Champions League

El mediocampista del Chelsea recordó al astro argentino tras el triunfo contra el conjunto italiano

El homenaje que le hizo
DEPORTES
Una travesía de casi dos

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

El homenaje que le hizo Enzo Fernández a Diego Maradona tras anotarle un gol a Napoli en Champions League

TELESHOW
El inesperado video de la

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños que resume una vida de afecto compartido: “Amiga querida”

INFOBAE AMÉRICA

Moscú sufrió la mayor nevada

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní

Cómo el diálogo con personas cercanas influye en la forma en que interpretamos lo que nos pasa, según la ciencia