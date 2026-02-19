El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

Aston Martin es una de las grandes decepciones de la pretemporada de la Fórmula 1. La escudería británica es la que menos vueltas completó durante todos los test en Barcelona y Baréin hasta el momento y sufrió múltiples fallos técnicos antes del inicio de una temporada en la que prometía animar el campeonato. Fernando Alonso se perdió gran parte de la segunda tanda de los ensayos del jueves después de que su monoplaza se quedara inmovilizado en pista, algo que encendió las alarmas nuevamente en el team con sede en Silverstone.

“Desafortunadamente, su sesión de la tarde terminó antes de tiempo después de que Honda identificara un problema con el motor y, como medida de precaución, el equipo detuvo el coche”, explicó Aston Martin en un comunicado oficial. Vale recordar que Honda, que está motorizando por primera vez al equipo, lanzó preocupantes declaraciones en varias oportunidades respecto al desarrollo de las piezas.

Una de las imágenes más llamativas y que agigantó la preocupación entre los fanáticos es que los mismos mecánicos de Aston Martin se acercaron a la curva 4, donde Alonso tuvo que detener el vehículo por la falla técnica del motor. Más allá de que es una pretemporada, es inusual que los propios operarios de la escudería, con sus guantes, vayan hasta el lugar del incidente para revisar el monoplaza. Las cámaras oficiales de la transmisión capturaron las expresiones en el muro del pit, las cuales evidenciaban la decepción de los integrantes.

La imagen de los mecánicos de Aston Martin en la curva 4 con el monoplaza detenido por una falla técnica en el motor

“No fue el día más fácil, con algunas interrupciones. Era importante sumar algo de kilometraje, pero no fue suficiente, y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema de PU que provocó el final prematuro de la sesión de la tarde. Hay muchas cosas que debemos solucionar, pero sé que todos en la pista y en el Campus Tecnológico AMR están trabajando al 100% para encontrar soluciones”, comentó Fernando Alonso, en declaraciones difundidas por Aston Martin.

Alonso había conseguido dar hasta 40 vueltas en la jornada matutina —con tandas nunca superiores a cinco vueltas consecutivas— y un total de 68 vueltas registradas en el día. Marcó un tiempo de 1:37.472 (duodécimo provisional en ese momento), lejos de los mejores registros de la pretemporada.

La tarde del jueves comenzó prometedora para Fernando Alonso con una tanda de 16 vueltas, seguida por una parada en boxes para cambiar neumáticos. El asturiano realizó luego otro stint al volante del AMR26, pero tras completar 26 vueltas la ilusión se esfumó: el vehículo se detuvo completamente tras una visible caída de rendimiento en la unidad de potencia.

Cabe resaltar que esto marcó el cierre de la actividad en pista del español en la pretemporada. A falta del último día para rodar en pista, los pilotos de Aston Martin son los que menos vueltas completaron: Alonso registra 194 giros y Lance Stroll, 134. “Necesitamos más potencia. Es tan simple como eso. Nos falta potencia. Y también tenemos que mejorar el coche. Así que es una combinación de ambas cosas. ¿Solucionarán todos nuestros problemas para Melbourne? Probablemente no, pero es una temporada larga”, soltó el corredor canadiense.

Aston Martin, que prometía estar en la pelea por los primeros puestos, es el equipo que más problemas está teniendo en la pretemporada y el que menos vueltas completó

Aston Martin ya había sufrido inconvenientes similares durante la primera semana de pruebas, incluyendo fallos que obligaron a rodar a baja velocidad en Barcelona y una salida de pista de Lance Stroll que generó una bandera roja el primer día en Baréin. Si bien la mañana del jueves había transcurrido sin fallas, el infortunio volvió a asociarse con el equipo en la sesión vespertina. Vale recordar que, con la contratación de Adrian Newey, el team se posicionaba como uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos.

Más allá de los fallos técnicos, el AMR26 ha mostrado falta de ritmo consistente frente a los equipos rivales. Según informó el portal especializado The Race, durante la simulación detenida por el problema técnico, el auto de Liam Lawson de Racing Bulls rodaba más de un segundo por vuelta más veloz que el monoplaza de Alonso, dejando a Aston Martin fuera de los tiempos competitivos.

La comparación más ajustada hasta el momento ha sido contra Valtteri Bottas y el debutante equipo Cadillac, un referente que no satisface las aspiraciones del conjunto británico considerando la magnitud de su inversión y recursos técnicos. La realidad actual deja a Aston Martin luchando únicamente contra Cadillac y a sí mismo, siendo el equipo con menor cantidad de vueltas acumuladas y el rendimiento más bajo en vueltas lanzadas durante los test de Baréin.