Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

Lance Stroll aseguró que están a más de 4 segundos de los mejores rendimientos (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Aston Martin se convirtió en uno de los grandes protagonistas de este inicio de la nueva era de la Fórmula 1. El “agresivo” diseño que creó Adrian Newey despertó comentarios e incluso abrió especulaciones a una posible denuncia de sus rivales, pero el desempeño del equipo en las primeras pruebas de pretemporada está eclipsando cualquier mirada positiva. Luego de apenas girar un día completo en los tests privados de Barcelona, el equipo volvió a tener problemas durante las primeras dos jornadas de pretemporada en Baréin.

“Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros, es imposible saber lo que está haciendo cada equipo pero tenemos que encontrar cuatro segundos de prestaciones”, fue la explosiva declaración de Lance Stroll al medio español As. El canadiense, hijo del propietario de la escudería, alcanzó a sumar 36 vueltas en el día 1 de actividad en Sakhir, apenas un puñado de kilómetros más que Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (30) y Franco Colapinto de Alpine (28).

“No van a caer del cielo, hay que mejorar y encontrar prestaciones. Es lo normal en la F1 cuando estás por detrás de tus rivales, todos buscamos prestaciones. Miramos a largo plazo, traeremos evoluciones en el chasis y el motor y veremos dónde estamos en Australia”, reconoció Stroll.

La situación pareció tener una leve mejoría con Fernando Alonso al mando esta segunda jornada de pretemporada con más de 80 vueltas. Pero el tema está en el desempeño del flamante AMR26, que no cumple con las expectativas generadas. Según Stroll, “es una combinación de cosas. Motor, balance, agarre… no es solo una cosa”, al mismo tiempo que apuntó que el motor tiene “buena parte” de responsabilidad.

“Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos, solo podemos seguir apretando tratando de sacar más rendimiento del motor, del coche, y ver dónde estamos en Australia y cómo podemos desarrollarnos a partir de ahí”, reflexionó.

Aston Martin debió trabajar en la refrigeración del motor tras los problemas en el primer día (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

El medio especializado Motorsport explicó que este “no es el comienzo que Aston Martin esperaba”, ya que tuvieron que relegar buena parte del programa de actividades pautados por “problemas técnicos con el motor Honda”. Los ingenieros de esa fábrica detectaron “anomalías en los datos”, pero debieron “sustituir” la unidad de potencia finalmente. El equipo con sede en Silverstone no pudo “superar nunca los 300 km/h” a lo largo de las sesiones que tuvieron, pero el motor no parece ser el único tema: “También se observaron modificaciones en el AMR26 en cuanto a refrigeración, con ventilaciones adicionales tras identificarse los problemas del motor”. “Aston Martin abrió aún más las rejillas de ventilación durante el primer día, introduciendo una serie de branquias adicionales para ayudar a la disipación del calor, incluso a costa de sacrificar la eficiencia aerodinámica”, analizaron.

Stroll aceptó las complicaciones que tuvieron y expuso públicamente un alarmante diagnóstico: “Queremos luchar por victorias y no parece que ahora vayamos a hacerlo. ¿Eso quiere decir que no podremos luchar por victorias en el futuro? No, creo que sí podemos. No tengo una bola de cristal. No parece que ahora sea increíble, pero puede mejorar mucho, está claro. ¿Al cien por cien? No lo sé, no tengo respuestas para esas preguntas. Lo único que decir es que estamos apretando tanto como podemos y trataremos de traer cada segundo, cada día, y el tiempo dirá lo competitivos que somos en la primera carrera y a lo largo de toda la temporada".

Aston Martin realizó una jugada arriesgada para el 2026, con una apuesta absoluta por Newey (quien diseñó el coche y será el jefe del equipo) y por las unidades de potencia de Honda, que finalizó su asociación con Red Bull Racing la temporada pasada. En el primer día en Baréin, en las pocas vueltas que tuvo, Stroll marcó un registro de 1:39.883, a más de cinco segundos de lo realizado por el más veloz del día, Lando Norris (1:34.669).

Adrian Newey se estrena esta temporada como jefe de Aston Martin (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)