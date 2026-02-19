Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y manejará toda la jornada

Horario:
4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)
3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)
2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)
8 a 17hs (España)
10 a 19hs (Baréin)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)
* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)
Cuando faltan 60 minutos para el final de la primera tanda del día, el campeón Lando Norris se mantiene con el mejor tiempo de la sesión: 1:33.453 para el británico a bordo de su McLaren. Muy cerca, detrás, está Max Verstappen con su Red Bull (1:33.584)
En medio de la vuelta rápida, Franco siguió de largo en la curva 10 del circuito de Sakhir.
Cuando van casi dos horas y media de la sesión matutina, el piloto argentino marcó un tiempo de 1:35.506 para ubicarse en el 6° puesto en la grilla que encabeza Lando Norris (1:33.453)
Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1.