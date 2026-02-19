Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y manejará toda la jornada

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 .

Cuando van casi dos horas y media de la sesión matutina, el piloto argentino marcó un tiempo de 1:35.506 para ubicarse en el 6° puesto en la grilla que encabeza Lando Norris (1:33.453)

En medio de la vuelta rápida, Franco siguió de largo en la curva 10 del circuito de Sakhir.

Cuando faltan 60 minutos para el final de la primera tanda del día, el campeón Lando Norris se mantiene con el mejor tiempo de la sesión: 1:33.453 para el británico a bordo de su McLaren. Muy cerca, detrás, está Max Verstappen con su Red Bull (1:33.584)

