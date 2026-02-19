Deportes

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y manejará toda la jornada

El piloto argentino estará al volante del A526 durante las dos sesiones de este jueves en el circuito Sakhir de Baréin

Guardar

Horario:

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisarán las dos sesiones (mañana y tarde)

10:01 hsHoy

¡ÚLTIMA HORA DE LA SESIÓN MATUTINA!

Cuando faltan 60 minutos para el final de la primera tanda del día, el campeón Lando Norris se mantiene con el mejor tiempo de la sesión: 1:33.453 para el británico a bordo de su McLaren. Muy cerca, detrás, está Max Verstappen con su Red Bull (1:33.584)

Lando Norris, el dominador de
Lando Norris, el dominador de la sesión matutina (REUTERS/Hamad I Mohammed)
09:52 hsHoy

ASÍ FUE EL GIRO MÁS RÁPIDO DE COLAPINTO:

09:38 hsHoy

BREVE SALIDA DE PISTA DE COLAPINTO:

En medio de la vuelta rápida, Franco siguió de largo en la curva 10 del circuito de Sakhir.

09:30 hsHoy

LA PRIMERA VUELTA EN VELOCIDAD DE COLAPINTO:

09:19 hsHoy

FRANCO COLAPINTO HACE SU MEJOR TIEMPO DEL DÍA:

Cuando van casi dos horas y media de la sesión matutina, el piloto argentino marcó un tiempo de 1:35.506 para ubicarse en el 6° puesto en la grilla que encabeza Lando Norris (1:33.453)

Franco Colapinto en los test
Franco Colapinto en los test de pretemporada de la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)
09:17 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda jornada de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1F1Franco ColapintoAlpineBaréinMercedesRed BullFerrariMcLarenMax VerstappenLando NorrisLewis HamiltonPierre GaslyOscar PiastriCharles Leclerc

Últimas noticias

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

La disciplina, originaria de los países nórdicos y los Alpes, combina resistencia física, maniobras de transición y trabajo en equipo. Por qué afirman que desafiará a los mejores atletas

Qué es el skimo, el

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

La escena poco habitual se produjo en el partido entre Danubio y Boston River, en Uruguay, con el DT argentino como protagonista

El error del árbitro que

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

Se trata de Mauro del Castillo, el único convocado del exterior al combinado Sub 16 albiceleste

Ataja en el Real Madrid,

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

El delantero de 17 años, que venía de un debut absoluto la fecha pasada, convirtió su primer tanto en la categoría en la goleada 5-1 ante Gimnasia de Mendoza

La historia del nigeriano Jonathan

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Además, Francisco Cerúndolo se retiró por problemas físicos y Román Burruchaga perdió en sets corridos. Este jueves se presentará Tomás Etcheverry

ATP 500 de Río: Juan

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué líneas de colectivos funcionan

Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro de este jueves

Paro general de la CGT, en vivo: hay poco movimiento en las calles, aunque taxis, aplicaciones y algunas líneas de colectivos prestan servicio

Trenes, colectivos, subtes y vuelos: qué gremios están de paro

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

INFOBAE AMÉRICA

Delfina Chaves se pone la

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”

Así luce Millie Bobby Brown a los 22 años

“El erotismo está en lo que no se muestra”, afirmó la directora de Cumbres Borrascosas sobre la atmósfera romántica del film

DEPORTES

Qué es el skimo, el

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final