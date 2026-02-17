Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Tras completarse la primera fase de la Champions League, ocho equipos aseguraron su pase directo a los octavos de final. Otros dieciséis conjuntos deberán disputar una serie de partidos de ida y vuelta para definir su continuidad en el certamen.
Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya cuentan con su lugar garantizado en la siguiente ronda y aguardan a sus próximos rivales. La etapa de playoffs comienza este martes, con el enfrentamiento entre Real Madrid y el Benfica dirigido por José Mourinho como uno de los principales atractivos. El equipo español y el portugués ya cuentan con un cruce previo en la primera fase de liga en la que los lusos se impusieron por 4-2 en su estadio con un gol inolvidable de cabeza de su arquero Anatoli Trubin.
El París Saint-Germain, actual campeón del torneo, jugará como visitante ante el Mónaco. Por su parte, el Galatasaray será local frente a la Juventus en Estambul y el Dortmund recibe en Alemania al Atalanta de Raffaele Palladino.
Ellos, sumados a Inter, Newcastle, Atlético Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Brujas, Qarabag y Bodo Glimt, buscaran un boleto de los ocho restantes para completar los octavos de final de la Champions League.
Todos los partidos de la jornada
Galatasaray vs Juventus
Hora: 10.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park
Borussia Dortmund vs Atalanta
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 2 / DGO / Disney +
Estadio: Signal Iduna Park
Monaco vs PSG
Hora:
14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Fox Sports / DGO / Disney +
Estadio: Estadio Luis II
Benfica vs Real Madrid
Hora:
14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
Estadio: Estádio da Luz