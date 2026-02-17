Deportes

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Tras su duelo el la primera fase, lusos y españoles vuelven a enfrentarse por un lugar en los octavos de final. Juventus, PSG y Dortmund también jugarán por un boleto a la siguiente ronda

Tras completarse la primera fase de la Champions League, ocho equipos aseguraron su pase directo a los octavos de final. Otros dieciséis conjuntos deberán disputar una serie de partidos de ida y vuelta para definir su continuidad en el certamen.

Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya cuentan con su lugar garantizado en la siguiente ronda y aguardan a sus próximos rivales. La etapa de playoffs comienza este martes, con el enfrentamiento entre Real Madrid y el Benfica dirigido por José Mourinho como uno de los principales atractivos. El equipo español y el portugués ya cuentan con un cruce previo en la primera fase de liga en la que los lusos se impusieron por 4-2 en su estadio con un gol inolvidable de cabeza de su arquero Anatoli Trubin.

El París Saint-Germain, actual campeón del torneo, jugará como visitante ante el Mónaco. Por su parte, el Galatasaray será local frente a la Juventus en Estambul y el Dortmund recibe en Alemania al Atalanta de Raffaele Palladino.

Ellos, sumados a Inter, Newcastle, Atlético Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Brujas, Qarabag y Bodo Glimt, buscaran un boleto de los ocho restantes para completar los octavos de final de la Champions League.

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs Juventus

La Juventus buscará el triunfo de visitante (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

Borussia Dortmund vs Atalanta

Borussia Dortmund buscará su pase a octavos de final (AP)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +

Estadio: Signal Iduna Park

Monaco vs PSG

Monaco y PSG buscan un lugar en octavos de final (Reuters)

14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney +

Estadio: Estadio Luis II

Benfica vs Real Madrid

Benfica y Real Madrid se enfrentan en Portugal (Reuters)

14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Estádio da Luz

