Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

La icónica esquiadora Lindsey Vonn logró un impactante regreso a la actividad (Foto: lindseyvonn)

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn agigantó su leyenda al confirmar su participación en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno tras recibir la noticia oficial de su inclusión en el equipo nacional. La cita, que se disputará en febrero de 2026 en Milán-Cortina, representa un regreso al máximo nivel para la atleta, quien superó una prolongada retirada y una reconstrucción total en su rodilla derecha. A sus 41 años y tras más de cinco años alejada de la alta competición, Vonn retorna como líder de la Copa del Mundo de descenso y suma cuatro podios en la actual temporada, incluyendo una victoria en Saint Moritz hace menos de dos semanas.

La noticia fue confirmada por la Federación de Esquí de Estados Unidos, que destacó el desempeño de la deportista a lo largo del año. Los resultados obtenidos por Vonn en el circuito internacional le aseguraron una plaza en la prueba de descenso olímpico, prevista para el 8 de febrero en Cortina d’Ampezzo, uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera. En esa estación italiana, la estadounidense ha conquistado doce victorias, seis en descenso y seis en supergigante, consolidando allí parte de su leyenda.

Lindsey Vonn retornó tras una serie de problemas físicos (Foto: lindseyvonn)

Lindsey Vonn debutó en unos Juegos Olímpicos en 2002, en Salt Lake City, cuando tenía apenas 17 años. En esa edición finalizó sexta en la combinada, un resultado que anticipaba la proyección de una joven que pronto se convertiría en referente del esquí alpino mundial. En 2006, participó en Turín, aunque una caída en un entrenamiento previo al descenso la obligó a pasar la noche en el hospital y competir con una contusión en la cadera. Terminó octava y recibió el Premio al Espíritu Olímpico de Estados Unidos.

El punto más alto de su carrera olímpica llegó en Vancouver 2010, donde obtuvo la medalla de oro en descenso y el bronce en el supergigante. Ocho años después, en Pyeongchang 2018, subió nuevamente al podio con otro bronce en descenso. La ausencia obligada por una lesión en la rodilla derecha la marginó de Sochi 2014, pero su retorno a la élite en la cita surcoreana, marcada por la muerte de su abuelo meses antes, tuvo una carga emocional extra: Vonn esparció parte de sus cenizas en las inmediaciones de las pistas del Centro Alpino Jeongseon.

El regreso de Lindsey Vonn a la alta competencia sorprendió a la comunidad deportiva. La atleta, que se había retirado en 2019 con un palmarés de 82 victorias en la Copa del Mundo, reapareció la temporada pasada y logró un cuarto puesto en el supergigante de Sankt Anton, además de terminar segunda en el supergigante de las finales de Sun Valley. En la actual campaña, su desempeño ha superado expectativas. Ganó el descenso de Saint Moritz, alcanzando su victoria número 83 en la Copa del Mundo, y se ubicó entre las mejores en las pruebas siguientes.

La alegría de Lindsey Vonn tras sellar su clasificación a su quinto Juego Olímpico

La hazaña de la estadounidense cobra una dimensión especial por sus antecedentes médicos. Sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2013. El año pasado, se sometió a una reconstrucción en la misma articulación, en la que se implantaron dos piezas de titanio. A pesar de este historial, volvió a desafiar los límites de la recuperación deportiva e impuso nuevas marcas de longevidad y rendimiento en el esquí alpino.

Con 41 años y una rodilla de titanio, Vonn se convirtió en la esquiadora más veterana en ganar una prueba de la Copa del Mundo, superando el récord de la italiana Federica Brignone y la marca absoluta del suizo Didier Cuche. Su triunfo en Saint Moritz la dejó a solo tres victorias del sueco Ingemar Stenmark, y a 21 de la estadounidense Mikaela Shiffrin, líder histórica de la Copa del Mundo.

El entorno familiar y personal de la esquiadora ha tenido un peso relevante en su trayectoria. Nacida como Lindsey Caroline Kildow en St. Paul, Minnesota, inició su carrera bajo el apellido de su padre, Alan Kildow, con quien mantuvo una relación distante durante años. Más tarde, adoptó el apellido Vonn tras casarse con Thomas Vonn, ex integrante de la selección estadounidense y su entrenador por un periodo. Su madre, Linda, falleció en 2012 a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y por línea materna, Vonn tiene ascendencia noruega. En los últimos meses, su entrenador es el noruego Aksel Lund Svindal, quien fue doble campeón olímpico y quíntuple campeón mundial.

La lista de logros de Lindsey Vonn incluye un título olímpico, dos oros mundiales, once medallas en grandes eventos y cuatro triunfos generales en la Copa del Mundo. La atleta ha establecido un récord absoluto con 44 victorias en descenso y 28 en supergigante, disciplinas en las que también ha ganado ocho y cinco Globos de Cristal, respectivamente.

En 2019, la esquiadora recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, convirtiéndose en la única representante de un deporte invernal en obtener esa distinción. Tras su retiro, se mantuvo alejada de la competición hasta su regreso la temporada pasada, cuando retomó la actividad con resultados destacados y demostró que su vigencia se mantiene intacta.

Estados Unidos confirmó la participación de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de 2026

La temporada actual encuentra a Vonn liderando la clasificación de la Copa del Mundo de descenso con 180 puntos, 35 más que la alemana Emma Aicher, quien se quedó a solo 24 centésimas de arrebatarle la victoria en Saint Moritz. En la general, la estadounidense Mikaela Shiffrin encabeza la tabla con 458 puntos, mientras que en la rama masculina el suizo Marco Odermatt se mantiene como líder indiscutido.

La propia atleta expresó su entusiasmo por el regreso olímpico al afirmar en sus redes sociales: “Me siento honrada de poder representar a mi país una vez más, en mis quintos y últimos Juegos Olímpicos. Cuando tomé la decisión de volver, siempre tuve un ojo puesto en Cortina porque es un lugar muy especial para mí. Aunque no puedo garantizar ningún resultado, puedo garantizar que daré lo mejor de mí cada vez que salga de la puerta de salida. No importa cómo terminen estos Juegos, siento que ya he ganado”.

El 8 de febrero de 2026, Lindsey Vonn competirá nuevamente en Cortina d’Ampezzo, un escenario que la vio consagrarse en múltiples ocasiones. Su historia, marcada por el esfuerzo, la resiliencia y el éxito, añade un nuevo capítulo a una carrera que ya ocupa un lugar destacado en la historia del deporte invernal.