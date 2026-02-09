Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

La publicación de una imagen capturada por la agencia AP reveló el momento exacto en que Lindsey Vonn impactó un poste de señalización durante el descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno, desatando la brutal caída que la dejó con una fractura en una pierna y truncó su regreso al máximo evento internacional. La esquiadora fue trasladada a cuidados intensivos en un hospital en Treviso, decisión que, según el equipo de Estados Unidos, responde más a motivos de privacidad que a la gravedad clínica.

El registro gráfico, obtenido segundos antes del accidente, muestra a Vonn descendiendo la pista de Cortina d’Ampezzo, con su brazo derecho al lado equivocado del poste. El impacto resultó tan violento que el marcador plástico se partió, lo que generó una inmediata pérdida de control y la caída de la estrella estadounidense. El cuerpo de la esquiadora giró unos 180 grados antes de quedar tendida sobre la nieve, en una escena descrita como impactante por quienes presenciaron el accidente. Personal médico llegó rápidamente y, mientras la multitud guardaba silencio, la deportista fue trasladada en camilla y finalmente evacuada en helicóptero.

En las imágenes de la transmisión oficial de la TV a través del COI, se pudieron escuchar los gritos de la campeona olímpica de Vancouver 2010 en la misma prueba que ahora tuvo un grave accidente. El impacto físico y emocional fue evidente en la pista olímpica. La BBC transmitió que los organizadores pusieron música de fondo para tapar los gritos de dolor de Vonn mientras era movilizada, al tiempo que otros competidores se retiraron los esquís y la competición quedó suspendida hasta que la atleta fue evacuada.

El equipo estadounidense de esquí comunicó a través de X (antes Twitter) que Vonn “se encuentra estable y en buenas manos con el equipo de médicos estadounidenses e italianos”. Posteriormente, se informó que la deportista se sometió a dos intervenciones quirúrgicas a cargo de un equipo conjunto de cirujanos ortopédicos y plásticos italianos. El objetivo fue evitar complicaciones por hinchazón y posibles problemas circulatorios. Aunque el hospital de Treviso solo había informado inicialmente de una cirugía, la agencia Reuters confirmó que la segunda intervención se realizó por indicación de los especialistas italianos, con la presencia del médico personal de Vonn.

La foto que reveló el por qué de la caída de la esquiadora Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (APnews)

Hay que recordar que la atleta de 41 años había afrontado el desafío olímpico solo nueve días después de romperse el ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda, lesión que sufrió en un entrenamiento antes de los Juegos. Su regreso resultó doblemente arriesgado debido a una operación de reconstrucción en la rodilla derecha realizada en 2024. Previo a la fatídica carrera del domingo, Vonn registró tiempos notoriamente inferiores a los de otras favoritas: el viernes, terminó a 1,39 segundos de la más rápida, y el sábado, su tiempo fue un minuto y treinta y ocho segundos, 37 segundos por detrás de su compañera Breezy Johnson, quien más tarde logró el oro.

El presidente de la Federación Internacional de Esquí, Johan Eliasch, declaró que la decisión de competir debía recaer exclusivamente en la deportista: “Creo firmemente que esto debe decidirlo el individuo. Ella conoce sus lesiones mejor que cualquiera. Lo que es importante que la gente entienda es que este accidente fue sumamente desafortunado. Fue uno en mil. Se acercó demasiado al poste, se enganchó al caer y comenzó a girar”, explicó.

El episodio conmocionó tanto al público como a especialistas y atletas históricos. Chemmy Alcott, ex esquiadora y comentarista de TV, describió al aire el dramatismo del accidente y la difícil realidad que enfrentan los competidores al regresar tras lesiones serias. “Siento culpa por emocionarme así. Nunca creí que terminaría tirada inmóvil al costado de la pista. El riesgo era muy alto; si se cae, ese riesgo se duplica. Su cuerpo no podrá soportarlo”, dijo Alcott.

“Definitivamente fue lo último que queríamos ver. Sucedió rápido. Así que cuando eso sucede, solo esperas inmediatamente que esté bien”, expresó Karin Kildow, hermana de la deportista, de acuerdo con el medio NBC New York. “Ella se atreve mucho. Ella lo puso todo ahí, así que es muy difícil de ver, pero realmente esperamos que esté bien”, añadió Kildow.

Además aseguró que su familia está “esperando lo mejor”. La comunidad del esquí alpino aguarda por novedades sobre la salud de una figura histórica. El regreso de Vonn había generado gran expectativa: sumaba 84 victorias en la Copa del Mundo, de las cuales 45 fueron en descenso, y acumulaba 11 medallas en grandes competencias, incluido un oro olímpico. Su aparición en los Juegos Olímpicos de 2026 se produjo 24 años después de su debut en este tipo de competencias.

La otra imagen de la secuencia de la caída de Vonn (APnews)