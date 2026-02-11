Lindsey Vonn fue operada por tercera vez tras la grave caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno: las imágenes que compartió

La imagen de Vonn en el hospital

Lindsey Vonn, una de las figuras más reconocidas del esquí alpino, fue sometida a su tercera cirugía tras sufrir una fractura compleja de tibia durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. La esquiadora estadounidense, de 41 años, se mostró optimista tras la intervención y compartió imágenes de su paso por el hospital Ca’ Foncello de Treviso, en Italia, en la que se la ve con un armazón metálico para inmovilizar la pierna operada.

El accidente se produjo el 8 de febrero, cuando apenas habían transcurrido 13 segundos del descenso olímpico y Vonn tomó una curva con una trazada demasiado ajustada. La caída le provocó una fractura en la pierna izquierda. La atleta ya competía con el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto, una lesión sufrida poco antes durante una carrera de la Copa del Mundo.

Pese a las restricciones físicas, la deportista decidió participar en el descenso femenino tras someterse a consultas médicas y terapias intensivas. “Tras extensas consultas médicas y terapia intensa, confiaba en la capacidad de mi cuerpo para funcionar. Mis músculos respondían y mi rodilla estaba estable, sin inflamación”, argumentó Vonn para continuar en competencia.

El error técnico en la curva sucedió cuando el brazo derecho de Vonn se enganchó en una puerta, lo que desencadenó la caída y agravó la lesión. “La diferencia entre una línea estratégica y una lesión catastrófica puede ser tan pequeña como 13 centímetros”, reflexionó la esquiadora en una declaración difundida por Us Weekly.

La deportista agradeció el trabajo del personal médico

Las imágenes del accidente fueron impactantes y causaron un silencio sepulcral en la pista, que estaba repleta de aficionados, colegas y especialistas. La deportista fue evacuada en helicóptero, lo que sumó dramatismo a la escena.

La fractura demandó atención urgente, incluidas tres operaciones en el plazo de cuatro días. Las dos primeras fueron el domingo 8 de febrero, y la tercera intervención se realizó el miércoles 11 en el hospital italiano. El equipo médico que atendió a Vonn incluyó especialistas de Estados Unidos e Italia, y los informes confirmaron que la deportista se encontraba en condición estable.

Después de la última cirugía, Vonn publicó en sus redes sociales: “Hoy me he sometido a mi tercera cirugía y fue exitosa. El éxito hoy es diferente al de hace unos días. Estoy progresando de forma lenta, pero sé que estaré bien” Las imágenes la mostraban sonriente junto al personal médico y con la pierna izquierda estabilizada con barras tras la operación. La atleta también le mostró al mundo los regalos y arreglos florales que le hicieron llegar a la habitación del centro médico para levantarle el ánimo.

“Estoy agradecida por todo el increíble personal médico, amigos, familia, que han estado a mi lado y por la hermosa muestra de apoyo de personas de todo el mundo”, añadió. También transmitió su reconocimiento a sus compañeros del equipo de esquí y snowboard de Estados Unidos, a quienes calificó de inspiración.

Los regalos y arreglos florales que recibió en el hospital para levantarle el ánimo

Más allá del agradecimiento, Vonn reflexionó sobre el riesgo inherente al deporte de alto nivel y el significado de haber competido lesionada. Consideró que estar en la puerta de salida “fue una victoria en sí misma” y reiteró que competir implica afrontar peligros inevitables: “Siempre fue y siempre será un deporte increíblemente peligroso”.

El apoyo internacional no se hizo esperar. El equipo de esquí y snowboard estadounidense puso de relieve tanto la calidad del personal sanitario como la solidaridad de los compañeros y seguidores de la atleta. Familiares, amigos y seguidores continúan atentos a la evolución de Vonn.

EL MENSAJE COMPLETO DE LINDSEY VONN

“Hoy tuve mi tercera cirugía y fue exitosa. El éxito hoy tiene un significado completamente diferente al que tenía hace unos días. Estoy progresando y, aunque es lento, sé que estaré bien. Agradecida por todo el increíble personal médico, amigos, familia, que han estado a mi lado y por la hermosa muestra de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, muchas felicidades a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del Equipo de Estados Unidos que están ahí inspirándome y dándome algo por lo que animarme”.

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026