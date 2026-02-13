Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

Jack Doohan con la indumentaria de Haas: será el piloto de reserva junto con Ryo Hirakawa

Jack Doohan reapareció por el paddock de Fórmula 1 esta semana, pero con un nuevo trabajo. Tras ser reemplazado de la butaca titular de Alpine en el inicio del calendario 2025 y finalmente terminar su vínculo con esa escudería a fin de año, el australiano se convirtió en corredor de reserva de Haas. Durante la pretemporada de la Máxima en Baréin, dio una de sus primeras entrevistas luego de un silencio que se extendió por un largo período.

“No diría que han sido mis mejores diez meses, pero estamos empezando de cero. Estoy feliz de dejar atrás el pasado y embarcarme en esta nueva aventura con una pizarra en blanco. Volveré a la mesa de dibujo, seré como una esponja, absorberé todo lo que pueda y aprenderé todo lo posible”, expresó ante el sitio oficial de la F1, donde aclaró que realizó un “borrón y cuenta nueva” en su carrera.

Doohan asumió la titularidad de Alpine en la última carrera del 2024 en el lugar de Esteban Ocon, pero su camino al mando del A525 duró poco entre accidentes y malos resultados. Luego de ser reemplazado por Franco Colapinto a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, el australiano de 23 años quedó relegado al rol de reserva pero incluso el otro suplente (Paul Aron) tuvo tareas más activas que él en Alpine.

A fin de año terminó su vínculo con la escudería con sede en Enstone e intentó recalar en la reconocida Súper Fórmula de Japón, pero tres accidentes consecutivos en las pruebas lo terminaron relegando. Finalmente, consiguió el puesto de reserva de Ocon y Ollie Bearman en Haas en la F1.

“Es genial. Una cálida bienvenida por parte de Haas, que ha sido increíble. Estoy aprendiendo muchos nombres nuevos y caras nuevas, y tengo muchas ganas de empezar”, planteó.

La última carrera de Doohan fue en Miami durante mayo del 2025 (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Doohan reconoció que además de estar como alternativa en el equipo de raíces norteamericanas, pretende tener un programa de carreras en otra divisional que le permita sumar rodaje tras contabilizar apenas siete Grandes Premios en los últimos dos años.

“Lo más importante es que siga compitiendo, que me ponga en forma para las carreras. No he corrido mucho en los últimos dos años, ya que en 2024 no participé por decisión del equipo y, lamentablemente, el año pasado no corrí tanto como me hubiera gustado. Es fundamental que me mantenga en forma para las carreras este año con un programa que espero poder concretar en los próximos días”, aseguró, anticipando un posible anuncio sobre su trayectoria.

“Eso nos permitirá al equipo y a mí estructurar mi participación (en los fines de semana de F1) para asegurarnos de que estoy en la pista tanto como sea posible, pero también en el simulador de la fábrica, asegurándome de que se hace el trabajo entre bastidores”, detalló.

De todos modos, el ex subcampeón de Fórmula 2 en 2021 reconoció que “sin dudas” pretende tener kilómetros con el VF-26 de Haas: “Eso sería ideal para ambas partes, pero eso se estructurará una vez que se haya concretado el plan completo y mi participación en las carreras”.