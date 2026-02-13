Deportes

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

El australiano reapareció en el paddock durante la pretemporada de la Máxima para ocupar su rol de reserva en Haas: “No diría que han sido mis mejores diez meses, pero estamos empezando de cero”

Guardar
Jack Doohan con la indumentaria
Jack Doohan con la indumentaria de Haas: será el piloto de reserva junto con Ryo Hirakawa

Jack Doohan reapareció por el paddock de Fórmula 1 esta semana, pero con un nuevo trabajo. Tras ser reemplazado de la butaca titular de Alpine en el inicio del calendario 2025 y finalmente terminar su vínculo con esa escudería a fin de año, el australiano se convirtió en corredor de reserva de Haas. Durante la pretemporada de la Máxima en Baréin, dio una de sus primeras entrevistas luego de un silencio que se extendió por un largo período.

No diría que han sido mis mejores diez meses, pero estamos empezando de cero. Estoy feliz de dejar atrás el pasado y embarcarme en esta nueva aventura con una pizarra en blanco. Volveré a la mesa de dibujo, seré como una esponja, absorberé todo lo que pueda y aprenderé todo lo posible”, expresó ante el sitio oficial de la F1, donde aclaró que realizó un “borrón y cuenta nueva” en su carrera.

Doohan asumió la titularidad de Alpine en la última carrera del 2024 en el lugar de Esteban Ocon, pero su camino al mando del A525 duró poco entre accidentes y malos resultados. Luego de ser reemplazado por Franco Colapinto a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, el australiano de 23 años quedó relegado al rol de reserva pero incluso el otro suplente (Paul Aron) tuvo tareas más activas que él en Alpine.

A fin de año terminó su vínculo con la escudería con sede en Enstone e intentó recalar en la reconocida Súper Fórmula de Japón, pero tres accidentes consecutivos en las pruebas lo terminaron relegando. Finalmente, consiguió el puesto de reserva de Ocon y Ollie Bearman en Haas en la F1.

“Es genial. Una cálida bienvenida por parte de Haas, que ha sido increíble. Estoy aprendiendo muchos nombres nuevos y caras nuevas, y tengo muchas ganas de empezar”, planteó.

La última carrera de Doohan
La última carrera de Doohan fue en Miami durante mayo del 2025 (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Doohan reconoció que además de estar como alternativa en el equipo de raíces norteamericanas, pretende tener un programa de carreras en otra divisional que le permita sumar rodaje tras contabilizar apenas siete Grandes Premios en los últimos dos años.

“Lo más importante es que siga compitiendo, que me ponga en forma para las carreras. No he corrido mucho en los últimos dos años, ya que en 2024 no participé por decisión del equipo y, lamentablemente, el año pasado no corrí tanto como me hubiera gustado. Es fundamental que me mantenga en forma para las carreras este año con un programa que espero poder concretar en los próximos días”, aseguró, anticipando un posible anuncio sobre su trayectoria.

“Eso nos permitirá al equipo y a mí estructurar mi participación (en los fines de semana de F1) para asegurarnos de que estoy en la pista tanto como sea posible, pero también en el simulador de la fábrica, asegurándome de que se hace el trabajo entre bastidores”, detalló.

De todos modos, el ex subcampeón de Fórmula 2 en 2021 reconoció que “sin dudas” pretende tener kilómetros con el VF-26 de Haas: “Eso sería ideal para ambas partes, pero eso se estructurará una vez que se haya concretado el plan completo y mi participación en las carreras”.

Temas Relacionados

HaasAlpineFormula 1F1F1 hoyJack DoohanFranco Colapinto

Últimas Noticias

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

El piloto argentino salió a pista y dio 64 vueltas en la primera parte del día en el circuito Sakhir. El número 43 tendrá toda la jornada al volante para probar con el A526

Último día de los test

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

Jézabel Dabois, de Francia, es la apuntada por ayudar al dúo Beaudry-Cizeron para quedarse con la prueba de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026

La denuncia que sacude a

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

Durante los últimos minutos del primer tiempo, el DT le hizo un “tres” con su mano, lo que sugirió una provocación al atacante

El gesto del Cholo Simeone

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Steve Nielsen calificó al argentino como un “talento”, se refirió a su desarrollo como piloto y avisó: “Creo que veremos lo mejor de él”. Además habló sobre la polémica con los motores Mercedes

La frase del jefe de

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

Tras vencer a Platense y sumar su primera alegría, el Rojo recibirá al Granate desde las 20 en el Libertadores de América

Independiente buscará sumar otro triunfo
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Verónica Ojeda celebró los 13

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

INFOBAE AMÉRICA

Irán anunció la creación de

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Un estado de EEUU se prepara para una tormenta invernal que dejará un mes de lluvia y nieve

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente