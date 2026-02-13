Deportes

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista y marcó el 5° mejor tiempo en la sesión matutina

El piloto argentino, que no vio acción el jueves, tendrá toda la jornada al volante para probar con el A526 del equipo

Horario:

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisará la última hora de cada día

* Serán dos tandas por día (mañana y tarde)

09:31 hsHoy

FRANCO COLAPINTO EN EL TOP 5:

El piloto argentino está teniendo una sesión sin problemas con su Alpine y ya completó más de 40 vueltas en la primera parte del día en el circuito de Sakhir en Medio Oriente. Hasta el momento, su mejor vuelta (1:36.874) lo posiciona en el 5° lugar entre los corredores en pista.

Colapinto en el circuito de
Colapinto en el circuito de Sakhir, en Baréin (REUTERS/Jakub Porzycki)
09:29 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del último día de esta semana en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.

Franco Colapinto girará todo el
Franco Colapinto girará todo el día en el último día de los test de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

