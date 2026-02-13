Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista y marcó el 5° mejor tiempo en la sesión matutina

Bienvenidos al minuto a minuto del último día de esta semana en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.

El piloto argentino está teniendo una sesión sin problemas con su Alpine y ya completó más de 40 vueltas en la primera parte del día en el circuito de Sakhir en Medio Oriente. Hasta el momento, su mejor vuelta (1:36.874) lo posiciona en el 5° lugar entre los corredores en pista.

Últimas noticias

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino El histórico integrante de la Generación Dorada habló con Infobae antes de ser el comentarista del All Star Game que se llevará a cabo este fin de semana. Su nueva etapa tras dejar el básquet y su análisis del presente de la mejor liga del mundo

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar La segunda división del fútbol argentino tendrá nombres resonantes que pelearán por el ascenso a la máxima categoría

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir” El entrenador fue expulsado durante la caída 1-0 ante Argentinos y fue su ayudante de campo el que dialogó con la prensa. Su análisis del partido y por qué cree que el Millonario superará la crisis

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando El defensor se marchó del campo apenas siete minutos después de ingresar durante la caída ante Argentinos en La Paternal