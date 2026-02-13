Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista y marcó el 5° mejor tiempo en la sesión matutina

Horario:
4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)
3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)
2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)
8 a 17hs (España)
10 a 19hs (Baréin)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)
* Se televisará la última hora de cada día
* Serán dos tandas por día (mañana y tarde)
El piloto argentino está teniendo una sesión sin problemas con su Alpine y ya completó más de 40 vueltas en la primera parte del día en el circuito de Sakhir en Medio Oriente. Hasta el momento, su mejor vuelta (1:36.874) lo posiciona en el 5° lugar entre los corredores en pista.
Bienvenidos al minuto a minuto del último día de esta semana en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.