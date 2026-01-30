La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

Tras su salida de Alpine, Jack Doohan se quedó sin butaca en la Súper Fórmula de Japón

El futuro de Jack Doohan en el automovilismo mundial quedó en un limbo tras su reciente salida oficial de Alpine. Si bien los rumores indicaban que iba a ocupar una butaca en la exigente Super Fórmula de Japón, el australiano que fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 quedó afuera de la planificación de las escuderías de esa divisional.

“Los planes de la Súper Fórmula de Doohan fracasan en el último minuto”, expresó el periodista Jamie Klein en el medio especializado AutoSport para confirmar que el corredor de 23 años no competirá en la Súper Fórmula de Japón después de tener tres accidentes consecutivos durante los tres días de pruebas que protagonizó en diciembre del 2025.

Kondo Racing, el equipo con el que negociaba el corredor formado en la Academia Alpine, anunció que su dupla titular de la temporada 2026 estará conformada por el experimentado piloto japonés Ukyo Sasahara y el británico Luke Browning, un corredor de 23 años que pertenece a la estructura de Williams y ya realizó algunos kilómetros en F1 durante las prácticas libres.

“El australiano parecía encaminado a sellar el último asiento vacante en la parrilla como parte de un acuerdo más amplio con Toyota que probablemente habría incluido funciones de reserva de Haas F1″, explicaron en el citado medio especializado. Las versiones marcaban que Doohan iba a tener una temporada como titular en la Super Fórmula de Japón, mientras se preparaba para convertirse en una alternativa de Haas en la F1 como parte del acuerdo entre Toyota y la escudería con raíces norteamericanas.

Según explicaron, las tratativas no llegaron a buen puerto porque “se esperaba que Doohan presentara un presupuesto para asegurar su lugar” en Kondo Racing. Para colmo, sus tres choques seguidos, “no mejoraron” el panorama del ex F1. Doohan había llegado a Japón en diciembre con el fin de negociar su desembarco en la Súper Fórmula, donde fue parte de los tests de post temporada que servirían para terminar de exponer sus condiciones al volante. Sin embargo, tuvo tres choques de características similares durante sus tres salidas a la pista.

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

En este contexto, tras haber quedado formalmente fuera de la estructura de Alpine durante los primeros días de enero de este año, Doohan tiene un “futuro incierto”, más allá de que la “la puerta para unirse a Haas puede que no esté completamente cerrada”. “El hijo de Mick Doohan se encuentra ahora sin programa para 2026 y con pocas oportunidades a la vista”, detallaron en el portal Motorsport.

Tras ocupar el lugar de Esteban Ocon en Alpine, durante la temporada 2025 el australiano no logró sumar puntos y acumuló incidentes y abandonos: fue 19° en Australia tras un choque en la primera vuelta, ocupó el puesto 13 en China luego de varias descalificaciones en la parrilla, llegó en el 15° lugar en Japón, fue 14° en Baréin condicionado por otra descalificación, 17° en Arabia Saudita y 20° en su último Gran Premio, en Miami, tras otro incidente temprano. Después de la sexta fecha fue cuando la escudería francesa decidió reemplazarlo por el argentino Franco Colapinto.

La Super Fórmula de Japón, considerada una de las categorías más competitivas después de la Fórmula 1, tendrá esta temporada a sólo 6 extranjeros entre sus 23 competidores: el argentino Sacha Fenestraz continuará otra temporada con el equipo Vantelin Team Tom’s y tendrá de compañero al local Shou Tsuboi. Además del argentino y el mencionado Browning, aparecerán el brasileño Igor Fraga en el Ponos Nakajima Racing, el austriaco Charlie Wurz en el Team GOH, el británico Zak O’Sullivan con Wecars Impul y el finlandés Kalle Rovanperä con KCMG.