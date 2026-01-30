Deportes

La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

El australiano, que fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, se quedó sin butaca en la categoría y su futuro es incierto

Guardar
Tras su salida de Alpine,
Tras su salida de Alpine, Jack Doohan se quedó sin butaca en la Súper Fórmula de Japón

El futuro de Jack Doohan en el automovilismo mundial quedó en un limbo tras su reciente salida oficial de Alpine. Si bien los rumores indicaban que iba a ocupar una butaca en la exigente Super Fórmula de Japón, el australiano que fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 quedó afuera de la planificación de las escuderías de esa divisional.

“Los planes de la Súper Fórmula de Doohan fracasan en el último minuto”, expresó el periodista Jamie Klein en el medio especializado AutoSport para confirmar que el corredor de 23 años no competirá en la Súper Fórmula de Japón después de tener tres accidentes consecutivos durante los tres días de pruebas que protagonizó en diciembre del 2025.

Kondo Racing, el equipo con el que negociaba el corredor formado en la Academia Alpine, anunció que su dupla titular de la temporada 2026 estará conformada por el experimentado piloto japonés Ukyo Sasahara y el británico Luke Browning, un corredor de 23 años que pertenece a la estructura de Williams y ya realizó algunos kilómetros en F1 durante las prácticas libres.

“El australiano parecía encaminado a sellar el último asiento vacante en la parrilla como parte de un acuerdo más amplio con Toyota que probablemente habría incluido funciones de reserva de Haas F1″, explicaron en el citado medio especializado. Las versiones marcaban que Doohan iba a tener una temporada como titular en la Super Fórmula de Japón, mientras se preparaba para convertirse en una alternativa de Haas en la F1 como parte del acuerdo entre Toyota y la escudería con raíces norteamericanas.

Según explicaron, las tratativas no llegaron a buen puerto porque “se esperaba que Doohan presentara un presupuesto para asegurar su lugar” en Kondo Racing. Para colmo, sus tres choques seguidos, “no mejoraron” el panorama del ex F1. Doohan había llegado a Japón en diciembre con el fin de negociar su desembarco en la Súper Fórmula, donde fue parte de los tests de post temporada que servirían para terminar de exponer sus condiciones al volante. Sin embargo, tuvo tres choques de características similares durante sus tres salidas a la pista.

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

En este contexto, tras haber quedado formalmente fuera de la estructura de Alpine durante los primeros días de enero de este año, Doohan tiene un “futuro incierto”, más allá de que la “la puerta para unirse a Haas puede que no esté completamente cerrada”. “El hijo de Mick Doohan se encuentra ahora sin programa para 2026 y con pocas oportunidades a la vista”, detallaron en el portal Motorsport.

Tras ocupar el lugar de Esteban Ocon en Alpine, durante la temporada 2025 el australiano no logró sumar puntos y acumuló incidentes y abandonos: fue 19° en Australia tras un choque en la primera vuelta, ocupó el puesto 13 en China luego de varias descalificaciones en la parrilla, llegó en el 15° lugar en Japón, fue 14° en Baréin condicionado por otra descalificación, 17° en Arabia Saudita y 20° en su último Gran Premio, en Miami, tras otro incidente temprano. Después de la sexta fecha fue cuando la escudería francesa decidió reemplazarlo por el argentino Franco Colapinto.

La Super Fórmula de Japón, considerada una de las categorías más competitivas después de la Fórmula 1, tendrá esta temporada a sólo 6 extranjeros entre sus 23 competidores: el argentino Sacha Fenestraz continuará otra temporada con el equipo Vantelin Team Tom’s y tendrá de compañero al local Shou Tsuboi. Además del argentino y el mencionado Browning, aparecerán el brasileño Igor Fraga en el Ponos Nakajima Racing, el austriaco Charlie Wurz en el Team GOH, el británico Zak O’Sullivan con Wecars Impul y el finlandés Kalle Rovanperä con KCMG.

Temas Relacionados

Jack DoohanFranco ColapintoAlpineSuper Formula de Japón

Últimas Noticias

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

La riojana estaba 3-2 arriba en el primer set frente a la estadounidense Caroline Dolehide. Solana Sierra perdió en semis en Filipinas

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

El platense cayó ante el italiano Mattia Bellucci en cuartos de final. Su próxima parada será Busan

Thiago Tirante quedó eliminado en

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

Con el triunfo se mantuvo en el 6° puesto a 2,5 puntos del líder. Este sábado será rival del ucraniano Vasili Ivanchuk, de 56 años

Faustino Oro recuperó la sonrisa:

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate que logró la Copa Libertadores 1996 durante su exitosa gestión

El hombre que lideró el club de Núñez de 1989 a 1997 fue clave en la conquista de nueve trofeos y artífice de la aparición de numerosas figuras. Tenía 96 años

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Jesús Méndez casi pasa desapercibido en un bar de Brasil. El insólito video que se hizo viral

Jugó en River y Boca,
DEPORTES
Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate que logró la Copa Libertadores 1996 durante su exitosa gestión

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

TELESHOW
Solcito Fijo, la hija de

Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

INFOBAE AMÉRICA

Detectan compuestos tóxicos en superficies

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio

Desde Panamá impulsan nuevo bono regional para transformar la inversión social en América Latina

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones sobre integrantes del régimen de Irán tras la brutal represión a las protestas

Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico, sufrió la mayor caída diaria desde 1983

Bukele recibirá a José Antonio Kast en la Casa Presidencial: seguridad y cooperación en el centro de la agenda